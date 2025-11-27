Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 27/11/2025 16:09 GMT+7

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?

+ aA -
Thảo Nguyên Thứ năm, ngày 27/11/2025 16:09 GMT+7
Lý Hùng – cái tên gắn liền với thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt thập niên 1990, dù chưa được phong tặng danh hiệu như cha mình (NSND Lý Huỳnh), anh lại là người giữ kỷ lục cát-xê đỉnh cao. Ở tuổi U60, cuộc sống riêng của anh vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Diễn viên Lý Hùng: Sự nghiệp đỉnh cao và sự trở lại gây bất ngờ

Vẻ đẹp trai, lãng tử của diễn viên Lý Hùng thời kỳ đỉnh cao khiến biết bao cô gái si mê, thần tượng. (Ảnh: NVCC)

Lý Hùng sinh năm 1969, quê quán tại Vĩnh Long, xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật và nghệ thuật, cha anh là cố Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh, một võ sư lừng danh và diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Anh có 3 người em gái cùng theo nghệ thuật là Lý Thanh, Lý Hương và Lý Thu, trong đó Lý Hương là một "đả nữ" nổi tiếng. Việc lớn lên trong cái nôi này đã giúp Lý Hùng có nền tảng võ thuật vững chắc để tự mình thực hiện các cảnh hành động trên màn ảnh.

Sự nghiệp diễn viên Lý Hùng bùng nổ sau vai Phạm Công trong “Phạm Công – Cúc Hoa” năm 1988, đưa anh thành ngôi sao hạng A, anh là tài tử màn ảnh một thời đã được Guiness Việt Nam ghi kỷ lục: Nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam, với con số 30 triệu đồng/tập, trong khi vàng thời đó có mấy trăm ngàn/chỉ vàng. Theo quy đổi này, mức cát-xê của Lý Hùng có thể từ 60 - 75 cây vàng.

Diễn viên Lý Hùng được Guiness Việt Nam ghi kỷ lục là nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam, khoảng 60 cây vàng/phim. (Ảnh: NVCC)

Nam tài tử khẳng định mức thù lao đó là sự trả công xứng đáng cho thương hiệu và tâm huyết mà anh đã gây dựng, đặc biệt, Lý Hùng đã được Sách Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất điện ảnh Việt Nam với hơn 100 bộ phim. Đây là một kỷ lục, khẳng định vị thế "Ông hoàng phòng vé" của anh.

Lý Hùng cũng là một trong những diễn viên Việt Nam tiên phong tham gia các dự án hợp tác với điện ảnh Hồng Kông (Hong Kong) như "Kế hoạch 99", "Hồng hải tặc", và "Cảnh sát đặc khu", những bộ phim này đã giúp anh mở rộng tên tuổi ra thị trường quốc tế, khẳng định khả năng diễn hành động chuyên nghiệp của mình.

Diễn viên Lý Hùng cũng được nhận xét là nam diễn viên được đóng nhiều vai chính nhất làng điện ảnh Việt với khoảng hơn 100 bộ phim. (Ảnh: FBNV)

Anh luôn bảo vệ dòng phim thị trường từng làm nên tên tuổi mình vì chúng đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ khán giả đại chúng. Hiện tại, anh không còn nhận phim ồ ạt, mà ưu tiên những vai diễn có chiều sâu tâm lý và thông điệp nhân văn.

Giai đoạn 2024 - 2025 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lý Hùng với dự án điện ảnh "Phòng trọ ma bầu" (phim vừa được phát hành 26/11 tại TP.Hồ Chí Minh), thuộc thể loại tâm lý hài hước, kinh dị. Lý Hùng chia sẻ, anh bị thu hút bởi kịch bản có câu chuyện nhân văn và vai diễn có chiều sâu. Cùng với Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến, nam tài tử tham gia với vai trò diễn viên, cố vấn nội dung và thành viên ban giám khảo tìm kiếm diễn viên cho phim, khẳng định làm phim vì đam mê và muốn cống hiến cho khán giả một tác phẩm chất lượng.

Bên cạnh đó, anh vẫn tham gia đóng phim truyền hình dài tập như “Cuộc chiến quý ông”, “Biển đời giông tố”, đi hát, tham gia show thời trang, làm MC và tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, xã hội như chương trình giải Mai Vàng nhân ái do báo Người Lao động tổ chức.

Diễn viên Lý Hùng: Đời sống cá nhân và triết lý hạnh phúc độc thân

Nam diễn viên hạnh phúc khi có nhiều thời gian chăm sóc mẹ. (Ảnh: FBNV)

Mặc dù được đánh giá kiếm tiền giỏi trong gia đình nhưng nam tài tử lại "không biết tiêu tiền". Theo lời nam tài tử, anh làm ra bao nhiêu đều mang về đưa mẹ giữ. Mỗi lần đi chơi với bạn, anh lại ngửa tay xin 50.000 đồng, 100.000 đồng bỏ túi. Với anh niềm vui của mẹ khi được cầm tiền quan trọng hơn tất cả. Bản thân Lý Hùng cũng chưa từng hỏi xem tiền anh làm ra, mẹ dùng vào việc gì hay cho ai.

