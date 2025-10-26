Đi chợ sớm giữa mưa gió, người phụ nữ ở Đà Nẵng lao xe xuống vực tử vong

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép
Lực lượng chức năng của xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, ngụ khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để bán cá, cua…
Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Được biết, vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân tự gây tai nạn nên gia đình không yêu cầu điều tra, có nguyện vọng nhận thi thể về lo hậu sự.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.