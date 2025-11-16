Cổ phiếu Novaland tạo sóng, ông Bùi Thành Nhơn 'bỏ túi' hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên

Cổ phiếu Novaland liên tục tăng kịch trần trong tuần thị trường đầy biến động

Kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 14/11, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi tiếp tục phi nước đại với mức tăng 6,79% so với phiên giao dịch liền kề, lên 14.150 đồng/cổ phiếu.

Tính trong ba phiên gần nhất, mã này đã tăng gần 14%, đây là nhịp hồi quan trọng trong bối cảnh cổ phiếu bất động sản vẫn còn nhiều biến động.

Diễn biến cổ phiếu NVL của Novaland thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Đà tăng này được giới chuyên gia nhận định là nhờ lực cầu bắt đáy được kích hoạt sau khi NVL ghi nhận nhịp chiết khấu hơn 35% kể từ giữa tháng 8/2025. Diễn biến này được xem là phản ứng tích cực của thị trường trước loạt tín hiệu thuận lợi về pháp lý tại các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Không những vậy, nhà đầu tư cũng đang lộ rõ tâm lý phấn khởi khi kỳ vọng hưởng lợi từ sự kiện đấu giá đất Thủ Thiêm đầu tháng 12 tới.

Cụ thể, tại phiên họp UBND TP. HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đang khẩn trương đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất cho 37/53 cơ sở nhà, đất. Trong đó, ba lô đất “vàng” tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm 1.2, 1.3 và 3.5 sẽ được ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá trong đầu tháng 12/2025.

Thông tin đấu giá Thủ Thiêm ngay lập tức tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường chứng khoán. Các cổ phiếu bất động sản có quỹ đất tại khu vực này đồng loạt tăng giá mạnh.

Về định giá, chứng khoán BSC cho rằng, cổ phiếu NVL đang ở vùng hấp dẫn, với P/B khoảng 0,73 lần và P/B điều chỉnh khoảng 0,64 lần, hưởng lợi từ việc hoàn nhập dự phòng tại Lakeview. Việc pháp lý và dòng tiền được cải thiện là cơ sở để kỳ vọng NVL sẽ sớm được tái định giá trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận gần 5.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 1.820 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm mạnh trong bối cảnh chi phí tài chính vẫn ở mức cao.

Nhịp hồi mạnh của cổ phiếu Novaland (NVL) trong các phiên gần đây giúp giá trị tài sản của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn tăng lên đáng kể.

Dù diễn biến tích nhưng khoảng cách tới vùng đỉnh hơn 92.000 đồng/cổ phiếu vào giữa năm 2021 của cổ phiếu nhà Novaland vẫn còn rất xa, khi NVL hiện thấp hơn khoảng 85% so với giai đoạn đỉnh cao đó. Tuy nhiên, chuỗi tăng mạnh những ngày gần đây cũng đủ để giá trị tài sản của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn tăng lên đáng kể.

Hiện tại, vị Chủ tịch này đang trực tiếp nắm giữ gần 96,8 triệu cổ phiếu NVL và gián tiếp sở hữu thêm khoảng 500,7 triệu cổ phiếu thông qua Novagroup và Diamond Properties. Ước tính theo thị giá hiện tại, tổng giá trị cổ phiếu mà ông nắm giữ vào khoảng 8.365 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau ba phiên.

Trong quá khứ, ông Bùi Thành Nhơn từng thuộc nhóm tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes. Ở thời kỳ rực rỡ nhất năm 2021, tài sản của ông được ước tính vào khoảng 72.406 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD. Tuy vậy, đến cuối năm 2022, ông đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes.