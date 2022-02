Đi xem đá gà ngày Tết có bị xử phạt?

Sáng 4/2, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi của 28 nghi can đánh bạc tại xã Phú Vĩnh. Tang vật đang bị cảnh sát tạm giữ gồm 10 điện thoại di động, 4 con gà, một bộ lắc tài xỉu và hơn 50 triệu đồng.

Trước đó, công an thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân về điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà và lắc tài xỉu tại ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh. Khi thấy cảnh sát đến, nhiều người đánh bạc bỏ chạy nhưng không thoát được vòng vây.

Các nghi can bị tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

Liên quan đến vấn đề đi xem đá gà, nhiều người thắc mắc, nếu xem đá gà trong những ngày tết liệu có bị xử phạt hay không? Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội đã có những phân tích liên quan đến trường hợp này.

Theo ông Lực, đá gà là một thú vui phổ biến và đã có từ lâu của người Việt Nam. Việc người dân chơi đá gà như một trò chơi dân gian không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người chơi đá gà với mục đích ăn tiền là hành vi vi phạm pháp luật. Đây là hành vi đánh bạc trái phép.

"Nếu người dân chỉ đi xem thì không vấn đề gì, còn trường hợp tham gia đánh bạc, cá cược là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy đá gà ăn tiền có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trái phép quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Người dân cần hiểu rõ đánh bạc trái phép như thế nào? Dịp tết có được đánh hay không. Theo quy định đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp", ông Lực phân tích.

Theo vị luật sư, hành vi đá gà ăn tiền có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ theo khoản 3 điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

"Theo điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triêu đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây: Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác...

Như vậy, hành vi đá gà ăn tiền được coi là hành vi đánh bạc trái phép và có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ xử phạt hành chính nếu tiền và hiện vật chơi đá gà dưới 5 triệu đồng, nếu tiền và hiện vật chơi đá gà trên 5 triệu đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", vị luật sư cho hay.

Luật sư Lực cho biết thêm, điều 321 Bộ luật hình sự quy định rõ về tội đánh bạc: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

"Trong dịp đầu năm, người dân cần hết sức lưu ý các cuộc vui, tránh tham gia đánh bạc, không cá cược, đánh ăn tiền...", vị luật sư nói.