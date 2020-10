Bình Dương sẽ tập trung giải quyết vấn đề kẹt xe, hạ tầng giao thông

Tại cuộc họp báo sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết thúc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã trả lời báo chí về tình hình giao thông, kẹt xe liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay lưu lượng phương tiện giao thông của Bình Dương rất lớn. Kinh tế phát triển, kéo theo sự phát triển của phương tiện, trong đó xe tải, xe container, xe chuyên dùng ngày càng nhiều hơn. Bình Dương hiện chiếm 10% lượng xe của cả nước.

Cũng theo tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ở nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bình Dương đã tổng kết các nguyên nhân, lý do kẹt xe và đưa ra các giải pháp. Về lâu dài, ngành giao thông và CSGT phải rà soát tất cả các con đường. Ở đâu kẹt xe, kẹt giờ nào, lý do vì sao, biển báo ở đâu không phù hợp...

Ông Thao cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa các giải pháp của nhiệm kỳ trước, đồng thời xem xét lại và điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với tình hình giao thông hiện nay.

Bình Dương sẽ tập trung giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông. Ảnh: V.D

Như Dân Việt đã có nhiều bài phản ánh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người chết và bị thương.

Đặc biệt, tại khu vực nút giao An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An), nơi tỉnh Bình Dương dự kiến đặt trạm thu phí BOT liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền.

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như: ĐT743, Mỹ Phước – Tân Vạn, 22 Tháng 12, Lê Thị Trung và Bùi Thị Xuân, ngang qua địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ kéo dài suốt nhiều giờ.

Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân trực tiếp khiến con đường này kẹt xe, ùn ứ kéo dài do lượng container chở hàng hóa về các công ty, trung tâm logistics ở hai bên đường ĐT 743 quá lớn, lại đổ về cùng lúc. Phía trong công ty không đủ chỗ để các container vào dỡ hàng hóa, nên các xe phải đậu chờ ở hai bên đường. Bên cạnh đó, do ý thức chấp hành luật của các tài xế thấp cũng khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

Nút giao An Phú luôn là điểm nóng về kẹt xe, ùn tắc và tai nạn giao thông. Ảnh: V.D

Được biết, đường ĐT 743 đoạn qua nút giao An Phú là điểm nóng về tai nạn giao thông và kẹt xe. Do nhiều tai nạn chết người xảy ra trên đường này nên người dân xem đây như tuyến đường "tử thần". Tình trạng kẹt xe, ùn ứ ở đường này diễn ra nhiều năm nay. Tỉnh Bình Dương đã lập dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này, tuy nhiên từ khi khởi công đến nay đã 5 năm, tuyến đường này vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã gửi tờ trình, đề nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 746, ĐT 747B và ĐT 743, theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn đầu tư là 9.623 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm 4 tuyến đường. Trong đó, đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn từ Km0+000 đến Km62+430 và đoạn vuốt vào đường ĐT743A sẽ xây dựng 6 cầu vượt trên tuyến chính, 6 hầm chui trên tuyến chính, 15 hầm chui ngang, 28 cầu vượt dành cho người đi bộ, 7 đường gom dân sinh, duy tu sửa chữa mặt đường lớn bị sụt lồi, hằn lún và xây dựng trạm thu phí An Phú. Thời gian thu phí để hoàn vốn cho dự án sẽ là 30 năm.