Từng chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Lý Hùng cho biết: "Ngày xưa, tiền kiếm được tôi đưa mẹ giữ hết. Ngày còn ít tuổi, việc đóng phim dày đặc khiến tôi không còn thời gian để quản lý tài chính. Mẹ chính là người tin cậy giữ cho tôi toàn bộ tiền cát-xê từ phim ảnh, ca hát... Đây là sự tự nguyện vui vẻ của tôi chứ không có bất kỳ sự gượng ép nào. Sau này do mẹ già yếu, tôi cũng đã trưởng thành nên mẹ đã trao lại tài chính cho tôi chủ động các công việc cá nhân và đầu tư của mình".

Diễn viên Lý Hùng chúc mừng sinh nhật mẹ mình. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, ở tuổi U60, Lý Hùng vẫn sống độc thân nhưng luôn giữ được phong độ và sự an yên trong tâm hồn. Anh tin vào chữ "duyên" và khẳng định "Hôn nhân là sự ràng buộc bằng trái tim chứ không phải bằng tờ giấy kết hôn", vì vậy mà không áp lực hôn nhân, tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc gia đình và sống cho đam mê. Sau khi cha qua đời, anh dành phần lớn thời gian để chăm sóc mẹ, xem việc làm tròn chữ hiếu là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Tối 30/10 vừa qua, diễn viên Lý Hùng đã trình diễn thời trang tại TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: FBNV)

Theo nam diễn viên, người phụ nữ anh tìm kiếm không quan trọng tuổi tác, mà cần có tấm lòng nhân hậu, biết hiếu thảo và phải thấu hiểu, cảm thông cho công việc của anh.

Anh duy trì phong độ "Bạch mã hoàng tử" nhờ nền tảng võ thuật và thói quen tập gym, chạy bộ đều đặn. Lối sống rất giản dị, không phô trương, thích ăn các món tươi sạch, truyền thống (đặc biệt là hương vị miền Tây), nghe nhạc trữ tình và dành thời gian cho đam mê du lịch, khám phá. Lý Hùng và gia đình vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện âm thầm.

Anh cùng em gái Lý Hương tham gia trình diễn thời trang tối 30/10. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, nhìn vào hành trình nghệ thuật của Lý Hùng, công chúng không khỏi cảm thấy nuối tiếc và day dứt, bởi một nam diễn viên đam mê, tận hiến với nghề, có tâm, có trách nhiệm và được công chúng yêu mến suốt hơn ba thập kỷ, nắm giữ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt Nam, thế nhưng đến nay, nam diễn viên chưa có danh hiệu nào được Nhà nước công nhận bởi theo quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, nam tài tử không đủ tiêu chí.

Sự cống hiến của nam tài tử đã được ghi nhận bằng tình cảm của hàng triệu khán giả, nhưng xét về danh vị chính thức, đó vẫn là một khoảng trống lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của "Ông hoàng phòng vé" một thời.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa là giai nhân nổi tiếng ở thập niên 90 của thế kỷ trước, với nhan sắc kiêu sa, đài các.

Nghệ sĩ Ưu tú mang "vẻ đẹp không tuổi", mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú mang 'vẻ đẹp không tuổi', mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng là Giám đốc giúp một Nghệ sĩ Ưu tú không phải nghỉ hưu sớm vì "vừa thấp vừa mập"

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng là Giám đốc giúp một Nghệ sĩ Ưu tú không phải nghỉ hưu sớm vì 'vừa thấp vừa mập'

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Văn hóa - Giải trí
Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Trấn Thành chúc mừng "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", tự hào vì "Mai"

Văn hóa - Giải trí
Trấn Thành chúc mừng 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không', tự hào vì 'Mai'

Đọc thêm

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Thế giới

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Thế giới

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong Ma Cao, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa
Nhà nông

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa

Nhà nông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sinh vật “bí ẩn”, trong đó gây chú ý nhất là một loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt
Doanh nghiệp

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt

Doanh nghiệp

Trong nhịp sống hiện đại, tủ lạnh không chỉ đơn thuần là nơi bảo quản thực phẩm. Nó trở thành "người gác cổng" cho sức khỏe, sự tiện lợi và cả chất lượng bữa ăn mỗi ngày. Và giữa muôn vàn tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh – từ dung tích, thiết kế, đến khả năng tiết kiệm điện – có một yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng thông minh quan tâm: công nghệ làm lạnh nhanh.

