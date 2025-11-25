Chủ đề nóng

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên

Khánh An Thứ ba, ngày 25/11/2025 10:43 GMT+7
Bão số 13 gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình khẩn cấp, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.
Hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng bao gồm sữa và nước uống Vinamilk đã được chất đầy xe chuẩn bị đến với bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Đợt lũ sau bão số 13 được đánh giá là một trong những trận thiên tai nặng nề nhất nhiều năm trở lại đây tại miền Trung và Tây Nguyên. Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu; điện, nước, giao thông đều gián đoạn. Nhiều khu vực ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk vẫn còn chìm trong nước, có nơi bị cô lập nhiều ngày liền, người dân chỉ có thể chờ vào lực lượng cứu hộ và các chuyến hàng tiếp tế.

Những chuyến xe dinh dưỡng của Vinamilk sẵn sàng xuất phát xuyên đêm đến với bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Trong lúc nước còn chưa kịp rút, những chuyến xe chở 48 tấn sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk – gồm sữa và nước uống – đã lên đường xuyên đêm đến ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề.

Những chuyến xe dinh dưỡng của Vinamilk đã có mặt ở Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo – đài địa phương, kịp thời tiếp ứng dinh dưỡng cho bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Ở Khánh Hòa, anh Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc Kinh doanh miền Trung của Vinamilk cùng các anh chị em nhân viên công ty đã đến trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng Vinamik tại điểm tập kết cứu trợ cho các xã bị ngập sâu, hệ thống nước sạch chưa khôi phục.

Hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được anh Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc Kinh doanh miền Trung và các cán bộ công nhân viên Vinamilk kịp thời trao tặng - Ảnh: Vi Nam

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận để chuyển tiếp đến bà con vùng lũ.

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đang chuyền nhau các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk, sẵn sàng vận chuyển đến tận tay bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam
Những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được đón nhận để chuyển đến người dân vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Những sản phẩm dinh dưỡng đầu tiên của Vinamilk ngay trong ngày được đưa đến trực tiếp với người dân vùng lũ xã Diên Điền, và Diên Anh tỉnh Khánh Hòa.

Các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã đến tận tay người dân vùng lũ xã Diên Điền, Diên An tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Vi Nam

Tại Gia Lai, chuyến xe dinh dưỡng cũng có mặt sớm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Chuyến xe dinh dưỡng Vinamilk đến với bà con vùng lũ Gia Lai - Ảnh: Vi Nam

Anh Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nhà máy Sữa Vinamilk Bình Định cùng cán bộ công nhân viên công ty đã phối hợp trao tặng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chuyển đến người dân vùng lũ.

Anh Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nhà máy Sữa Vinamilk Bình Định cùng cán bộ công nhân viên công ty trao tặng sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk - Ảnh: Vi Nam
Hàng trăm nghìn sản phẩm Vinamilk được trao tặng cùng nhiều yêu thương và mong muốn đồng bào vùng lũ sớm phục hồi hậu thiên tai - Ảnh: Vi Nam

Ở Đắk Lắk, lượng sản phẩm lớn tiếp tục được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để phân phối về các vùng còn bị chia cắt và những hộ dân thiệt hại nặng nhất.

Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đã đến Đắk Lắk, sẵn sàng tiếp ứng cho bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Đối với người dân trong vùng lũ, một thùng sữa hay vài chai nước sạch vào lúc này không chỉ là nhu yếu phẩm – đó là sự kịp thời giúp họ cầm cự sau những ngày bị cô lập. Nhiều điểm trường mầm non và tiểu học sau lũ vẫn chìm trong bùn đất, trẻ nhỏ phải tạm nghỉ học; việc được nhận sữa từ các chuyến hàng cứu trợ là nguồn dinh dưỡng đáng quý để các em duy trì sức khỏe.

Khi nước lũ còn chưa rút hết, khi nhiều gia đình vẫn chưa dọn nổi từng bức tường bám bùn, những chuyến xe hỗ trợ đến kịp thời chính là niềm động viên để bà con thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn kiệt quệ nhất. Vinamilk hy vọng nguồn dinh dưỡng được trao gửi trong lúc cấp bách sẽ góp phần giúp các địa phương sớm ổn định, để cuộc sống bình yên có thể trở lại trên những vùng đất vừa chịu thử thách bởi thiên tai.

