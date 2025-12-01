“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phải rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng các dự án, công trình để tổ chức khánh thành, khởi công, "thực sự là trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa về kinh tế, xã hội" - Ảnh: VGP/Mnh Khôi

Sáng 1/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa, nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 30/11, Bộ đã tổng hợp được 232 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.

Trong đó khởi công 149 dự án, công trình; khánh thành 83 dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là 1.123.700 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Trong 79 điểm cầu, dự kiến 34 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự và chỉ đạo.

Ngoài 79 điểm cầu trên, các điểm tổ chức sự kiện khác có bố trí màn hình theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng VTV1 và đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành theo điểm cầu chính.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phải rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng các dự án, công trình để tổ chức khánh thành, khởi công, "thực sự là trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa về kinh tế, xã hội". Công tác chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng nhưng nổi bật ý nghĩa và quy mô của sự kiện, tránh dàn trải, thiếu trọng tâm, cách thể hiện để bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, mạch lạc, và tạo được sức lan tỏa.

Làm nổi bật ý nghĩa, quy mô và tạo sức lan tỏa của lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án, công trình lớn, ý nghĩa- Ảnh 2.Các bộ, ngành thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện danh mục dự án, kịch bản chương trình và hồ sơ khen thưởng, trình Chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đề nghị Bộ Xây dựng phân loại rõ quy mô, ý nghĩa từng công trình, lựa chọn dự án thật sự tiêu biểu; bảo đảm sự thống nhất trong tổng hợp danh mục dự án.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận về tổ chức điểm cầu và kịch bản chương trình, yêu cầu xác định rõ điểm cầu trung tâm, hoàn thiện cách thức giới thiệu dự án để tạo mạch truyền thông xuyên suốt.

Liên quan đến công tác thi đua – khen thưởng, trong đó nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất khen thưởng phải được rà soát chặt chẽ, bảo đảm khách quan.

Các bộ, ngành thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện danh mục dự án, kịch bản chương trình và hồ sơ khen thưởng, trình Chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất.

Làm nổi bật ý nghĩa, quy mô và tạo sức lan tỏa của lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án, công trình lớn, ý nghĩa- Ảnh 3.Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị các tài liệu phục vụ sự kiện, đánh giá đầy đủ kết quả, thành tựu, các khó khăn, thách thức đã vượt qua; nhấn mạnh những đóng góp nổi bật, các chính sách tháo gỡ, đổi mới cơ chế - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự kiện được tổ chức vào thời điểm thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia, đặc biệt các đột phá về phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh…; và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Do đó, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị các tài liệu phục vụ sự kiện, đánh giá đầy đủ kết quả, thành tựu, các khó khăn, thách thức đã vượt qua; nhấn mạnh những đóng góp nổi bật, các chính sách tháo gỡ, đổi mới cơ chế; rút ra bài học kinh nghiệm, và định hướng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Bộ Xây dựng chủ trì đầu mối, phối hợp các bộ ngành rà soát, định hướng các công trình trọng điểm, đảm bảo tiêu chí, quy mô, tính lan tỏa.

Các bộ, ngành, địa phương đề xuất dự án, công trình lớn, bảo đảm toàn diện các lĩnh vực: Hạ tầng, kinh tế, giáo dục, y tế, năng lượng, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, thể thao…

Về kịch bản và chương trình sự kiện, Bộ Xây dựng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, VNPT, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học – Công nghệ xây dựng kịch bản chi tiết cho 34 điểm cầu, trong đó ưu tiên lựa chọn những công trình tiêu biểu làm điểm cầu trung tâm.

Sự kiện phải bảo đảm tính lan tỏa, toàn diện, toàn diện về các công trình, thể hiện đóng góp kinh tế – xã hội và nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tôn vinh nghệ sĩ, các cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho sự phát triển văn hóa, kinh tế – xã hội.

Cho ý kiến đối với công tác thi đua khen thưởng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là dịp tổng kết 5 năm toàn diện. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng, các bộ, ngành và địa phương để lập danh sách các công trình và tập thể, cá nhân xứng đáng, đảm bảo tính biểu tượng, tiêu biểu.

Hồ sơ, báo cáo và danh mục công trình phải được hoàn thiện kịp thời, đảm bảo sự kiện và công tác khen thưởng không bị chậm trễ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa, nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện quan trọng, phản ánh toàn diện 5 năm, tạo khí thế mới.

Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc, chủ động, đảm bảo công việc hoàn thành trước ngày 19/12.

