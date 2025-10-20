Cha dượng dùng búa đinh bạo hành bé lớp 5 ở Hà Tĩnh có thể bị xử lý thế nào?

Bắt khẩn cấp cha dượng vụ bé gái lớp 5 bị đánh đập dã man

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nam là cha dượng và có hành vi hành hung bé gái H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm) đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai kết hôn với mẹ bé gái là chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, trú tỉnh Sơn La, vào năm 2022. Vợ chồng sinh được hai con, đang thuê nhà ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, để sinh sống trong thời gian chờ xây nhà mới ở thôn Thanh Vân Bắc.

Khoảng 18h ngày 18/10, thời điểm này chị Bình đang ở Sơn La thăm người thân bị ốm, Nam chở bé gái đến nhà mẹ đẻ ở thôn Thanh Vân Bắc. Trong bữa ăn hôm đó, Nam có uống bia. 22h cùng ngày, Nam chở con gái của vợ về nhà trọ ở thôn Phú Hòa.

Khi về đến nhà, bực tức vì bé gái trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay và gậy gỗ đánh nhiều lần. Tiếp đó, Nam lấy búa đinh đánh hai nhát vào đầu bé khiến bị thương nặng, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó, sơ cứu vết thương cho nạn nhân rồi đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa. Bé gái không ra được ngoài đã mở cửa sổ kêu cứu. Người thân phát hiện sự việc nên trình báo chính quyền, đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm thăm khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ở tỉnh Nghệ An.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy bé bị nhiều vết thương ở vùng đầu, ngực, tay, đùi, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Vết thương ở đầu phải khâu 5-6 mũi.

Theo chính quyền địa phương, Nam từng bạo hành bé gái, đã bị nhắc nhở vào năm ngoái.

Hành vi tàn nhẫn, cần xử lý nghiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Uỷ viên BCH, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, những vết thương chằng chịt, rỉ máu trên người cháu bé cho thấy hành vi bạo hành của Nam rất tàn nhẫn, gây ra những thương tích nghiêm trọng cho cháu bé, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hình ảnh trực quan cho thấy cháu bé có nhiều vết thương trên cơ thể, có thể là do những vật cứng chắc gây ra, là hung khí nguy hiểm. Đặc biệt thương tích ở phần đầu, đây là những vị trí trọng yếu có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Những vết thương chằng chịt trên người cháu bé. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hung khí gây án có phải là hung khí nguy hiểm hay không, hậu quả, mức độ thương tích đối với nạn nhân và hành vi có thể dẫn đến chết người hay không?

Nếu kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu của nạn nhân và khả năng chết người có thể xảy ra thì có thể xử lý đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi không thể dẫn đến chết người thì không xử lý về tội giết người nhưng vẫn có thể xử lý về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Ông Cường cho rằng, đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, biết rõ hành vi đánh người có thể gây ra thương tích, đặc biệt đánh trẻ em và hậu quả thương tích đã xảy ra.

Vì vậy, dù bất kỳ lý do gì, hành vi đánh cháu bé là vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích nên cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé để xem xét xử lý.

Tội cố ý gây thương tích có khung hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (nếu làm chết 2 người trở lên).

Đây là hành vi có tính chất côn đồ, nếu trường hợp đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức do sử dụng rượu bia, chất kích thích mạnh khác hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác mà đánh người, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự.