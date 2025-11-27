Diễn viên Lý Hùng: Sự nghiệp đỉnh cao và sự trở lại gây bất ngờ

Vẻ đẹp trai, lãng tử của diễn viên Lý Hùng thời kỳ đỉnh cao khiến biết bao cô gái si mê, thần tượng. (Ảnh: NVCC)

Lý Hùng sinh năm 1969, quê quán tại Vĩnh Long, xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật và nghệ thuật, cha anh là cố Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh, một võ sư lừng danh và diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Anh có 3 người em gái cùng theo nghệ thuật là Lý Thanh, Lý Hương và Lý Thu, trong đó Lý Hương là một "đả nữ" nổi tiếng. Việc lớn lên trong cái nôi này đã giúp Lý Hùng có nền tảng võ thuật vững chắc để tự mình thực hiện các cảnh hành động trên màn ảnh.

Sự nghiệp diễn viên Lý Hùng bùng nổ sau vai Phạm Công trong “Phạm Công – Cúc Hoa” năm 1988, đưa anh thành ngôi sao hạng A, anh là tài tử màn ảnh một thời đã được Guiness Việt Nam ghi kỷ lục: Nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam, với con số 30 triệu đồng/tập, trong khi vàng thời đó có mấy trăm ngàn/chỉ vàng. Theo quy đổi này, mức cát-xê của Lý Hùng có thể từ 60 - 75 cây vàng.

Diễn viên Lý Hùng được Guiness Việt Nam ghi kỷ lục là nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam, khoảng 60 cây vàng/phim. (Ảnh: NVCC)

Nam tài tử khẳng định mức thù lao đó là sự trả công xứng đáng cho thương hiệu và tâm huyết mà anh đã gây dựng, đặc biệt, Lý Hùng đã được Sách Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất điện ảnh Việt Nam với hơn 100 bộ phim. Đây là một kỷ lục, khẳng định vị thế "Ông hoàng phòng vé" của anh.

Lý Hùng cũng là một trong những diễn viên Việt Nam tiên phong tham gia các dự án hợp tác với điện ảnh Hồng Kông (Hong Kong) như "Kế hoạch 99", "Hồng hải tặc", và "Cảnh sát đặc khu", những bộ phim này đã giúp anh mở rộng tên tuổi ra thị trường quốc tế, khẳng định khả năng diễn hành động chuyên nghiệp của mình.

Diễn viên Lý Hùng cũng được nhận xét là nam diễn viên được đóng nhiều vai chính nhất làng điện ảnh Việt với khoảng hơn 100 bộ phim. (Ảnh: FBNV)

Anh luôn bảo vệ dòng phim thị trường từng làm nên tên tuổi mình vì chúng đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ khán giả đại chúng. Hiện tại, anh không còn nhận phim ồ ạt, mà ưu tiên những vai diễn có chiều sâu tâm lý và thông điệp nhân văn.

Giai đoạn 2024 - 2025 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lý Hùng với dự án điện ảnh "Phòng trọ ma bầu" (phim vừa được phát hành 26/11 tại TP.Hồ Chí Minh), thuộc thể loại tâm lý hài hước, kinh dị. Lý Hùng chia sẻ, anh bị thu hút bởi kịch bản có câu chuyện nhân văn và vai diễn có chiều sâu. Cùng với Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến, nam tài tử tham gia với vai trò diễn viên, cố vấn nội dung và thành viên ban giám khảo tìm kiếm diễn viên cho phim, khẳng định làm phim vì đam mê và muốn cống hiến cho khán giả một tác phẩm chất lượng.

Bên cạnh đó, anh vẫn tham gia đóng phim truyền hình dài tập như “Cuộc chiến quý ông”, “Biển đời giông tố”, đi hát, tham gia show thời trang, làm MC và tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, xã hội như chương trình giải Mai Vàng nhân ái do báo Người Lao động tổ chức.

Diễn viên Lý Hùng: Đời sống cá nhân và triết lý hạnh phúc độc thân

Nam diễn viên hạnh phúc khi có nhiều thời gian chăm sóc mẹ. (Ảnh: FBNV)

Mặc dù được đánh giá kiếm tiền giỏi trong gia đình nhưng nam tài tử lại "không biết tiêu tiền". Theo lời nam tài tử, anh làm ra bao nhiêu đều mang về đưa mẹ giữ. Mỗi lần đi chơi với bạn, anh lại ngửa tay xin 50.000 đồng, 100.000 đồng bỏ túi. Với anh niềm vui của mẹ khi được cầm tiền quan trọng hơn tất cả. Bản thân Lý Hùng cũng chưa từng hỏi xem tiền anh làm ra, mẹ dùng vào việc gì hay cho ai.

Từng chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Lý Hùng cho biết: "Ngày xưa, tiền kiếm được tôi đưa mẹ giữ hết. Ngày còn ít tuổi, việc đóng phim dày đặc khiến tôi không còn thời gian để quản lý tài chính. Mẹ chính là người tin cậy giữ cho tôi toàn bộ tiền cát-xê từ phim ảnh, ca hát... Đây là sự tự nguyện vui vẻ của tôi chứ không có bất kỳ sự gượng ép nào. Sau này do mẹ già yếu, tôi cũng đã trưởng thành nên mẹ đã trao lại tài chính cho tôi chủ động các công việc cá nhân và đầu tư của mình".

Diễn viên Lý Hùng chúc mừng sinh nhật mẹ mình. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, ở tuổi U60, Lý Hùng vẫn sống độc thân nhưng luôn giữ được phong độ và sự an yên trong tâm hồn. Anh tin vào chữ "duyên" và khẳng định "Hôn nhân là sự ràng buộc bằng trái tim chứ không phải bằng tờ giấy kết hôn", vì vậy mà không áp lực hôn nhân, tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc gia đình và sống cho đam mê. Sau khi cha qua đời, anh dành phần lớn thời gian để chăm sóc mẹ, xem việc làm tròn chữ hiếu là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Tối 30/10 vừa qua, diễn viên Lý Hùng đã trình diễn thời trang tại TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: FBNV)

Theo nam diễn viên, người phụ nữ anh tìm kiếm không quan trọng tuổi tác, mà cần có tấm lòng nhân hậu, biết hiếu thảo và phải thấu hiểu, cảm thông cho công việc của anh.

Anh duy trì phong độ "Bạch mã hoàng tử" nhờ nền tảng võ thuật và thói quen tập gym, chạy bộ đều đặn. Lối sống rất giản dị, không phô trương, thích ăn các món tươi sạch, truyền thống (đặc biệt là hương vị miền Tây), nghe nhạc trữ tình và dành thời gian cho đam mê du lịch, khám phá. Lý Hùng và gia đình vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện âm thầm.

Anh cùng em gái Lý Hương tham gia trình diễn thời trang tối 30/10. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, nhìn vào hành trình nghệ thuật của Lý Hùng, công chúng không khỏi cảm thấy nuối tiếc và day dứt, bởi một nam diễn viên đam mê, tận hiến với nghề, có tâm, có trách nhiệm và được công chúng yêu mến suốt hơn ba thập kỷ, nắm giữ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt Nam, thế nhưng đến nay, nam diễn viên chưa có danh hiệu nào được Nhà nước công nhận bởi theo quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, nam tài tử không đủ tiêu chí.

Sự cống hiến của nam tài tử đã được ghi nhận bằng tình cảm của hàng triệu khán giả, nhưng xét về danh vị chính thức, đó vẫn là một khoảng trống lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của "Ông hoàng phòng vé" một thời.