Vinamilk thông báo khẩn về “Ông Thọ Halloween”

Vinamilk thông báo khẩn về “Ông Thọ Halloween”

Vinamilk và hành trình sẻ chia với người dân hậu thiên tai

Vinamilk và hành trình sẻ chia với người dân hậu thiên tai

Lần đầu vào Top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu: Vinamilk đã làm gì để vượt nhiều ông lớn Âu - Mỹ

Lần đầu vào Top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu: Vinamilk đã làm gì để vượt nhiều ông lớn Âu - Mỹ

Điện lực Huế chi viện lực lượng hỗ trợ Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện sau lũ lụt
9

Chiều ngày 23/11/2025, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 62 CBCNV đã lên đường ra quân hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện tại địa bàn Phú Yên (cũ) do hậu quả của thiên tai gây ngập lụt diện rộng.

Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Doanh nghiệp
Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Agribank tiếp tục giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12, 13

Doanh nghiệp
Agribank tiếp tục giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12, 13

Ứng phó thiên tai trên diện rộng: Chính phủ yêu cầu đảm bảo hạ tầng thông tin an toàn

Doanh nghiệp
Ứng phó thiên tai trên diện rộng: Chính phủ yêu cầu đảm bảo hạ tầng thông tin an toàn

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Doanh nghiệp
Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng Huyền Minh Thần Chưởng lại xuất hiện trở lại qua tay hai nhân vật khét tiếng trong Ỷ thiên đồ long ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn; phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ông Trần Hồng Thái.

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ 'khủng' sau những năm tháng sống xa hoa
Xã hội

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ "khủng" sau những năm tháng sống xa hoa

Xã hội

Một nữ doanh nhân ở Trung Quốc từng có cuộc sống giàu sang, đang bắt đầu gây dựng lại tương lai của mình bằng công việc đào và bán củ sen để trả khoản nợ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD).

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM đã nhanh chóng công bố các chính sách hỗ trợ như giảm học phí, gia hạn đóng phí và cấp học bổng đặc biệt cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng giới trẻ hôm nay là “thế hệ thông minh đương thời”. Ông nhấn mạnh giới trẻ là động lực phát triển của hôm nay, giúp thế giới chú ý hơn trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam.

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Chelsea vs Barcelona là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và hai đội có thể tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nguồn cung, xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và tháo gỡ vướng mắc các dự án nhằm sớm đưa thị trường bất động sản trở lại trạng thái ổn định, bền vững.

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine
Thế giới

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine

Thế giới

Tháng 11 mang lại những bước tiến nhanh chóng, làm sụp đổ các vị trí của Ukraine và một sự thay đổi quyết định trong cuộc chiến.

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn
Nhà nông

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Nhà nông

Trải qua hơn 500 năm, tỉnh Phú Yên đã chứng kiến sự thịnh, suy của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, trải qua nhiều cuộc chiến tranh gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt
Tin tức

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Tin tức

Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung
Nhân ái

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung

Nhân ái

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Xã hội

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Xã hội

Theo quy định, người lao động chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Lao động chưa đủ tuổi về hưu nhưng nghỉ việc sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

'Người đẹp Tây Đô' gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy cho biết bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và khéo léo khoe những vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong phần thi Bán kết của Miss International 2025.

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
Gia đình

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
6

Gia đình

Tuần cuối cùng tháng 11, 3 con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, công việc suôn sẻ, tiền bạc ùn ùn đổ về, năm mới 2026 đến không còn lo lắng.

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới
Kinh tế

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới

Kinh tế

Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la
Nhà nông

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la

Nhà nông

Vựa cam Cao Phong, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) sau cơn bĩ cực do dịch bệnh và giá xuống thấp, nay đang hồi sinh từng ngày. Vườn trên, vườn dưới cam chín vàng, choán cả một vùng. Giá cam đang giữ ở mức ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, người trồng cam thu được lợi nhuận lớn. Vượt qua bao gian khó, nhiều nông dân vẫn kiên trì chăm sóc vườn cam để có những mùa vàng bội thu.

