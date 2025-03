Giá điều đầu vụ tăng cao, nông dân Bình Phước, Đồng Nai vẫn ngậm ngùi vì mưa trái mùa và sâu bệnh

Giá điều tăng nhưng năng suất điều lao dốc

Từ đầu tháng 3 đến nay, Bình Phước vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa, đúng vào thời điểm cây điều đang ra bông, đậu trái. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch cao khiến cây trồng bị sốc nhiệt, dẫn đến hiện tượng khô bông, khô trái.

Điều bị khô bông, hư trái, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Riêng huyện Bù Gia Mập, nơi có hơn 32.000ha điều đã ghi nhận hơn 1.600 ha bị sâu bệnh tấn công, từ mức độ nhẹ đến trung bình.

Tình trạng này gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người dân, khi hơn 90% hộ dân địa phương sống bằng nông nghiệp, trong đó 70% phụ thuộc vào cây điều.

"Vườn điều nhà tôi thất thu 3 năm nay. Trước đây, năng suất ổn định hơn 2 tấn/ha, nhưng gần đây chỉ còn khoảng 700–800 kg/ha", ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Trường (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) cho biết đã 3 lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, nhưng vườn điều 2ha của ông vẫn xuất hiện dày đặc bọ trĩ, bọ xít muỗi. Các loài côn trùng này chích hút hoa và trái non, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Giá điều đầu vụ tăng cao nhưng năng suất, sản lượng giảm khiến nhiều nông dân trồng điều kém vui. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện, giá điều thô đang ở mức cao, từ 35.000–37.000 đồng/kg, có nơi lên đến 37.700 đồng/kg. Mức giá này cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 10.000 đồng/kg.

"Tuy nhiên, do năng suất sụt giảm, thậm chí có vườn mất mùa, nhiều nông dân kém vui", ông Trường chia sẻ.

Chọn cách thức phù hợp để hưởng lợi từ giá điều tăng



ThS. Phan Văn Hà – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bù Gia Mập cho biết, trên địa bàn huyện năm nay xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, phần nào ảnh hưởng đến giai đoạn ra bông, đậu trái của cây điều.

Tuy nhiên, các giống điều mới có thời gian ra hoa sớm nên ít bị ảnh hưởng. Ngược lại, những vườn điều già cỗi, ra hoa trễ, bị tác động rất nặng.

Theo ông Hà, các giống điều mới như AB29, AB05 và PN1 có năng suất cao và khả năng chống chịu tốt hơn so với các giống điều cũ đã bị thoái hóa.

Bình quân, một ha điều ghép giống mới, nếu được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, có thể đạt năng suất từ 3-3,5 tấn/ha.

Ngành nông nghiệp Bình Phước khuyến nghị nông dân chuyển đổi diện tích điều già cỗi sang các giống điều ghép có năng suất cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nông dân thu hoạch điều ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Hà khuyến nghị, nếu có điều kiện, bà con nên chuyển đổi các vườn điều già cỗi sang giống ghép mới để cải thiện năng suất. Đồng thời, các giống mới thường ra bông sớm hơn có thể hạn chế ảnh hưởng của thời tiết bất lợi ngày càng gia tăng.

Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ thu hoạch điều năm nay tại Đồng Nai diễn ra trễ hơn so với mọi năm. Ở xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc), bà Trương Thị Ánh Mai cho biết, vì hoa ít, trái non bị rụng nhiều nên chắc chắn sản lượng sẽ thấp.

Dù sản lượng giảm mạnh, nhưng với mức giá bán cao như hiện nay, thu nhập từ cây điều vẫn cao hơn các năm trước. Bà Mai cho biết, giá điều đang rất cao, khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái đầu vụ chỉ 25.000–27.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Hiền – Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Cát cho biết, diện tích điều toàn xã khoảng 700ha. Nhiều hộ dân kết hợp trồng xen canh điều với ca cao. Cả 2 cây trồng hỗ trợ lẫn nhau và đều cho năng suất tốt.

Theo ông Hiền, nhờ giá hạt điều và ca cao đang ở mức cao, người dân có thể tăng thu nhập trên cùng diện tích đất, từ đó yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây trong thời gian tới.