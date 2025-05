Camera ghi cảnh 2 anh em cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn

Chiều 5/5, camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên mặc áo khoác, bịt kín mặt cầm búa xông vào một tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM), đập bể tủ kính nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ bể khi đối tượng bị chủ tiệm vàng phát hiện, chống trả quyết liệt khiến hắn hoảng sợ tháo chạy.



Theo hình ảnh từ camera, khi đối tượng đang ra tay thì chủ tiệm vàng lập tức lao đến giằng co. Kẻ cướp vấp ngã trong lúc tháo chạy, may mắn được một đồng bọn chạy xe máy đến giải vây, cả hai sau đó rồ ga bỏ trốn.



Công an TP.HCM đã vào cuộc và chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng công an địa phương đã bắt giữ được hai nghi phạm: Lê Duy Đạt (SN 1995) và em ruột là Lê Duy Đông (SN 2002), quê Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do nợ nần chồng chất nên lên kế hoạch cướp tiệm vàng, mang theo búa và điều nghiên kỹ địa điểm trước khi gây án.



Hiện, vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.