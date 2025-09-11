Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 11/09/2025 11:09 GMT+7

Chế độ, chính sách đối với cấp xã, thôn trong phạm vi bảo vệ khu quân sự mới nhất

Phi Long Thứ năm, ngày 11/09/2025 11:09 GMT+7
Nhiều chính sách mới được ban hành cho cấp xã, thôn, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Nội dung được quy định tại Nghị định 213/2025/NĐ-CP, văn bản chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội cấp xã, thôn

Điều 15. Chế độ, chính sách đối với địa phương cấp xã, thôn trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt:

Các địa phương cấp xã, thôn trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện các dự án: Xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, đường nội bộ thôn, liên thôn;

Quy định cũng ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, cũng như đường nội bộ thôn, liên thôn. Ảnh minh họa: Phạm Hưng.

Các nội dung đầu tư, hỗ trợ gồm: xây dựng trạm biến áp và lưới điện đến các hộ dân; xây dựng mới hoặc sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, công trình nước sinh hoạt tập trung; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh, trường học, nhà mẫu giáo; đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế xã.

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, kinh doanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương. Đồng thời, tạo việc làm, thu nhập ổn định gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin, truyền thông, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, trường học.

Các khu vực này được hưởng chính sách như địa phương cấp xã, thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện: UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, bao gồm:

Lập, phê duyệt danh sách đối tượng, công trình, dự án thuộc phạm vi quy định để triển khai thực hiện.

Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện theo giai đoạn 5 năm và hằng năm, bao gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ; gửi cơ quan liên quan theo quy định; đồng thời đề xuất cơ chế thực hiện với cấp có thẩm quyền.

Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng sở, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện.

Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung.

Nguồn kinh phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Nghị định cũng quy định chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị hạn chế quyền sử dụng đất và các quyền, lợi ích hợp pháp khác trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, sinh kế trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng

Bên cạnh đó, Điều 16 và Điều 17 của Nghị định cũng quy định chế độ, chính sách này.

Theo Điều 16, quy định về chế độ, chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, kinh doanh, thường trú trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt như sau:

Các đối tượng trên được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, gồm:

Hỗ trợ phát triển sản xuất và kinh tế: hỗ trợ giống, chuồng trại, vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ tiêm phòng dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm; tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất.

Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn: thực hiện theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng: đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ giao cho các tổ chức kinh tế; diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản lý; diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình.

Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu và quy định pháp luật.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức hỗ trợ:

Đối với dự án, kế hoạch của bộ, cơ quan trung ương: mức hỗ trợ do thủ trưởng cơ quan quyết định, nhưng không quá 80% tổng chi phí.

Đối với dự án, kế hoạch của địa phương: mức hỗ trợ do cơ quan phê duyệt dự án quyết định, nhưng không vượt định mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng chính sách khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện: UBND cấp xã phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách, tổ chức thực hiện hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

Nguồn kinh phí: do ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương bảo đảm; được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách hằng năm.

Theo Điều 17, quy định về chế độ, chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị hạn chế khả năng sử dụng đất, quyền và lợi ích hợp pháp khác trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự:

Các trường hợp được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất theo pháp luật đất đai, gồm:

Thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở, hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp.

Thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất nông nghiệp.

Trường hợp không thay đổi mục đích nhưng hạn chế khả năng sử dụng đất: mức bồi thường do UBND cấp tỉnh quy định, căn cứ tình hình thực tế.

Nhà ở, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự bị giải tỏa được bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Khi phạm vi bảo vệ chiếm dụng trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng, thì phần đất còn lại cũng được bồi thường; nếu diện tích còn lại nhỏ hơn mức tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh hoặc không đủ điều kiện xây dựng công trình thì được bồi thường theo pháp luật đất đai.

Trường hợp đất ở có nhà ở gắn liền với đất phải di chuyển chỗ ở theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài bồi thường thiệt hại, người dân còn được bố trí tái định cư (nếu có nhu cầu), được bồi thường chi phí di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định của pháp luật đất đai.

Xã, thôn trong phạm vi bảo vệ khu quân sự Nhóm đặc biệt được ưu tiên đầu tư hạ tầng, y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, sản xuất nông lâm nghiệp.UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, lập kế hoạch, bố trí nguồn lực, triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo. Hộ gia đình, cá nhân trong khu vực được hưởng hỗ trợ sản xuất, vay vốn ưu đãi, miễn giảm tiền sử dụng đất, đồng thời được bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu bị hạn chế quyền sử dụng đất.

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục

Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông tin kết quả xử lý vi phạm tại Trường Khương Hạ

Thông tin tới Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm xảy ra tại Trường Tiểu học, THCS&THPT Khương Hạ.

