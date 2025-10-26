Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:41 GMT+7

Đi chợ sớm giữa mưa gió, người phụ nữ ở Đà Nẵng lao xe xuống vực tử vong

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:41 GMT+7
Sáng 26/10, một người phụ nữ đi chợ sớm giữa mưa gió không may mất lái, lao xe xuống vực gần cầu Kỳ Phú 2, xã Quảng Phú, TP Đà Nẵng và tử vong thương tâm.
Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, ngụ khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để bán cá, cua…

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.D

Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân tự gây tai nạn nên gia đình không yêu cầu điều tra, có nguyện vọng nhận thi thể về lo hậu sự.

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố

Mưa lớn, đường sạt lở, nước sông dâng nhanh, Đà Nẵng khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm

Mưa lớn, đường sạt lở, nước sông dâng nhanh, Đà Nẵng khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Tin tức
Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Tin tức
Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Tin tức
3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, bầu Tổng Thư ký Quốc hội

Tin tức
Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, bầu Tổng Thư ký Quốc hội

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép
Bạn đọc

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Bạn đọc

Lực lượng chức năng của xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất.

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa

Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh đạt được vinh dự lớn khi trở thành nhân vật hình mẫu được đưa vào chương trình giảng dạy khắp Trung Quốc.

Ông Trump đổi hướng, Ukraine, châu Âu hứng trọn "cú sốc" phũ phàng giữa bàn cờ Nga-Mỹ
Thế giới

Ông Trump đổi hướng, Ukraine, châu Âu hứng trọn “cú sốc” phũ phàng giữa bàn cờ Nga-Mỹ

Thế giới

Cả Ukraine lẫn châu Âu đều đã tính sai nước cờ, không lường trước được sự thay đổi thái độ đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin nên phải lĩnh kết đắng.

Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết
Tin tức

Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết

Tin tức

Giữa trưa 26/10, mưa lớn kéo dài khiến taluy phía sau nhà bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ập xuống làm sập phòng ngủ của một hộ dân ở xã Trà Đốc, rất may cả gia đình kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

Đỗ Hoàng Hên nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?

Thể thao

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi có được pha lập công đầu tiên trong màu áo Hà Nội FC.

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?
Xã hội

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?

Xã hội

Sau vụ việc phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn nhập cá ươn, thịt ôi, nhớt, Trường Tiểu học Chu Minh (Hà Nội) chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết dọn về ở cùng nhưng lý do khiến tôi nổi da gà
Gia đình

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết dọn về ở cùng nhưng lý do khiến tôi nổi da gà

Gia đình

Vài hôm sau, tôi tình cờ phát hiện...

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương đều từng được bình chọn là người có võ công cao nhất trong các kỳ Hoa Sơn luận kiếm.

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp
Xã hội

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp

Xã hội

Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: 'Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: "Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh chia sẻ với Dân Việt rằng ông không còn quá bận tâm đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân khi nhận vai ở thời điểm hiện tại.

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
Tin tức

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
6

Tin tức

Chiều 26/10, UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, mưa lớn trên địa bàn xã Trà Leng khiến nhiều sông suối nước dâng rất cao chảy siết, sạt lở lớn đã xảy ra trên địa bàn. Không riêng gì ở Trà Leng, mà các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, nước lũ dâng cao có thể gây cô lập nhiều nơi nếu mưa lớn kéo dài.

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine
Thế giới

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khởi hành chuyến công du châu Á kéo dài 6 ngày, với mục tiêu vừa đàm phán thương mại với Trung Quốc, vừa tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao từ Bắc Kinh để chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine.

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo "tác động ngược' và 3 giải pháp khóa van rủi ro
Kinh tế

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược" và 3 giải pháp khóa van rủi ro

Kinh tế

Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa kinh tế thực và dòng vốn chỉ chảy vào tài sản, nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ lặp lại chu kỳ "tiền rẻ, tài sản nóng" như giai đoạn 2017-2018. Giải pháp lúc này không chỉ nằm ở việc kiểm soát tiền tệ, mà còn là sự phối hợp chính sách đồng bộ và tái cơ cấu dòng vốn.

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại CLB CAHN trở nên bấp bênh khi hợp đồng sắp hết hạn mà chưa gia hạn, cộng với chấn thương dai dẳng khiến sự nghiệp của anh gặp rắc rối lớn.

