Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Chuyển động Sài Gòn
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:07 GMT+7

Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng gần 46%

+ aA -
Nguyễn Thụy Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:07 GMT+7
TP.HCM thu hút được khoảng 6,197 tỷ USD vốn đầu tư từ nước ngoài từ tháng 1 đến 7 vừa qua, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo của UBND TP.HCM.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kết quả này bao gồm cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thường gọi là FDI) và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.073 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 1,29 tỷ USD. Có 296 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,37 tỷ USD.

Khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh T.L

Cũng theo báo cáo trên, TP.HCM đã chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,52 tỷ USD.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2025, số doanh nghiệp trong nước thành lập mới ở TP.HCM là 31.052 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký mới là 162.942 tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung là 403.110 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 7 tháng đầu năm 2025 là 566.052 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án với tổng giá trị trên 420.000 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200ha.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 7 và 7 tháng đầu năm do Giám đốc Sở Tài chính - ông Nguyễn Công Vinh trình bày tại cuộc họp hôm nay 9/8, tổ công tác chuyên giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng đã có kết luận đối với nhiều dự án cụ thể.

Tiêu biểu là các dự án: Dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC; dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine tại quận 7 cũ; dự án tại khu đất số 117-119-121 Nguyễn Huệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)...


Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ông Nguyễn Công Vinh báo cáo tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, bao gồm kết quả thu hút đầu tư nước ngoài, ngày 9/8/2025. Ảnh: Đông Giang

Tổ công tác cũng tập trung giải quyết các nhóm vấn đề lớn, bao gồm nhóm các tài sản công, trụ sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; nhóm các công trình, dự án vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước và các dự án vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cũng như các dự án liên quan đến quá trình thanh tra, điều tra.

Tại cuộc họp, ông Vinh cho biết UBND TP.HCM đã tập trung công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

UBND cũng triển khai các nghị quyết “trụ cột” về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lãnh đạo thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng qua là 472.588 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ, theo báo cáo.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 là 98.290 tỷ đồng, đạt 34,8% so với dự toán. Đến hết tháng 7, TP.HCM đã giải ngân đạt là 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 31,4% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Tham khảo thêm

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

Sau hơn 3 năm đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, ngày 9/8, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xác nhận PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã xin từ chức.

CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)

Chuyển động Sài Gòn
CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)

TP.HCM lên kế hoạch hạn chế xe chạy bằng xăng, dầu ở vùng trung tâm từ năm 2026

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM lên kế hoạch hạn chế xe chạy bằng xăng, dầu ở vùng trung tâm từ năm 2026

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trên đường Lê Đức Anh, nhiều trường hợp vi phạm

Chuyển động Sài Gòn
CSGT TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trên đường Lê Đức Anh, nhiều trường hợp vi phạm

TP.HCM ấn định ngày khởi công gói thầu đầu tiên dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM ấn định ngày khởi công gói thầu đầu tiên dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng

Đọc thêm

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố về việc triển khai giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2025.

Chốn tĩnh lặng giữa kỳ quan: Bãi biển bí mật đẹp mê hồn từng bị lãng quên giữa vịnh Hạ Long
Xã hội

Chốn tĩnh lặng giữa kỳ quan: Bãi biển bí mật đẹp mê hồn từng bị lãng quên giữa vịnh Hạ Long

Xã hội

Giữa một vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với hàng vạn lượt khách mỗi ngày, vẫn tồn tại một “dải lụa trắng” nổi lên giữa biển, chỉ lộ diện khi thủy triều rút.

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt
Văn hóa - Giải trí

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Văn hóa - Giải trí

Hai diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ ngoài đời là những Trung tá công an, mang đến sự bất ngờ và ngưỡng mộ về sự đa tài.

Dự Đại hội xã Khâu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc: Đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Nhà nông

Dự Đại hội xã Khâu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc: Đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nhà nông

Sáng 9-8, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khâu Vai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tọa đàm 'Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều'
Video

Tọa đàm "Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều"

Video

Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, nhìn nhận cả thu nhập lẫn các yếu tố giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin... Tại tọa đàm “Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều”, do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bàn giải pháp đột phá, thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Tin tức

Sáng 9/8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Loại cây ngoại lai 'đẻ nhanh phát khiếp' này đang phủ kín kênh mương 1 xã của tỉnh Vĩnh Long mới
Nhà nông

Loại cây ngoại lai "đẻ nhanh phát khiếp" này đang phủ kín kênh mương 1 xã của tỉnh Vĩnh Long mới

Nhà nông

Dọc các tuyến kênh nội đồng tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, xã Châu Thành là một phần diện tích huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), nhiều khu vực lục bình ken dày đặc, ngoài khả năng kiểm soát của người dân. Ông Thạch Ngân (ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành) cho biết: 2 năm gần đây, lục bình phủ kín tuyến kênh làm tắc nghẽn dòng chảy, cản trở việc dẫn nước phục vụ 6ha lúa của gia đình

Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành 50%, hé lộ thời gian thông xe toàn dự án
Chuyển động Sài Gòn

Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành 50%, hé lộ thời gian thông xe toàn dự án

Chuyển động Sài Gòn

Vành đai 3 TP.HCM đang được tăng tốc triển khai, đảm bảo mốc tiến độ thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

FECON khởi công dự án FECON IP Hiệp Hòa: Động lực mới phát triển công nghiệp bền vững tại miền Bắc
Doanh nghiệp

FECON khởi công dự án FECON IP Hiệp Hòa: Động lực mới phát triển công nghiệp bền vững tại miền Bắc

Doanh nghiệp

Ngày 9/8, tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần FECON Invest tổ chức lễ khởi công Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, tên thương mại FECON IP Hiệp Hòa.

Nhân vật nào trong Tây Du Ký thực sự tồn tại?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật nào trong Tây Du Ký thực sự tồn tại?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít có người xem nào từng hình dung "nhân vật thủy quái" trong Tây Du Ký này không chỉ là trí tưởng tượng.

Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên hơn 40.000 ha để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm
Nhà nông

Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên hơn 40.000 ha để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm

Nhà nông

TP.Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên để bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm như sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, vượn đen má vàng, voọc chà vá chân nâu, cu li nhỏ, gấu ngựa...

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy 'chim tiền tỷ'
Nhà nông

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy "chim tiền tỷ"

Nhà nông

Ngày 7-8, Đội Chống săn bắt chim yến của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã giải cứu nhiều cá thể chim yến và các loài chim tự nhiên khác; thu giữ hơn 100m lưới tàng hình mà các đối tượng sử dụng để bẫy chim tại khu vực gần cầu Sông Cái (xã Diên Điền).

Ông Trump ép CEO Intel từ chức ngay lập tức
Thế giới

Ông Trump ép CEO Intel từ chức ngay lập tức

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/8 yêu cầu Giám đốc điều hành (CEO) mới của hãng sản xuất chip Intel, ông Lip-Bu Tan, từ chức “ngay lập tức” sau khi một thượng nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo về mối liên hệ của ông với các công ty ở Trung Quốc, lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ
Nhà nông

Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ

Nhà nông

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam vừa dẫn thông tin cho biết, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, hiệp hội cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.

Thép xanh Nam Định chiêu mộ thủ môn Brazil cao 1m98, giá 800.000 euro, Trần Nguyên Mạnh bị “ra rìa”?
Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ thủ môn Brazil cao 1m98, giá 800.000 euro, Trần Nguyên Mạnh bị “ra rìa”?

Thể thao

Theo tiết lộ, Thép xanh Nam Định đã tiến rất gần tới chữ ký của thủ môn Caique. Đây là thủ môn mang quốc tịch Brazil, có chiều cao lên tới 1m98 và hiện được Transfermarkt định giá lên tới 800.000 euro.

Để thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, doanh nghiệp cần làm gì?
Chuyển động Sài Gòn

Để thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, doanh nghiệp cần làm gì?

Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp Việt cần vững chắc nội lực (tài chính, kho, nhà xưởng), cải thiện năng lực marketing và có tư duy hội nhập để gia nhập thị trường Nhật Bản, Trung Quốc cũng như những sân chơi toàn cầu khác.

TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng nhân viên nữ kích dục
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng nhân viên nữ kích dục

Chuyển động Sài Gòn

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhiều quán bar, beer club biến tướng vũ trường; nhà hàng kinh doanh karaoke không phép sử dụng tiếp viên nữ mặc trang phục khiêu dâm; cơ sở chăm sóc sức khỏe spa, gội đầu, hớt tóc thanh nữ để nữ nhân viên xoa bóp kích dục khách nam …

Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới đem đến sự mới lạ và thích thú
Ảnh

Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới đem đến sự mới lạ và thích thú

Ảnh

Sáng 9/8, phố đi bộ hồ Gươm rực rỡ sắc màu, âm thanh khi Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đội Cảnh sát Cơ động kỵ binh Việt Nam tham dự chương trình màn đến sự thích thú và khác lạ.

Điều gì xảy ra khi bạn mặc áo ngực không đúng kích cỡ?
Xã hội

Điều gì xảy ra khi bạn mặc áo ngực không đúng kích cỡ?

Xã hội

Một nghiên cứu tại Anh thông tin, việc mặc áo ngực sai kích cỡ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn để lại nhiều hệ quả lâu dài cho sức khỏe, bao gồm đau lưng, trầy xước da và tư thế xấu.

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu chắn giữa đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP.HCM) rồi 4 người đuổi đánh nhau, gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 9/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, khiến một chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội.

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong
Tin tức

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tin tức

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục quốc tế về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Tuy nhiên, Thành phố đang thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu này.

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN là trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024/2025 và cuộc so tài trên sân Thiên Trường hứa hẹn mang tới màn trình diễn đẹp mắt của bóng đá tấn công.

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém
Kinh tế

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

Kinh tế

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật, Trưởng bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cảnh báo, việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế thiếu linh có thể gây khó khăn trong nghiệm thu, phát sinh chi phí sửa chữa, nghiêm trọng hơn là làm tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?
Tin tức

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?

Tin tức

Quyết định thu hồi toàn bộ hơn 5.600m² bán đảo hồ Đống Đa đã được ban hành hơn một tháng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu nhà hàng, quán cà phê nằm trên bán đảo này vẫn sáng đèn, phục vụ khách nhộn nhịp như chưa hề có thông báo thu hồi.

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép xây dựng cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đây là một thay đổi so với kế hoạch ban đầu, trước đó dự án được dự kiến thực hiện theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên
Doanh nghiệp

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên

Doanh nghiệp

Giữa vùng non cao lộng gió, nơi tầng mây thả trôi trên những rặng cây rì rào, Lâm Viên Hotel & Retreat hiện ra như một vần thơ dịu dàng giữa bức họa thiên nhiên kỳ vĩ. Nằm tựa lưng vào núi Cấm – đỉnh thiêng của vùng Bảy Núi huyền thoại – nơi đây không chỉ là chốn nghỉ chân, mà là cánh cửa mở vào một thế giới trong veo, nơi rừng biết nói, gió biết hát và mây biết dỗ dành những tâm hồn đang kiếm tìm an nhiên.

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp
Xã hội

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp

Xã hội

Chỉ trong 3 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hơn 10 nghìn hồ sơ lao động đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cũng được làm tốt để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời khẳng định kiến nghị bồi thường của nhà trường là không có cơ sở pháp lý.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