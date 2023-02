Bộ ảnh nàng tiên cá Disney phơi mình trên biển gây tranh cãi

Tiết lộ về điểm khác biệt ở bản live action so với bản hoạt hình Disney, Halle Bailey cho biết: "Nàng tiên cá live action hiện đại hơn nhiều. Ở phiên bản chúng ta xem khi còn nhỏ, Ariel từ bỏ mọi thứ vì hoàng tử, nhưng tôi không nghĩ điều đó phản ánh người phụ nữ hiện đại ngày nay. Tác phẩm này nói nhiều hơn về việc Ariel tìm thấy tự do cho chính mình khi có cơ hội đến với đất liền. Hoàng tử Eric điển trai bị đắm tàu khiến công chúa từ bỏ mọi điều, nhưng đó không phải tất cả về anh ấy”. Ảnh: The Face Magazine.