Thẩm mỹ Lucy ngang nhiên quảng cáo, khám chữa bệnh trái phép

Xử phạt nhiều cơ sở, phòng khám tư nhân

Theo đó, Công ty TNHH thẩm mỹ Lucy (44 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1) bị phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh do vi phạm "Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ".



Bà Trần Võ Thiên Kim, nhân viên chăm sóc da của cơ sở này bị phạt 36,5 triệu đồng vì thực hiện khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Võ Hải Phòng, y sĩ đa khoa của cơ sở này bị phạt 115 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 23 tháng do các lỗi: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; Khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Công ty TNHH phòng khám chuyên khoa da liễu Dr.Lad (78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1) bị phạt 135 triệu đồng vì các lỗi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Ngoài phạt tiền, Thanh tra Sở Y tế còn yêu cầu cơ sở này phải tháo gỡ, xoá mọi quảng cáo chưa được cấp phép.

Công ty cổ phần Tâm Y Dung (152/14 Thành Thái, phường 12, quận 10) bị phạt 24 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng vì các lỗi: Không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định, không niêm yết giá khám chữa bệnh; người hành nghề không đăng ký hoạt động theo quy định…

Công ty TNHH H&P Retail (29/4 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh) bị phạt 70 triệu đồng do chi nhánh Spa Seeami của công ty (96-98 đường số 20 khu đô thị mới Him Lam, quận 7) quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép; buộc tháo dỡ, xoá các quảng cáo trái phép này.