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Xe chúng tôi băng băng trên những cung đường nông thôn mới xinh đẹp, rợp hoa và bóng cây dẫn vào trang trại của các nông dân tỷ phú tại TP.HCM. Người canh tác hữu cơ, người phát triển mô hình nông nghiệp 4.0, liên kết cả trăm nông dân cùng làm ăn lớn. Đây đều là những nông dân kiểu mới mang trong mình khát khao làm giàu, đưa nông thôn TP.HCM ngày càng hiện đại và phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế
Xã hội

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế

Xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII diễn ra sáng 26/10. Theo Phó Thủ tướng, ngành Y tế cần đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Gia Cát Lượng không phải là nhà tiên tri duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa
Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng không phải là nhà tiên tri duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa

Đông Tây - Kim Cổ

Ý tưởng chia thiên hạ làm ba phần không chỉ là công lao của riêng Gia Cát Lượng, mà là "ý kiến đại diện" của thời đại, khi nhiều nhân vật kiệt xuất đều nhìn thấy.

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố
Nhà nông

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã phát cảnh báo nóng về đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 28/10, với tổng lượng mưa có thể vượt 600mm, nguy cơ cao gây ngập úng diện rộng và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi.

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Xã hội

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Xã hội

Lần đầu tiên, Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc quy tụ và tôn vinh 80 điển hình tiên tiến. Đây là đại hội ghi nhận nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến nhất trong các lần đại hội từ trước cho tới nay.

Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế
Chuyển động Sài Gòn

Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế

Chuyển động Sài Gòn

Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng tại TP.HCM đến cuối tháng 10/2025 ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế thành phố.

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 26/10, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hung thủ dùng dao đâm 2 anh em khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra ở cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng(TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN
Thể thao

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN

Thể thao

Chuyến làm khách trong trận derby với CLB CAHN của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức gặp nhiều khó khăn bởi CLB Công an TP.HCM đang khủng hoảng ngoại binh nơi hàng công.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét 'như bách khoa toàn thư'
Xã hội

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét "như bách khoa toàn thư"

Xã hội

"Đối với em, các phần thi hôm nay rất trọn vẹn. Em đã thể hiện hết năng lực bản thân để về đích và giành vòng nguyệt quế", quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay.

Tái định cư khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Người dân có thể chọn mua đất ở Đông Anh giá từ 10 triệu đồng/m²
Tin tức

Tái định cư khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Người dân có thể chọn mua đất ở Đông Anh giá từ 10 triệu đồng/m²

Tin tức

Người dân trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm có thể lựa chọn tái định cư tại nhiều khu vực khác nhau, với giá đất chỉ từ 10 triệu đồng/m² ở Đông Anh hoặc mua căn hộ tái định cư từ 28 triệu đồng/m².

TP.HCM cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa giao các đơn vị rà soát, cập nhật và bổ sung quỹ nhà ở xã hội vào quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, với quy mô khoảng 1.400 ha đất. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao đông, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân, HTX kiến nghị nhiều vấn đề 'nóng' liên quan đến biến đổi khí hậu
Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân, HTX kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến biến đổi khí hậu

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều nông dân và giám đốc hợp tác xã (HTX) đã gửi gắm tâm tư, ý kiến kiến nghị về những vấn đề "nóng" như nâng cấp, cải thiện hạ tầng nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn về đất đai, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kẻ lật sử về Cách mạng Tháng Mười Nga là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Kẻ lật sử về Cách mạng Tháng Mười Nga là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Với vai trò là một trong những “kiến trúc sư” công cuộc cải tổ ở Liên Xô trên cương vị Trưởng ban Tuyên huấn của Đảng Cộng sản, A.Yakovlev tuyên bố rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga là “sai lầm của lịch sử”. Tuyên bố này của A.Yakovlev là một trong những vũ khí tư tưởng trong chiến lược làm tan rã Liên Xô theo kịch bản của phương Tây.

Loại rau có vị đắng cay lại là thuốc chữa bệnh, giúp tăng hương vị món ăn, đem làm nem chuẩn ngon
Gia đình

Loại rau có vị đắng cay lại là thuốc chữa bệnh, giúp tăng hương vị món ăn, đem làm nem chuẩn ngon

Gia đình

Theo Đông y, loại rau này có công dụng chủ yếu là khử mùi hôi, tanh, thông kinh hoạt lạc, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa,...

Đà Nẵng mưa to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ngành giáo dục kích hoạt phương án an toàn cho học sinh
Xã hội

Đà Nẵng mưa to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ngành giáo dục kích hoạt phương án an toàn cho học sinh

Xã hội

Trước diễn biến mưa lớn phức tạp từ ngày 26 đến 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

MC Quyền Linh làm điều này suốt 29 năm mỗi lần ra thăm mộ Lê Công Tuấn Anh
Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh làm điều này suốt 29 năm mỗi lần ra thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Văn hóa - Giải trí

Suốt 29 năm qua kể từ ngày Lê Công Tuấn Anh qua đời, chưa năm nào MC Quyền Linh quên mang theo một ly cà phê mỗi khi ra mộ thắp hương cho bạn.

1

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

2

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

3

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?