Đi chợ sớm giữa mưa gió, người phụ nữ ở Đà Nẵng lao xe xuống vực tử vong

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, ngụ khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để bán cá, cua…

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.D

Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy.



Lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân tự gây tai nạn nên gia đình không yêu cầu điều tra, có nguyện vọng nhận thi thể về lo hậu sự.

