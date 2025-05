Bộ Công an yêu cầu Long An cung cấp hồ sơ 36 dự án cây xanh liên quan đến Công ty Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Long An, đề nghị khẩn trương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 36 dự án trồng, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.