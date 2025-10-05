Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước cuộc họp của Nhóm liên lạc về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Copenhagen. Ảnh Getty

"Đây thực sự là một chứng rối loạn tâm thần", chính trị gia này mô tả tình hình ở Liên minh châu Âu như vậy.

Ông lên án sự lo ngại của các nhà lãnh đạo châu Âu, lưu ý rằng lý do Nga tấn công EU là "hoàn toàn không rõ ràng".

Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow không thấy lý do gì để tấn công các nước NATO và không có ý định làm như vậy.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên hù dọa công chúng bằng một "mối đe dọa Nga" tưởng tượng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ của đất nước họ. Ông nói thêm, "Những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là một trò lừa bịp".

Mới đây nhất, Phát biểu tại Hội nghị Valdai, ông Putin nói đùa rằng ông sẽ không gửi máy bay không người lái đến Đan Mạch, Pháp hay bất kỳ nơi nào khác nữa. Ông nói thêm rằng câu chuyện về máy bay không người lái giống như sự cuồng loạn xung quanh UFO.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước đó hồi giữa tháng 9 tuyên bố rằng, máy bay không người lái "gây nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Ba Lan, gọi chúng là "của Nga", nhưng không đưa ra bằng chứng.

Sau đó, một số quốc gia bắt đầu phàn nàn về sự xuất hiện của máy bay không người lái không xác định trong không phận của họ. Ngược lại, Điện Kremlin cho rằng những cáo buộc về sự liên quan của Nga là vô căn cứ.