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc
Bạn đọc

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc

Bạn đọc

FLC GAB vừa bị Thanh tra Ủy ban CK Nhà nước xử phạt vì không công bố hàng loạt thông tin bắt buộc các kỳ 2024–2025. Cuối năm 2024, doanh nghiệp này từng bị xử phạt vì lỗi tương tự. Đáng chú ý, giai đoạn 2017–2022, GAB là một trong 5 mã cổ phiếu bị một số cá nhân thao túng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B
Xã hội

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B

Xã hội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Tâm Anh và Stanford (Mỹ) triển khai nghiên cứu HEP-D, tiến hành xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp chủ động kiểm soát nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục
Tin tức

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Tin tức

Chính phủ đề xuất dành 580.133 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong 10 năm, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
Tin tức

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
12

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường trong Vành đai 1. Chủ trương được đánh giá là cần thiết để giảm ô nhiễm, nhưng người dân mong thành phố chuẩn bị kỹ về hạ tầng và lộ trình thực hiện.

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?
Thể thao

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?; Vinicius không gia hạn hợp đồng với Real Madrid; PSG theo đuổi Dayot Upamecano; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Lamine Yamal lại tiệc tùng linh đình.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20 - 25km/h. Dự báo mai áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
Media

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
8

Media

Sau lũ lịch sử, lúa của nông dân Đắk Lắk ngập nước nhiều ngày, mốc meo, bốc mùi chua, mọc mầm khiến nhiều gia đình trắng tay. Nợ nần chồng chất, tiền thu mua lúa biến thành gánh nặng, người dân loay hoay xoay xở chưa biết làm cái nào để có thể tiếp tục sản xuất.

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine
Thế giới

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine

Thế giới

Chủ tịch các ủy ban đối ngoại tại quốc hội của 20 quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung cảnh báo về bất kỳ điều khoản hòa bình nào có thể coi là phần thưởng cho Nga vì đã phát động chiến tranh chống lại Ukraine.

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty
Xã hội

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty

Xã hội

Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Thanh Hóa, chị Ngô Thị Út Luân cố gắng học tập rồi sang Hàn Quốc lao động. Những năm tháng làm việc và học hỏi nơi xứ người đã giúp chị tích lũy trải nghiệm, bản lĩnh và vốn liếng để mạnh dạn trở về nước khởi nghiệp. Từ đôi bàn tay trắng, chị vươn lên trở thành lãnh đạo của 3 doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?
Nhà nông

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?

Nhà nông

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ở tỉnh Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (ở tỉnh Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (ở tỉnh Ninh Bình).

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11: Trụ vững ngưỡng cao nhờ triển vọng từ Fed
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11: Trụ vững ngưỡng cao nhờ triển vọng từ Fed

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/11 trụ vững ở mức cao khi thị trường đặt cược nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng lãi suất vào tháng tới.

Có thật Đặng Trần Thường đã dùng roi tẩm thuốc độc hại chết Ngô Thì Nhậm?
Đông Tây - Kim Cổ

Có thật Đặng Trần Thường đã dùng roi tẩm thuốc độc hại chết Ngô Thì Nhậm?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử, các công thần khai quốc thường gánh vác vận mệnh triều đại và phải đối mặt nhiều sóng gió, trong đó có Đặng Trần Thường.

Những câu nói nổi tiếng của 'Ông nội quốc dân', đóng phim 70 năm, ở tuổi 90 mới được nhận danh hiệu lớn
Văn hóa - Giải trí

Những câu nói nổi tiếng của "Ông nội quốc dân", đóng phim 70 năm, ở tuổi 90 mới được nhận danh hiệu lớn

Văn hóa - Giải trí

“Tôi không thắng nhiều giải, nên tôi không phải diễn viên "đoạt giải". Tôi chỉ mong mọi người nhớ đến tôi như "một diễn viên luôn cố gắng hết mình"" - Cố diễn viên Lee Soon-jae từng chia sẻ. Những câu nói nổi tiếng của ông đang được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.

Cập nhật danh sách bạn đọc, doanh nghiệp chung tay cùng Báo Dân Việt hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung
Nhân ái

Cập nhật danh sách bạn đọc, doanh nghiệp chung tay cùng Báo Dân Việt hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung

Nhân ái

Ngay sau khi Báo NTNN/Dân Việt phát động chương trình chung tay, chia sẻ hướng về miền Trung, rất đông bạn đọc, đại doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đến tòa soạn ủng hộ.

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá