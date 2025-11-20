Con số may mắn hôm nay ngày 20/11: Bảo Bình có thể thăng tiến, Thiên Bình dễ nổi nóng, Xử Nữ đừng xúc động

1. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Bạch Dương (21/3–19/4)

Hôm nay, Bạch Dương có thể cảm thấy bị coi thường. Không phải vì người khác thô lỗ với bạn, mà là vì bạn cảm thấy mình như "một đứa trẻ chưa bao giờ lớn" trong mắt họ. Cảm giác ngờ vực này khiến bạn dễ bị kích động. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người kia.

- Màu sắc may mắn: Đỏ hồng

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Bạch Dương: 2

- Cung hoàng đạo tương thích: Bọ Cạp

2. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Kim Ngưu (20/4-20/5)

Hôm nay, Kim Ngưu sẽ cảm thấy sự dằn vặt trong các mối quan hệ cá nhân, khi nhiều lớp vỏ bọc hòa hợp được gìn giữ cẩn thận bị phá vỡ. Bạn cố gắng giao tiếp và giải quyết mọi việc để lấy lại cân bằng, nhưng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: tiến lên sẽ làm mất lòng đối phương, trong khi lùi bước sẽ khiến bạn bất lợi, dẫn đến bế tắc và cảm giác thất vọng tột độ.

- Màu sắc may mắn: Xanh lam

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Kim Ngưu: 9

- Cung hoàng đạo tương thích: Kim Ngưu

3. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Song Tử (21/5 - 20/6)

Hôm nay, Song Tử cần cẩn thận đừng để cảm xúc chi phối. Có những giới hạn và quy tắc nhất định không thể vượt qua, bất kể người kia là ai đối với bạn; bạn không thể dễ dàng cho phép bản thân hoặc họ vượt qua những giới hạn đó. Ngoài ra, hãy nhớ chủ động thực hiện bất kỳ lời hứa nào bạn đã đưa ra.

- Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Song Tử: 3

- Cung hoàng đạo tương thích: Bảo Bình

4. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Cự Giải (21/6 - 22/7)

Hôm nay không phải là ngày tốt để Cự Giải đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Mọi thứ cần được xem xét dựa trên tình hình mới nhất, và kinh nghiệm quá khứ hay kiến ​​thức tích lũy không nên được dùng làm cơ sở cho việc phán đoán. Bạn cũng cần phân tích tình hình kinh doanh hiện tại một cách nghiêm túc hơn; nếu có thể, hãy dành thêm vài ngày để chuẩn bị.

- Màu sắc may mắn: Xám

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Cự Giải: 7

- Cung hoàng đạo tương thích: Ma Kết

5. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay, Sư Tử hãy đặc biệt chú ý đến những tín hiệu mà cơ thể gửi đến. Những khó chịu nhỏ nhặt là cách cơ thể nhắc nhở bạn cần chậm lại. Bạn nên pha trà bổ dưỡng thay vì đồ uống lạnh, nhai kỹ thức ăn và ngâm chân trong nước ấm trước khi đi ngủ để thúc đẩy tuần hoàn máu. Một cơ thể khỏe mạnh giống như một nhạc cụ tinh vi; việc chăm sóc hàng ngày quan trọng hơn việc sửa chữa khẩn cấp.

- Màu sắc may mắn: xanh lá cây nhạt

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Sư Tử: 0

- Cung hoàng đạo tương thích: Kim Ngưu

6. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Hôm nay, Xử Nữ có thể cảm thấy hơi thất vọng về các mối quan hệ cá nhân. Bạn có thể đột nhiên nhận ra một số người bạn coi là bạn bè lại có động cơ thầm kín. Hoặc, bạn có thể cố tình đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng cuối cùng lại trở thành "kẻ xấu". Đừng đánh giá quá cao các mối quan hệ của mình hôm nay, và hãy cẩn thận đừng can thiệp vào chuyện của người khác.

