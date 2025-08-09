Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng gần 46%

Kết quả này bao gồm cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thường gọi là FDI) và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.073 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 1,29 tỷ USD. Có 296 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,37 tỷ USD.

Khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh T.L

Cũng theo báo cáo trên, TP.HCM đã chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,52 tỷ USD.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2025, số doanh nghiệp trong nước thành lập mới ở TP.HCM là 31.052 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký mới là 162.942 tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung là 403.110 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 7 tháng đầu năm 2025 là 566.052 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án với tổng giá trị trên 420.000 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200ha.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 7 và 7 tháng đầu năm do Giám đốc Sở Tài chính - ông Nguyễn Công Vinh trình bày tại cuộc họp hôm nay 9/8, tổ công tác chuyên giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng đã có kết luận đối với nhiều dự án cụ thể.

Tiêu biểu là các dự án: Dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC; dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine tại quận 7 cũ; dự án tại khu đất số 117-119-121 Nguyễn Huệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)...





Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ông Nguyễn Công Vinh báo cáo tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, bao gồm kết quả thu hút đầu tư nước ngoài, ngày 9/8/2025. Ảnh: Đông Giang

Tổ công tác cũng tập trung giải quyết các nhóm vấn đề lớn, bao gồm nhóm các tài sản công, trụ sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; nhóm các công trình, dự án vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước và các dự án vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cũng như các dự án liên quan đến quá trình thanh tra, điều tra.

Tại cuộc họp, ông Vinh cho biết UBND TP.HCM đã tập trung công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

UBND cũng triển khai các nghị quyết “trụ cột” về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lãnh đạo thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng qua là 472.588 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ, theo báo cáo.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 là 98.290 tỷ đồng, đạt 34,8% so với dự toán. Đến hết tháng 7, TP.HCM đã giải ngân đạt là 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 31,4% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.