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11) ghi nhận sự tập trung mạnh vào GEE, MSB và nhóm bất động sản, tạo lực đỡ giúp VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ dù nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm. Thanh khoản ổn định cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, nhưng nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng và chọn lọc.

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ
Tin tức

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ

Tin tức

Chiều ngày 26/11/2025, tại trụ sở Báo Thanh Niên, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã đại diện doanh nghiệp, trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau đợt bão lũ vừa qua.

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon
Gia đình

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon

Gia đình

Loại củ dân dã này được mệnh danh là "rau tiêu đờm", nuôi dưỡng âm, làm ẩm cổ họng khô, giảm đờm và dưỡng ẩm phổi, đặc biệt tốt cho bạn vào mùa đông.

Sử dụng hệ thống số hóa quản lý nghiên cứu khoa học ở Việt Nam
Kinh tế

Sử dụng hệ thống số hóa quản lý nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

Kinh tế

Sáng 27/11, diễn ra lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, đây là nền tảng công nghệ mới giúp đổi mới mô hình quản lý, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn vận hành dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

TP.HCM tăng cường giám sát lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường giám sát lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH

Chuyển động Sài Gòn

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công an Hà Nội gửi danh sách hơn 3.000 học sinh vi phạm giao thông tới Sở Giáo dục và Đào tạo
Tin tức

Công an Hà Nội gửi danh sách hơn 3.000 học sinh vi phạm giao thông tới Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin tức

Trong tháng 11/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm với MSB
Kinh tế

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm với MSB

Kinh tế

Theo đánh giá mới nhất của Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) được nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành dài hạn từ B1 lên Ba3, đồng thời nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment – BCA) từ b2 lên b1.

Báo NTNN/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân ở Gia Lai vượt qua trận lũ lịch sử
Nhân ái

Báo NTNN/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân ở Gia Lai vượt qua trận lũ lịch sử

Nhân ái

Đây là những phần quà, hỗ trợ được bạn đọc, doanh nghiệp, mạnh thường quân thông qua Báo NTNN/Dân Việt gửi đến người dân các tỉnh Nam miền Trung chịu thiệt hại thiên tai liên tiếp thời gian qua.

TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển
4

Chuyển động Sài Gòn

Hội thảo Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc hôm nay tại TP.HCM hướng tới kỷ nguyên hợp tác mới trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển.

Soái hạm Akagi - Biểu tượng của Hải quân Đế quốc Nhật Bản nằm sâu dưới lòng Thái Bình Dương
Đông Tây - Kim Cổ

Soái hạm Akagi - Biểu tượng của Hải quân Đế quốc Nhật Bản nằm sâu dưới lòng Thái Bình Dương

Đông Tây - Kim Cổ

Sau hơn 90 năm chìm sâu dưới lòng Thái Bình Dương, soái hạm Akagi – chiến hạm từng tấn công Trân Châu Cảng – cuối cùng đã lộ diện. Từ biểu tượng sức mạnh của Hải quân Đế quốc Nhật Bản đến xác tàu nằm đơn độc ở độ sâu gần 5.500m, số phận bi tráng của Akagi một lần nữa gợi lại chương đen tối và quyết liệt nhất của Thế chiến II.

Chuyển tiền quốc tế thời 4.0: VPBank mở rộng phương thức chuyển tiền cho khách hàng
Kinh tế

Chuyển tiền quốc tế thời 4.0: VPBank mở rộng phương thức chuyển tiền cho khách hàng

Kinh tế

VPBank nâng cấp toàn diện tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO, mang đến trải nghiệm linh hoạt, cá nhân hóa cho khách hàng. Trước đây, việc chuyển tiền đi du học hay thanh toán các chi phí hoặc chuyển trợ cấp, định cư cho thân nhân ở nước ngoài khá phức tạp và nhiều thủ tục, thì nay chỉ cần một thiết bị di động có cài ứng dụng VPBank NEO, khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch quốc tế an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn chủ động.

VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo nhóm cổ phiếu bất động sản 'thoát hiểm', VN-index giữ nhịp tăng
Nhà đất

VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo nhóm cổ phiếu bất động sản 'thoát hiểm', VN-index giữ nhịp tăng

Nhà đất

Dù bất động sản chìm trong sắc đỏ với 50 mã giảm, trụ Vingroup vẫn “còng lưng gánh” nhóm ngành và góp phần giữ nhịp thị trường chung, giúp VN-Index tăng gần 4 điểm trong phiên 27/11.

Giàn giáo tre Hong Kong: Nghệ thuật cổ truyền hay 'cái bẫy' nguy hiểm chết người?
Thế giới

Giàn giáo tre Hong Kong: Nghệ thuật cổ truyền hay "cái bẫy" nguy hiểm chết người?

