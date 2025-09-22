Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco

Sáng 21/9/2025, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Costco của Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Ron Vachris chia sẻ Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế.

Ông Ron Vachris bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và càphê…

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ông Ron Vachris nhấn mạnh Costco quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong thúc đẩy các tiêu chuẩn ESG, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo; nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Nêu rõ Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư - từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực./.