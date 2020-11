Bình Dương: Tai nạn liên tục xảy ra, 226 người chết trong 10 tháng

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 1.103 vụ tai nạn giao thông (TNGT) gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, làm chết 226 người, bị thương 1.139 người, hư hỏng 2.020 phương tiện. Số vụ và số người bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng số người chết tăng 15 người.



Trong đó có bốn địa phương gồm TP.Dĩ An, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên có số vụ TNGT tăng. Đặc biệt, có ba địa phương có số vụ người chết tăng gồm: thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và huyện Bàu Bàng.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua rất đáng báo động và trăn trở, trong đó có ngày diễn ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết.

Trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn Bình Dương xảy ra 1.103 vụ TNGT, làm chết 226 người và bị thương 1.139 người. Ảnh: V.D

Nguyên nhân được lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho rằng lưu lượng phương tiện lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh tăng đột biến.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho rằng, hiện nay công tác quản lý nhà nước ở địa phương chưa tốt, dẫn đến việc người dân lấn chiếm lòng lề đường, các bãi container tự phát.

Vấn đề phân luồng giao thông, biển báo chưa hợp lý. Riêng tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn mặc dù mới đưa vào sử dụng nhưng hiện nay đã xuống cấp, mặt đường bị bong tróc, vạch sơn mòn, đường bị lún đã dẫn đến nhiều vụ TNGT.

Còn tuyến ĐT743 hiện nay do đang giải phóng mặt bằng, thi công nên ngổn ngang, bụi mù mịt đã trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ TNGT chết người. Ngoài ra theo ông Tâm, một số tuyến đường trên địa bàn như: Đường Lê Thị Trung, Thủ Khoa Huân, ĐT743B hiện nay cũng đang trở thành nổi ám ảnh của người dân mỗi khi tham gia giao thông.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Hoàng Thao – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở ngành, đơn vị cần phải nghiên cứu các giải pháp để kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Đặc biệt không để tình trạng này tái diễn, kéo dài gây bức xúc cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp, các ngành cần có biện pháp lâu dài để kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ảnh: V.D

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, sắp xếp lại khung giờ lưu thông của các xe có trọng tải lớn như xe tải, xe ben, xe container để vừa thuận tiện cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Là một trong địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông cao, ông Nguyễn Thành Tài – Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An đề nghị, trước mắt cần đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục, tác hại rượu bia, nhất là chú ý đến học sinh, sinh viên, công nhân nhằm kéo giảm TNGT trên địa bàn.



Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc công an tỉnh Bình Dương có đề xuất, về lâu dài để kéo giảm TNGT, ùn tắc giao thông, cần đẩy mạnh truyên truyền về pháp luật giao thông để tác động ý thức người dân, khắc phục bất cập về cơ sở hạ tầng.