Thế giới

Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới sử dụng tre - vốn vừa linh hoạt, bền chắc, lại rẻ hơn thép và nhôm - làm giàn giáo trong xây dựng. Những đội thợ giàn giáo lành nghề có thể dựng đủ giàn tre để bao phủ một tòa nhà chỉ trong một ngày - thậm chí vài giờ - sử dụng các kỹ thuật đã có từ hàng nghìn năm trước, và được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong cuộc phục kích gần Nhà Trắng
Thế giới

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong cuộc phục kích gần Nhà Trắng

Thế giới

Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn gần Nhà Trắng ở Washington, DC.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33
Thể thao

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33

Thể thao

Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít

Kinh tế

Giá xăng dầu tại phiên điều chỉnh chiều nay 15 giờ ngày 27/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh đồng loạt, với mức giảm sâu từ 500 đồng đến trên 1.000 đồng/lít.

Ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong lũ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong lũ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Trong lúc cố gắng chạy lũ, hai vợ chồng anh Phan Văn Khôi (SN 1974) và chị Phạm Thị Như Thùy (SN 1985) ở xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) đã bị dòng nước cuốn trôi và thiệt mạng. Ba đứa con của họ, trong đó có một bé 10 tuổi, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Thông qua Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, bạn đọc đã gửi hỗ trợ, động viên mong các em sớm vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

Nữ cao thủ sở hữu võ thuật lợi hại hơn Lý Tiểu Long, Diệp Vấn là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ cao thủ sở hữu võ thuật lợi hại hơn Lý Tiểu Long, Diệp Vấn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nữ cao thủ huyền thoại này có tầm ảnh hưởng trong võ thuật còn hơn cả Lý Tiểu Long, Diệp Vấn. Người đó chính là Ngũ Mai (Wu Mei) - một nữ tu tại chùa Thiếu Lâm và sống vào khoảng thế kỷ 16.

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m83, cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên
Thể thao

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m83, cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên

Thể thao

Hiện tại, thủ môn Cao Văn Bình đang cạnh tranh quyết liệt với với Trần Trung Kiên cho vị trí bắt chính của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' để hỗ trợ người dân 4 tỉnh bị mất nhà do lũ lụt có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" để hỗ trợ người dân 4 tỉnh bị mất nhà do lũ lụt có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể về số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại; số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

FE CREDIT ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín
Kinh tế

FE CREDIT ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín

Kinh tế

FE CREDIT tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam khi xuất sắc đạt Giải Vàng ở hạng mục O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels và Giải Đồng ở hạng mục Real-time Marketing trong khuôn khổ MMA Smarties Vietnam 2025.

Bắc Ninh sau sáp nhập: Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau
Nhà nông

Bắc Ninh sau sáp nhập: Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhà nông

Sau sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025, Bắc Ninh còn 99 đơn vị cấp xã với bộ máy tinh gọn hơn. Tỉnh quyết tâm duy trì tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước thông qua chuyển đổi từ hỗ trợ trực tiếp sang phát triển sinh kế bền vững.

Hưng Yên: Thu hồi giấy phép 1 phòng khám, tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ 1 phòng khám khác
Xã hội

Hưng Yên: Thu hồi giấy phép 1 phòng khám, tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ 1 phòng khám khác

Xã hội

Sở Y tế Hưng Yên vừa thu hồi giấy phép 1 phòng khám, cấm 1 phòng khám khác không được khám sức khoẻ đến khi được cho phép.

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, phụ huynh bị phạt đến 9 triệu, có thể vướng án hình sự
Chuyển động Sài Gòn

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, phụ huynh bị phạt đến 9 triệu, có thể vướng án hình sự

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ vì một phút chủ quan giao xe cho con, khi cho con chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, nhiều bậc cha mẹ đã đẩy con mình vào nguy hiểm và tự đưa mình vào vòng lao lý.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?
Nhà nông

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Nhà nông

Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi
Thế giới

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi

Thế giới

Trong khi các nhà ngoại giao tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, căng thẳng ở châu Âu lại một lần nữa leo thang. Các nhân vật chính đều quen thuộc: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ở một bên, và Brussels ở bên kia. Budapest cáo buộc các đối tác của mình kéo dài xung đột.

Nam thanh niên 25 tuổi 'nghiện thủ dâm' sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị
Xã hội

Nam thanh niên 25 tuổi "nghiện thủ dâm" sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị

Xã hội

Nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội, chưa kết hôn, có xu hướng "nghiện thủ dâm" và suy nghĩ lệch lạc tình dục nặng nề hơn sau khi nghỉ việc và phải nhập viện thăm khám, điều trị.

Tin đọc nhiều

1

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

2

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

3

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

4

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

5

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô