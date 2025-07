Vụ cháy lớn xảy ra rạng sáng ngày 22 tháng 7 năm 2025 tại khu vực Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể, Tiểu khu 7, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế vụ cháy tại khu vực Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể, Tiểu khu 7, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: DT

Thông tin từ UBND xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên trên, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 7 năm 2025, người dân tại Tiểu khu 7, xã Chợ Rã phát hiện ngọn lửa bùng phát tại Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng bao gồm Công an xã Chợ Rã, Tổ an ninh trật tự cơ sở, Công ty TNHH một thành viên Thiên Ân, Tổ chữa cháy khu vực Chợ Mới (thuộc phòng PC07) và Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp dập lửa. Đến khoảng 4 giờ 45 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy sau khi được lực lượng chức năng và người dân nỗ lực không chế vào rạng sáng ngày 22/7. Ảnh: DT

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của ông B.T.H (sinh năm 1962, trú tại thôn Tin Đồn, xã Chợ Rã, Thái Nguyên). Ông H được là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể. Ngoài ra, còn có ông Phùng Văn Tiến (sinh năm 1979, trú tại Tiểu khu 7, xã Chợ Rã) bị thương, phải khâu 5 mũi ở tay. Về tài sản, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê chi tiết thiệt hại.