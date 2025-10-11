Đường sắt bị "xé toang", các lực lượng thức "trắng đêm" đắp nền

Trong đêm ngày 10/10, rạng sáng 11/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí các lực lượng của ngành đường sắt chia ca túc trực triển khai các biện pháp đắp nền đường sắt tại vị trí qua xã Trung Giã (Hà Nội) bị lũ "xé toang" cuốn trôi nền đường, ray bị “treo lơ lửng” giữa dòng nước xiết.

Đường sắt qua xã Trung Giã (Hà Nội) bị lũ "xé toang" cuốn trôi nền đường.

Các lực lượng thức trắng đêm để thi công gia cố nền đường sắt đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội).

Ông Ma Ngọc Yên, Phó Trưởng ban Quản lý kết cấu hạ tầng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin vị trí đường ray bị lũ cuốn trôi nền đường, lãnh đạo Tổng công ty đã trực tiếp đi kiểm tra tại các vị trí tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị hư hỏng do lũ và thống nhất phương án khắc phục khẩn cấp.

Tổng công ty đã huy động, máy xúc, các phương tiện chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền.

Qua đó, ghi nhận nhiều vị trí nền đường sắt trên tuyến bị dòng lũ xói lở nghiêm trọng, đặc biệt, đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội) là nơi toàn bộ nền đường bị trôi tới vài mét, ray bị “treo”, tạo thành khoảng hổng lớn như vỡ đê, nước lũ chảy xiết qua khiến tuyến tê liệt hoàn toàn.

Ngày 10/10, đến ngày 11/10, các lượng lực của ngành đường sắt đã được huy động để triển khai các biện pháp thi công khắc phục các vị trí nền đường sắt bị lũ cuốn trôi. Tổng công ty đã huy động, máy xúc, các phương tiện chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền.

Về lâu dài, Tổng công ty đường sắt sẽ kiến nghị giải pháp khắc phục bền vững giai đoạn 2.

Phương án trước mắt là tổ chức chạy tàu chở đá hộc từ các mỏ đá Đồng Mỏ, Phủ Lý, Phúc Yên để lấp vị trí nền đường bị trôi, ngăn dòng chảy. Sau đó, các đơn vị sẽ đổ đá balast, sửa ray, thay tà vẹt để khôi phục khai thác tạm thời.

Về lâu dài, Tổng công ty đường sắt sẽ kiến nghị giải pháp khắc phục bền vững giai đoạn 2, trong đó có xây cống thoát lũ tại khu vực nền đường bị xói, nhằm bảo đảm thoát nước nhanh, tránh ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường sắt và đời sống người dân khu vực.

Đường sắt Việt Nam huy động tàu hàng trăm tấn để giữ cầu trong cơn lũ lịch sử.

Cũng theo thông tin từ đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam, nước lũ trên sông Thương (tỉnh Bắc Ninh) lên cao đe dọa tới cầu đường sắt có thể bị cuốn trôi. Ngành đường sắt phong tỏa đường sắt tại cầu Bắc Giang vào lúc 8h10 ngày 8/10/2025 lúc mực nước cách đáy dầm 0,95m. Cùng đó, thông báo và phối hợp với địa phương cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi 2 bên cánh gà).

Ngay khi phát hiện sự cố (ngày 9/10), đơn vị quản lý đường sắt sở tại đã huy động lực lượng túc trực, khảo sát thiệt hại và lập phương án xử lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, cảnh giới để ứng phó kịp thời.