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Bạn đọc
Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Bạn đọc
Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Đèo Lò Xo hư hỏng nặng, nứt nẻ, bong bật, người dân lo ngại, du khách e dè

Bạn đọc
Đèo Lò Xo hư hỏng nặng, nứt nẻ, bong bật, người dân lo ngại, du khách e dè

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc
Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

HTX trồng rau ở TP.HCM mở cửa hàng riêng, bán hơn 500 mặt hàng nông sản
Chuyển động Sài Gòn

HTX trồng rau ở TP.HCM mở cửa hàng riêng, bán hơn 500 mặt hàng nông sản

Chuyển động Sài Gòn

HTX trồng rau này ở TP.HCM mới mở một cửa hàng thực phẩm bán hơn 500 mặt hàng nông sản. Đây là một trong số ít HTX trồng rau ở TP.HCM có cửa hàng riêng.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế
Tin tức

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư, đã ký công văn hỏa tốc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Han So Hee hủy 5 buổi fan meeting châu Âu, gây lo lắng
Văn hóa - Giải trí

Han So Hee hủy 5 buổi fan meeting châu Âu, gây lo lắng

Văn hóa - Giải trí

Việc hủy bỏ 5 buổi fan meeting tại châu Âu của Han So Hee khiến người hâm mộ lo lắng.

Tim Van de Velde và Carlos San Martin: Cặp đôi hoàn hảo trên đường chạy
Thể thao

Tim Van de Velde và Carlos San Martin: Cặp đôi hoàn hảo trên đường chạy

Thể thao

Tim Van de Velde và Carlos San Martin vừa tạo nên câu chuyện đầy cảm xúc tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025. Tim Van de Velde thậm chí đã “hy sinh” phần thi của mình để hỗ trợ đồng nghiệp và họ cùng nhau mang đến hình ảnh rất đẹp, đậm chất nhân văn trên tinh thần thể thao đầy fair-play.

Loài động vật hoang dã là báu vật của Việt Nam: Lời giải bài toán sinh tồn cho Voọc mũi hếch
Bạn đọc

Loài động vật hoang dã là báu vật của Việt Nam: Lời giải bài toán sinh tồn cho Voọc mũi hếch

Bạn đọc

Loạt bài điều tra về số phận của Voọc mũi hếch của Báo điện tử Dân Việt đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các nhà khoa học, chuyên gia và cả chính quyền địa phương. Câu chuyện về những cánh rừng dần vắng bóng Voọc dần trở thành một thực tại đau lòng.

Loại thịt sống vùi trong cát, giá trị dinh dưỡng ngang với cua tôm, chế biến món này thơm ngon khó cưỡng
Gia đình

Loại thịt sống vùi trong cát, giá trị dinh dưỡng ngang với cua tôm, chế biến món này thơm ngon khó cưỡng
5

Gia đình

Loại thịt này có giá trị dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều protein, vitamin B12, kẽm, selen, sắt, và omega-3, tốt cho sức khỏe hệ miễn dịch, thần kinh, xương khớp và tim mạch.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư hàng đầu Nga trong chẩn đoán, điều trị ung thư
Xã hội

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư hàng đầu Nga trong chẩn đoán, điều trị ung thư

Xã hội

Chiều 12/9, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Ung thư Liên bang Nga nhằm triển khai nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Rủ bạn gái vị thành niên nhiều lần "ăn trái cấm" tại lô cao su, nhà trọ, thanh niên 23 tuổi bị bắt
Pháp luật

Rủ bạn gái vị thành niên nhiều lần “ăn trái cấm” tại lô cao su, nhà trọ, thanh niên 23 tuổi bị bắt

Pháp luật

Lê Mạnh Quỳnh bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam vì nhiều lần rủ bạn gái nhí “ăn trái cấm” tại lô cao su, nhà trọ.

Vận động hội viên, nông dân TPHCM thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập, hợp nhất
Nhà nông

Vận động hội viên, nông dân TPHCM thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập, hợp nhất

Nhà nông

Khi TPHCM hợp nhất tỉnh Bình Dương và Bà Rịa–Vũng Tàu, chương trình xây dựng nông thôn mới của TPHCM sẽ đối mặt với những thay đổi đáng kể, bao gồm cả thuận lợi và khó khăn? Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Trung, tân Chủ tịch Hội Nông Dân TPHCM về chủ trương vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM.

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?
Tin tức

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Tin tức

Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đi qua 18 phường, xã trên địa bàn Hà Nội, có chiều dài lên đến gần 40km.

Nông thôn Tây Bắc: Gần 1.000 vận động viên tham gia giải Marathon 'Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Gần 1.000 vận động viên tham gia giải Marathon "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Giải chạy Marathon “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” năm 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của xứ Tuyên; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

'Nữ tướng' ngành chè Thái Nguyên và hành trình 2 thập kỷ đưa trà Việt vươn xa
Video

'Nữ tướng' ngành chè Thái Nguyên và hành trình 2 thập kỷ đưa trà Việt vươn xa

Video

Từ ký ức tuổi thơ ngập tràn hương cốm chè, bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Chè Hà Thái (Thái Nguyên) đã biến đam mê thành sự nghiệp, đưa thương hiệu Chè Hà Thái vươn xa, chinh phục cả những thị trường khó tính.

