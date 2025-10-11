Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 10:20 GMT+7

Đường sắt bị "xé toang", các lực lượng thức "trắng đêm" đắp nền

+ aA -
Thế Anh Thứ bảy, ngày 11/10/2025 10:20 GMT+7
Các lực lượng của ngành đường sắt đã thức trắng đêm khẩn trương gia cố, chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền, ngăn dòng chảy và sớm khôi phục chạy tàu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong đêm ngày 10/10, rạng sáng 11/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí các lực lượng của ngành đường sắt chia ca túc trực triển khai các biện pháp đắp nền đường sắt tại vị trí qua xã Trung Giã (Hà Nội) bị lũ "xé toang" cuốn trôi nền đường, ray bị “treo lơ lửng” giữa dòng nước xiết.

Đường sắt qua xã Trung Giã (Hà Nội) bị lũ "xé toang" cuốn trôi nền đường.
Các lực lượng thức trắng đêm để thi công gia cố nền đường sắt đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội).

Ông Ma Ngọc Yên, Phó Trưởng ban Quản lý kết cấu hạ tầng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin vị trí đường ray bị lũ cuốn trôi nền đường, lãnh đạo Tổng công ty đã trực tiếp đi kiểm tra tại các vị trí tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị hư hỏng do lũ và thống nhất phương án khắc phục khẩn cấp.

Tổng công ty đã huy động, máy xúc, các phương tiện chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền.

Qua đó, ghi nhận nhiều vị trí nền đường sắt trên tuyến bị dòng lũ xói lở nghiêm trọng, đặc biệt, đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội) là nơi toàn bộ nền đường bị trôi tới vài mét, ray bị “treo”, tạo thành khoảng hổng lớn như vỡ đê, nước lũ chảy xiết qua khiến tuyến tê liệt hoàn toàn.

Ngày 10/10, đến ngày 11/10, các lượng lực của ngành đường sắt đã được huy động để triển khai các biện pháp thi công khắc phục các vị trí nền đường sắt bị lũ cuốn trôi. Tổng công ty đã huy động, máy xúc, các phương tiện chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền.

Về lâu dài, Tổng công ty đường sắt sẽ kiến nghị giải pháp khắc phục bền vững giai đoạn 2.

Phương án trước mắt là tổ chức chạy tàu chở đá hộc từ các mỏ đá Đồng Mỏ, Phủ Lý, Phúc Yên để lấp vị trí nền đường bị trôi, ngăn dòng chảy. Sau đó, các đơn vị sẽ đổ đá balast, sửa ray, thay tà vẹt để khôi phục khai thác tạm thời.

Về lâu dài, Tổng công ty đường sắt sẽ kiến nghị giải pháp khắc phục bền vững giai đoạn 2, trong đó có xây cống thoát lũ tại khu vực nền đường bị xói, nhằm bảo đảm thoát nước nhanh, tránh ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường sắt và đời sống người dân khu vực.

Đường sắt Việt Nam huy động tàu hàng trăm tấn để giữ cầu trong cơn lũ lịch sử.

Cũng theo thông tin từ đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam, nước lũ trên sông Thương (tỉnh Bắc Ninh) lên cao đe dọa tới cầu đường sắt có thể bị cuốn trôi. Ngành đường sắt phong tỏa đường sắt tại cầu Bắc Giang vào lúc 8h10 ngày 8/10/2025 lúc mực nước cách đáy dầm 0,95m. Cùng đó, thông báo và phối hợp với địa phương cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi 2 bên cánh gà).

Ngay khi phát hiện sự cố (ngày 9/10), đơn vị quản lý đường sắt sở tại đã huy động lực lượng túc trực, khảo sát thiệt hại và lập phương án xử lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, cảnh giới để ứng phó kịp thời.

Tham khảo thêm

Đường sắt tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

Đường sắt tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng kỷ lục khiến thị trường vàng rơi vào tình trạng khan hiếm, hàng loạt cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông đồng loạt treo biển “tạm dừng bán”, còn gười dân vẫn xếp hàng chờ mua trong vô vọng. Trong khi giá vàng trên thị trường chợ đen đã vượt ngưỡng 160 triệu đồng/lượng, cao hơn tới 10–12 triệu đồng so với giá niêm yết chính thức.

Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
16

Kinh tế
Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế
Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Kinh tế
Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Đế chế thịt Wagyu giả: Cú sốc 14 tấn "đánh lừa" người tiêu dùng cao cấp và hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo

Kinh tế
Đế chế thịt Wagyu giả: Cú sốc 14 tấn 'đánh lừa' người tiêu dùng cao cấp và hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo

Đọc thêm

Hàn Quốc triển khai đội phản ứng đặc biệt, đến gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet để bảo vệ công dân tại Campuchia
Điểm nóng

Hàn Quốc triển khai đội phản ứng đặc biệt, đến gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet để bảo vệ công dân tại Campuchia

Điểm nóng

Nhóm phản ứng của chính phủ sẽ gặp Thủ tướng Campuchia về các vụ lừa đảo việc làm nhắm vào người Hàn Quốc

Thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm dành cho trẻ em, gel chăm sóc răng miệng của Công ty dược phẩm Phương Đông
Xã hội

Thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm dành cho trẻ em, gel chăm sóc răng miệng của Công ty dược phẩm Phương Đông

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ 3 lô mỹ phẩm của Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông ngay sau khi bị phát hiện ghi nhãn sai công dụng, trong đó có sản phẩm nhãn ghi sai lệch bản chất, tính năng...

Hé lộ những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải
Ảnh

Hé lộ những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Ảnh

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Lý Tiểu Long từng bái cao thủ võ thuật người Mỹ nào làm sư phụ?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long từng bái cao thủ võ thuật người Mỹ nào làm sư phụ?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài Diệp Vấn, Lý Tiểu Long từng bái sư một cao thủ võ thuật người Mỹ.

Vùng Đồng Tháp Mười ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cá lóc bông to bự, cá tra 'khổng lồ'
Nhà nông

Vùng Đồng Tháp Mười ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cá lóc bông to bự, cá tra "khổng lồ"

Nhà nông

Riêng vùng lõi khu bảo tồn Láng Sen (địa phận huyện Tân Hưng, tỉnh Long An trước thời điểm sáp nhập) có 12 tiểu khu được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Tây và tách biệt với khu dân cư. Dưới lòng kinh 79 của khu bảo tồn này là nơi sinh sống của hơn 78 loài thủy sản nước ngọt, trong đó có 27 loài đặc hữu sông Mekong: cá tra dầu, cá lóc bông, cá thát lát, cá linh…

Hà Tĩnh: Nhà máy xử lý rác 15 tỷ xuống cấp, rác chất đống sau 2 năm vận hành
Media

Hà Tĩnh: Nhà máy xử lý rác 15 tỷ xuống cấp, rác chất đống sau 2 năm vận hành

Media

Sau 2 năm vận hành, nhà máy xử lý rác Vũ Quang (xã Thượng Đức, Hà Tĩnh) đầu tư 15 tỷ đồng, công suất 10 tấn/ngày đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại nhà máy đang ngưng hoạt động, hàng tấn rác chất đống, gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đời sống dân sinh.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục nghỉ thi đấu
Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục nghỉ thi đấu

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bỏ lỡ trận tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal trên sân Thống Nhất vì dính chấn thương lưng. Ở vòng 7 V.League 2025/2026, khi Thể Công Viettel gặp SHB Đà Nẵng, anh sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Bên bờ sông này ở Hà Tĩnh, dân như “ngồi trên đống lửa”, ngày đêm lo nhà sụt xuống sông vì sạt lở
Nhà nông

Bên bờ sông này ở Hà Tĩnh, dân như “ngồi trên đống lửa”, ngày đêm lo nhà sụt xuống sông vì sạt lở
6

Nhà nông

Sau khi hứng chịu liên tiếp các cơn bão lớn, bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng với hàng loạt điểm dài hàng trăm mét, khiến hàng chục hộ dân ven sông như "ngồi trên lửa", thấp thỏm lo nhà cửa bị dòng nước hung dữ "nuốt chửng".

Thời tiết hôm nay 16/10: Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa to
Video

Thời tiết hôm nay 16/10: Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa to

Video

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ sáng mưa rào rải rác. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào, giông rải rác, có nơi mưa to.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 16/10: SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ đồng một công ty
Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 16/10: SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ đồng một công ty

Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 16/10: Công ty CP Chứng khoán SSI vừa thông qua nghị quyết đầu tư thêm vốn vào Công ty CP Công nghệ số SSI, thể hiện bước đi chiến lược trong việc mở rộng mảng công nghệ tài chính và hạ tầng số.

“Thủ phủ” dầu khí tại TP.HCM lần đầu đón đoàn doanh nghiệp từ Trung tâm năng lượng hàng đầu thế giới
Chuyển động Sài Gòn

“Thủ phủ” dầu khí tại TP.HCM lần đầu đón đoàn doanh nghiệp từ Trung tâm năng lượng hàng đầu thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm Máy móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025, sự kiện thường niên quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam, đang diễn ra tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, nơi được xem là “thủ phủ dầu khí” của Việt Nam

Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào khu chợ ở Đà Nẵng, tông người đi đường và cột điện mới dừng lại
Tin tức

Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào khu chợ ở Đà Nẵng, tông người đi đường và cột điện mới dừng lại

Tin tức

Sáng 16/10, một ô tô mất lái lao vào khu vực chợ Tam Giác (TP Đà Nẵng), tông người đi đường và chỉ dừng lại khi đâm gãy cột điện. Theo thông tin ban đầu có 2 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/10): Động thái mới trên thị trường tự do bất chấp thế giới suy yếu
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/10): Động thái mới trên thị trường tự do bất chấp thế giới suy yếu

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/10) trên thị trường quốc tế mất hơn 0,1%, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong những tháng tới.

