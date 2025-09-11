Chế độ, chính sách đối với cấp xã, thôn trong phạm vi bảo vệ khu quân sự mới nhất

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội cấp xã, thôn

Điều 15. Chế độ, chính sách đối với địa phương cấp xã, thôn trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt:

Các địa phương cấp xã, thôn trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện các dự án: Xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, đường nội bộ thôn, liên thôn;

Quy định cũng ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, cũng như đường nội bộ thôn, liên thôn. Ảnh minh họa: Phạm Hưng.

Các nội dung đầu tư, hỗ trợ gồm: xây dựng trạm biến áp và lưới điện đến các hộ dân; xây dựng mới hoặc sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, công trình nước sinh hoạt tập trung; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh, trường học, nhà mẫu giáo; đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế xã.

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, kinh doanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương. Đồng thời, tạo việc làm, thu nhập ổn định gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin, truyền thông, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, trường học.

Các khu vực này được hưởng chính sách như địa phương cấp xã, thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện: UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, bao gồm:

Lập, phê duyệt danh sách đối tượng, công trình, dự án thuộc phạm vi quy định để triển khai thực hiện.

Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện theo giai đoạn 5 năm và hằng năm, bao gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ; gửi cơ quan liên quan theo quy định; đồng thời đề xuất cơ chế thực hiện với cấp có thẩm quyền.

Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng sở, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện.

Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung.

Nguồn kinh phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Nghị định cũng quy định chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị hạn chế quyền sử dụng đất và các quyền, lợi ích hợp pháp khác trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, sinh kế trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng

Bên cạnh đó, Điều 16 và Điều 17 của Nghị định cũng quy định chế độ, chính sách này.

Theo Điều 16, quy định về chế độ, chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, kinh doanh, thường trú trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt như sau:

Các đối tượng trên được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, gồm:

Hỗ trợ phát triển sản xuất và kinh tế: hỗ trợ giống, chuồng trại, vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ tiêm phòng dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm; tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất.

Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn: thực hiện theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng: đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ giao cho các tổ chức kinh tế; diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản lý; diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình.

Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu và quy định pháp luật.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức hỗ trợ:

Đối với dự án, kế hoạch của bộ, cơ quan trung ương: mức hỗ trợ do thủ trưởng cơ quan quyết định, nhưng không quá 80% tổng chi phí.

Đối với dự án, kế hoạch của địa phương: mức hỗ trợ do cơ quan phê duyệt dự án quyết định, nhưng không vượt định mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng chính sách khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện: UBND cấp xã phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách, tổ chức thực hiện hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

Nguồn kinh phí: do ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương bảo đảm; được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách hằng năm.

Theo Điều 17, quy định về chế độ, chính sách đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị hạn chế khả năng sử dụng đất, quyền và lợi ích hợp pháp khác trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự:

Các trường hợp được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất theo pháp luật đất đai, gồm:

Thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở, hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp.

Thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất nông nghiệp.

Trường hợp không thay đổi mục đích nhưng hạn chế khả năng sử dụng đất: mức bồi thường do UBND cấp tỉnh quy định, căn cứ tình hình thực tế.

Nhà ở, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự bị giải tỏa được bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Khi phạm vi bảo vệ chiếm dụng trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng, thì phần đất còn lại cũng được bồi thường; nếu diện tích còn lại nhỏ hơn mức tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh hoặc không đủ điều kiện xây dựng công trình thì được bồi thường theo pháp luật đất đai.

Trường hợp đất ở có nhà ở gắn liền với đất phải di chuyển chỗ ở theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài bồi thường thiệt hại, người dân còn được bố trí tái định cư (nếu có nhu cầu), được bồi thường chi phí di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định của pháp luật đất đai.

Xã, thôn trong phạm vi bảo vệ khu quân sự Nhóm đặc biệt được ưu tiên đầu tư hạ tầng, y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, sản xuất nông lâm nghiệp.UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, lập kế hoạch, bố trí nguồn lực, triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo. Hộ gia đình, cá nhân trong khu vực được hưởng hỗ trợ sản xuất, vay vốn ưu đãi, miễn giảm tiền sử dụng đất, đồng thời được bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu bị hạn chế quyền sử dụng đất.