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam'
Văn hóa - Giải trí

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam"

Văn hóa - Giải trí

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam” sẽ là cuộc hội ngộ xúc động của những nhà nông học, nhà giáo...

3 em học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn khi đi tắm sông, 1 em mất tích
Tin tức

3 em học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn khi đi tắm sông, 1 em mất tích

Tin tức

3 em học sinh ở xã Đức Bình (Đắk Lắk) rủ nhau ra sông tắm thì không may bị nước cuốn trôi. Một em được người dân cứu sống, 1 em tử vong và 1 em vẫn đang mất tích.

Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?
Văn hóa - Giải trí

Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Văn hóa - Giải trí

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được làm bằng đá sa thạch, niên đại từ thế kỷ VIII – IX, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

'Người chồng chung thủy nhất Trung Quốc' gây xúc động khi chăm sóc vợ mù suốt 12 năm
Xã hội

"Người chồng chung thủy nhất Trung Quốc" gây xúc động khi chăm sóc vợ mù suốt 12 năm

Xã hội

Sau khi Zhang bị mất thị lực, người chồng tên Li cùng người thân và bạn bè thay phiên nhau động viên, giúp Zhang vượt qua khủng hoảng tinh thần.

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận con động vật hoang dã dài 1,5m
Nhà nông

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận con động vật hoang dã dài 1,5m
4

Nhà nông

Ngày 13/9, một con trăn đất dài 1,5m, nặng 5kg thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Tài nguyên đang bị 'treo' vì thủ tục: Thị trường 'nóng', thủ tục vẫn "lạnh"
Kinh tế

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường "nóng", thủ tục vẫn “lạnh”

Kinh tế

Trong khi nguồn cung cát, sỏi phục vụ các dự án đầu tư công tại Đà Nẵng đang thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp lại không thể đưa mỏ vào khai thác dù đã trúng đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các quy định pháp lý chồng chéo, thiếu thực tiễn, đặc biệt là trong thủ tục thăm dò và đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Cà Mau
Tin tức

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Cà Mau

Tin tức

Một người đàn ông nghi đi lên cầu Mới ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau trong đêm, rồi bất ngờ nhảy xuống sông, mất tích.

2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, Công an và lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Ký ức Hà Nội: Đổi thay từ những cánh đồng
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Đổi thay từ những cánh đồng

Bạn đọc

Những cánh đồng trải dài từ chân cầu Thăng Long đến mạn Tây Hồ ngày trước, đã nhường lại cho các khu đô thị hiện đại.

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác
Xã hội

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, muốn vào công chức lao động phải có đủ 5 năm công tác và đang trong biên chế. Thời gian làm việc có thể cộng dồn, nhưng phải chưa từng nhận BHXH 1 lần.

Man City vs M.U (22h30 ngày 14/9): "Quỷ đỏ" gây sốc ở Etihad?
Thể thao

Man City vs M.U (22h30 ngày 14/9): “Quỷ đỏ” gây sốc ở Etihad?

Thể thao

Man City vs M.U là trận đấu muộn nhất của vòng 4 Premier League 2025/2026, cũng là màn so tài với tính chất Super Sunday và đội khách có đủ khả năng tạo bất ngờ trên sân Etihad.

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025
Bạn đọc

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025

Bạn đọc

Từ ngày 22/8/2025, nhiệm vụ mới của Trưởng thôn: thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã, tham gia giám sát, triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng
Điểm nóng

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Điểm nóng

Tờ New York Times (NYT) đưa tin trích dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và các nhà phân tích độc lập cho biết, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Nga Putin là thuyết phục Ukraine rằng việc chống lại cỗ máy quân sự của Moscow là vô ích.

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế
Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế

Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng
Nhà nông

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Nhà nông

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (này là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc gộp các chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi sẽ giúp thống nhất mục tiêu, giải pháp, đồng thời khắc phục tình trạng khó khăn trong phân bổ, giải ngân ngân sách.

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay
Gia đình

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay

Gia đình

3 con giáp này có sự chuyển mình mạnh mẽ vào mùa thu 2025. Dù đối diện khó khăn, họ vẫn tận dụng cơ hội, gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen
Nhà nông

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen

Nhà nông

Nhờ cần cù, chịu khó, cựu chiến binh (CCB, tham gia du kích từ năm 16 tuổi) Trần Văn Lượm ở ấp 7, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ đã làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen, phát triển kinh tế hiệu quả.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: "Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại"
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long chia sẻ rằng, có rất nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của anh chửi bới, nói này nói kia... nhưng anh không chửi lại.

