Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Nguyễn Huy Hoàng đã viết nên cột mốc đặc biệt khi giành HCV lịch sử ở nội dung 1.500m tự do – lần đầu tiên một kình ngư Việt Nam bước lên bục cao nhất tại một giải bơi châu Á.

Chưa dừng lại ở đó, tối 1/10, “kình ngư sông Gianh” tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 800m tự do, mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của Huy Hoàng trên đường bơi khu vực.

Ông Nguyễn Văn Vinh bố của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bên bộ sưu tập huy chương của con trai. Ảnh: Trần Anh

Trước thành tích xuất sắc của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, phóng viên báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với bố, mẹ của kình ngư này tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị).

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1960), bố của Huy Hoàng, xúc động cho biết: “Gia đình chúng tôi theo dõi trực tiếp qua truyền hình, ai cũng hồi hộp rồi vỡ òa khi Hoàng chạm đích. Thấy con trai giành HCV cho đất nước, niềm vui đó không gì diễn tả được”.

Ông Nguyễn Văn Vinh trong lần tới thăm, động viên con trai là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Trần Anh

Bà Nguyễn Thị Học (SN 1965), mẹ của Huy Hoàng, cũng chia sẻ: “Hoàng từ nhỏ đã đam mê bơi lội. Nay thấy con kiên trì theo đuổi và gặt hái thành công, gia đình rất tự hào. Mong con giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vì màu cờ sắc áo”.

Qua Báo điện tử Dân Việt, ông Vinh và bà Học gửi gắm đến con trai: “Gia đình tự hào về con. Chúc con tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích, mang vinh quang về cho nước nhà”.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 tại thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nay là xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình làm nghề chài lưới, có 6 anh chị em. Tuổi thơ gắn bó với dòng sông Gianh, Hoàng thường xuyên bơi lội sau những lần cùng bố vớt rong cho cá ăn.

Năm học lớp 5, tình cờ nghe thông báo trên loa truyền thanh về việc tuyển chọn VĐV bơi cho tỉnh Quảng Bình, Hoàng đăng ký tham gia “chỉ để cho vui”. Nhưng chính cơ duyên ấy đã đưa cậu bé làng chài đến với con đường thể thao chuyên nghiệp, lọt vào “mắt xanh” của HLV Hoàng Quang Minh.

Sau nhiều năm khổ luyện, Nguyễn Huy Hoàng đã vươn lên thành kình ngư số một Việt Nam, liên tục mang vinh quang về cho Tổ quốc ở các đấu trường SEA Games, ASIAD, nay tiếp tục khẳng định mình với 2 HCV châu Á 2025.