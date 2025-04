Pháp luật

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Hưng Yên (huyện An Biên) bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy tổng hợp.