- Màu sắc may mắn: Bạc

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Xử Nữ: 0

- Cung hoàng đạo tương thích: Bọ Cạp

7. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Hôm nay, Thiên Bình dễ nổi nóng, nhưng thực ra đó không phải lỗi của bạn. Có thể đồng đội của bạn đang vô trách nhiệm hoặc thô lỗ trong giao tiếp, khiến bạn muốn giải quyết những bất đồng cũ. Mặc dù sự tức giận của bạn là dễ hiểu, nhưng bạn không nên để nó dẫn đến sai lầm. Khi giải quyết xung đột và thể hiện sự tức giận, hãy đảm bảo thể hiện sự chuyên nghiệp, thay vì chỉ trút giận.

- Màu sắc may mắn: Vàng

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Thiên Bình: 6

- Cung hoàng đạo tương thích: Thiên Bình

8. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Hôm nay, Bọ Cạp cần nâng cao tính chuyên nghiệp của mình. Ngay cả khi gặp phải những tình huống bất ngờ hoặc hướng dẫn mới, đừng hoảng sợ. Nếu bạn trở nên bối rối vì thời hạn đang đến gần, bạn rất dễ mất kiểm soát cảm xúc và mắc lỗi, khiến bản thân trông thiếu chuyên nghiệp.

- Màu sắc may mắn: Xanh nước biển

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Bọ Cạp: 9

- Cung hoàng đạo tương thích: Xử Nữ

9. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Hôm nay, Nhân Mã sẽ có nhiều chủ đề để thảo luận với người khác hơn, và các mối quan hệ có thể sẽ tiến triển đôi chút. Bạn sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp chân thành, và bất kể trạng thái cảm xúc của bạn ra sao, sự chân thành này sẽ củng cố mối quan hệ của bạn với mọi người. Hôm nay cũng thích hợp để giải quyết những xung đột nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chỉ ra những thiếu sót của nhau và sau đó cùng nhau thay đổi.

- Màu sắc may mắn: Xanh denim

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Nhân Mã: 1

- Cung hoàng đạo tương thích: Sư Tử

10. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Ma Kết (22/12 - 19/1)

Hôm nay là một ngày tốt để Ma Kết tìm hiểu về luật pháp và bạn có thể sẽ thấy các vụ án pháp lý thú vị. Các vấn đề pháp lý phù hợp với tinh thần phiêu lưu và ý thức công lý mạnh mẽ của bạn, vì vậy kiến ​​thức này sẽ luôn mang lại cho bạn cảm giác viên mãn. Nếu bạn có được kiến ​​thức liên quan, bạn thậm chí có thể có cơ hội thăng tiến trong khu vực công.

- Màu sắc may mắn: Trắng

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Ma Kết: 8

- Cung hoàng đạo tương thích: Bọ Cạp

11. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Hôm nay, Bảo Bình có thể gặp một số cơ hội thăng tiến, nhưng bạn vẫn còn do dự. Đó có thể là thay đổi hoặc chuyển công tác; mặc dù mức lương và vị trí đang được cải thiện, bạn cũng lo lắng về việc thay đổi địa điểm làm việc và giờ làm việc kéo dài. Các doanh nhân cũng sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong ngày hôm nay.

- Màu sắc may mắn: Màu be

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Bảo Bình: 5

- Cung hoàng đạo tương thích: Song Tử

12. Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Song Ngư (19/2 - 20/3)

Hôm nay, Song Ngư đừng buôn chuyện riêng tư của người khác. Dù những chuyện này đã là chuyện ai cũng biết, bạn cũng không nên than phiền hay buôn chuyện để tránh làm tổn hại đến hình ảnh của mình. Nếu cần làm việc gì hôm nay, bạn cần nhận được thông báo chính thức; đừng làm việc gì chỉ vì người khác vô tình nhắc đến.

- Màu sắc may mắn: Vàng

- Con số may mắn hôm nay ngày 20/11 của Song Ngư: 4

- Cung hoàng đạo tương thích: Bạch Dương