Thời điểm này, thế giới chỉ Việt Nam có thứ quả 'là vua của các loại quả' bán, Trung Quốc vừa chi 800 triệu USD để mua
Nhà nông

Thời điểm này, thế giới chỉ Việt Nam có thứ quả "là vua của các loại quả" bán, Trung Quốc vừa chi 800 triệu USD để mua

Nhà nông

Chỉ tính riêng trong tháng 9, Trung Quốc chi tới 800 triệu USD chỉ để mua sầu riêng của Việt Nam, bởi thời điểm này, sầu riêng Việt Nam đang "một mình một chợ". Hiện, giá sầu riêng Tây Nguyên cũng đang rất ổn định.

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga
Điểm nóng

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

Điểm nóng

Chi tiêu quá mức và thiếu kỷ luật tài chính đã đẩy Liên minh Châu Âu vào bẫy nợ: các quy tắc đã bị vi phạm trong nhiều thập kỷ, và không có cơ chế ổn định nào, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Show diễn thời trang độc bản tái hiện tinh hoa bánh dân gian
Chuyển động Sài Gòn

Show diễn thời trang độc bản tái hiện tinh hoa bánh dân gian

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm “Miệt cù lao” của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công tái hiện tinh hoa bánh dân gian, khiến khán giả xúc động khi tìm thấy ký ức tuổi thơ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tin tức

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ
Xã hội

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ

Xã hội

Do thường xuyên phải lái xe đường dài, người đàn ông có đêm uống hết cả vỉ nước tăng lực. Ban ngày khi về nhà anh lại ngủ li bì, hầu như không vận động, khi khám bác sĩ anh nhận kết quả bất ngờ, nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào.

Tiền vệ Hà Nội FC: Giành 10 danh hiệu, vẫn “vô duyên” với ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiền vệ Hà Nội FC: Giành 10 danh hiệu, vẫn “vô duyên” với ĐT Việt Nam

Thể thao

Tuy đã giành được 10 danh hiệu cùng Hà Nội FC nhưng tiền vệ Đậu Văn Toàn vẫn chưa một lần được khoác áo ĐT Việt Nam.

Loài 'rau vua' phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Loài "rau vua" phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Giữa các triền cát trắng mênh mông của xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Ninh Thuận) cái tên Hùng Ky - người đồng bào Chăm trồng măng tây xanh (rau vua) ở thôn Tuấn Tú đã trở thành niềm tự hào của bà con nơi đây.

Muốn biết thông tin đất đai, người dân được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước nào cung cấp?
Bạn đọc

Muốn biết thông tin đất đai, người dân được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước nào cung cấp?

Bạn đọc

Người dân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu đất đai như bản đồ địa chính, hồ sơ thửa đất, thông tin quy hoạch sử dụng đất. Quy định này được nêu rõ tại Quyết định 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga
Điểm nóng

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga

Điểm nóng

Các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo ngày càng gia tăng về các cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, cảnh báo rằng động thái này có thể bị Moscow diễn giải là một hành động leo thang trực tiếp.

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều lùm xùm, phần thể hiện của Hoa hậu Yến Nhi tại Bán kết Miss Grand International 2025 được khán giả đánh giá tích cực.

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao

Điện Biên Hôm Nay

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét tại tỉnh Điện Biên. Việc chi trả DVMTR cho hàng nghìn chủ rừng, đã giúp người dân có thêm thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ rừng.

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong "Cách em một milimet", tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô khiến khán giả thất vọng, dọa bỏ phim chỉ vì một chi tiết.

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về
Gia đình

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

Gia đình

4 loại cây cảnh trồng trong chậu nhỏ này không chỉ mang lại thực phẩm tươi ngon mà còn làm bừng sáng ban công nhà bạn.

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang chờ ủy ban kỷ luật liệu có hành động gì đối với HLV Peter Cklamovski liên quan đến những bình luận gần đây của ông, vốn bị xem là chỉ trích cơ quan này.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 5 tiếp tục đà suy giảm, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường giao ngay đang có xu hướng tăng nhẹ.

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm
Nhà nông

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm

Nhà nông

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Kaity Nguyễn: 'Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài'
Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn chia sẻ ấn tượng sâu sắc về diễn viên Bảo Định trong phim "Tử chiến trên không", đặc biệt là sự hết mình của nam diễn viên.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

4

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

5

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'