Mùa này, 9/10 người nói rằng họ bị "ẩm ướt quá mức" trong cơ thể. Họ cảm thấy uể oải và lờ đờ khi thức dậy vào buổi sáng, như thể cơ thể bị quấn trong một thứ gì đó; Họ ngáp liên tục suốt cả ngày, lúc nào cũng buồn ngủ;

Họ chán ăn, và chẳng thấy ngon miệng chút nào; Mặt và da đầu nhờn bóng, và họ cảm thấy bết dính khắp người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nghĩ mà xem, bạn có thường xuyên thức khuya không? Xem phim hay lướt điện thoại mà không nhận ra đã quá nửa đêm; Bạn cũng chẳng ăn uống đúng giờ, sáng ra vội vã rồi tối lại ăn uống linh tinh;

Mùa hè thì không thể sống thiếu máy lạnh, nước ngọt, cứ thế nhồi nhét trà sữa đá, dưa hấu đá... Những thói quen tưởng chừng như bình thường này thực chất đang âm thầm "bôi trơn" cơ thể chúng ta.

Ẩm ướt là thứ bạn không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng nó luôn hiện hữu, khiến bạn cảm thấy khó chịu. May mắn thay, thiên nhiên thật kỳ diệu; luôn có thứ gì đó có thể chống lại nó. Một số nguyên liệu phổ biến chính là "kẻ thù" mà ẩm ướt sợ nhất, trong đó có rau thì là.

Đây là loại rau xanh tươi mát với hương thơm độc đáo.

Một số người nói rằng hương thơm của loại rau này tương tự như hoa hồi, nhưng tươi mát và dễ chịu hơn. Hương thơm đặc trưng này là một "vũ khí thần kỳ" để xua tan ẩm mốc.

Món ăn ngon mà bạn có thể làm với rau thì là chính là rau thì là xào trứng. Món ăn này vừa rẻ, dễ làm, lại có hương vị đặc biệt thơm ngon, rất phù hợp với những người bạn trung niên và cao tuổi. Ăn món này vài lần một tuần sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Món ăn gợi ý: Rau thì là xào trứng

Nguyên liệu: 200g rau thì là, 3 quả trứng gà, muối, dầu ăn

Cách làm:

- Rửa sạch thì là, đặc biệt chú ý đến phần rễ vì đất dễ bám vào; rửa nhiều lần. Sau khi rửa, cho vào rổ để ráo nước. Đảm bảo thì là khô ráo để món xào không bị nhão.

- Đặt thì là đã ráo nước lên thớt và thái nhỏ. Đừng thái quá nhỏ, món ăn sẽ ngon hơn.

- Cho trực tiếp thì là đã thái nhỏ vào bát lớn, đập trứng vào, thêm một lượng muối vừa phải, nếu thích có thể thêm chút tiêu để tăng hương vị. Dùng đũa khuấy đều.

- Làm nóng chảo và cho dầu vào. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp thì là và trứng vào, dùng thìa khuấy nhanh tay để trứng nóng đều. Nấu cho đến khi trứng đông lại thành từng miếng và tỏa mùi thơm của thì là. Sau đó, bạn có thể thưởng thức.

Đơn giản vậy thôi! Một món trứng xào thì là thơm ngon, hấp dẫn đã sẵn sàng. Những quả trứng vàng ươm kết hợp với lá thì là xanh mướt trông thật hấp dẫn, và hương thơm độc đáo lại càng thêm quyến rũ.

Hương thơm dịu nhẹ của thì là, ngay cả trẻ em vốn không thích rau cũng có thể chấp nhận được. Hương thơm của loại rau này không chỉ đánh thức vị giác mà còn xua tan sự ẩm ướt trong cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu đặc biệt sau khi ăn.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

Cuộc sống giờ đây tiện lợi hơn khi có thể mua thì là quanh năm ở chợ. Chúng ta nên nấu thì là thường xuyên hơn, đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi. Quá trình trao đổi chất của họ chậm hơn và dễ bị tích tụ ẩm ướt hơn.

Ăn thì là và trứng một hoặc hai lần một tuần không chỉ dễ dàng mà còn giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Món ăn này thực sự rất dễ làm. Ngay cả khi bạn là người mới vào bếp, bạn cũng có thể dễ dàng thành thạo. Món ăn này cũng không tốn kém, nhưng vẫn cho phép cả gia đình thưởng thức một bữa ăn lành mạnh và ngon miệng.

(Theo Toutiao)