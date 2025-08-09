Góc nhìn pháp lý và hệ lụy xã hội từ việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, giải cứu 11 trẻ sơ sinh

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá một đường dây tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đường dây này hoạt động trên mạng xã hội, chuyên lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm tiền để mang thai hộ.

Ngày 15/7, Ban chuyên án đã đồng loạt triệu tập và làm việc với các đối tượng: Quách Thị Thương (SN 1985), Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987), Phùng Thị Nương (SN 1996), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992), Lò Thị Thanh (SN 1996) cùng các đối tượng liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự giải cứu thành công 11 cháu bé có độ tuổi từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi. Ảnh CQCA

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2021, Thương được một đối tượng người Trung Quốc tên là Wang thuê tìm phụ nữ Việt Nam để mang thai hộ. Wang cũng thuê Thương tìm người quản lý, chăm sóc trẻ sơ sinh và làm thủ tục pháp lý. Ngoài ra, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu làm nhiệm vụ đưa phụ nữ đi khám thai và làm thủ tục tại bệnh viện. Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng và Thu 500 USD/tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được trả từ 300 đến 400 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, Thương khai nhận đã tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, thu lợi bất chính 575 triệu đồng. Thu khai nhận tham gia khoảng 40 ca, hưởng lợi 345 triệu đồng. Ban chuyên án còn xác định có 11 phụ nữ từng mang thai hộ trong đường dây này được Thương thuê làm bảo mẫu chăm sóc trẻ với mức thù lao 570 - 750 nghìn đồng/ngày.



Góc nhìn pháp lý về mang thai hộ tại Việt Nam và hệ lụy xã hội

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định: Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, đồng thời nghiêm cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Khoản 22 Điều 3, Luật Hôn nhân và gia đình 2014):

Là việc một phụ nữ tự nguyện giúp cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai, sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng được thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy vào tử cung người mang thai hộ. Người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc chồng, đã từng sinh con, chỉ được mang thai hộ một lần và có sự đồng ý của chồng (nếu đã kết hôn)

Mang thai hộ vì mục đích thương mại

Là việc mang thai hộ để nhận lợi ích kinh tế hoặc lợi ích vật chất khác. Đây là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều 187 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu phạm tội có tình tiết tăng nặng (đối với 2 người trở lên, phạm tội nhiều lần, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, tái phạm nguy hiểm) thì bị phạt tù từ 1 – 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ từ 1 – 5 năm.

Trường hợp có yếu tố mua bán trẻ em, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài… thì các đối tượng còn bị xử lý thêm về tội mua bán người dưới 16 tuổi hoặc tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, với mức án có thể lên đến nhiều năm tù giam.



Vụ án ở Ninh Bình phản ánh thực tế đáng lo ngại: nhu cầu mang thai hộ và được mang thai hộ đang tăng, trong khi thủ tục hợp pháp cho mục đích nhân đạo khá chặt chẽ, khó đáp ứng.

Đây là “mảnh đất màu mỡ” để các đường dây tội phạm lợi dụng, đặc biệt nhắm vào phụ nữ trẻ, khó khăn về kinh tế.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh: nếu không siết chặt quản lý, tình trạng này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng – từ mua bán trẻ em, bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục cho đến gia tăng bệnh truyền nhiễm và các hành vi vô nhân đạo khác.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế, trung tâm hỗ trợ sinh sản. Quản lý chặt địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện các nhóm môi giới, đường dây hoạt động “chui”. Đẩy mạnh tuyên truyền để phụ nữ hiểu rõ quy định pháp luật, tránh bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp.

Mang thai hộ là hoạt động đặc thù, vừa liên quan đến quyền sinh sản, vừa chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý và xã hội. Pháp luật Việt Nam cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo với quy trình, điều kiện nghiêm ngặt – nhưng tuyệt đối cấm mọi hành vi thương mại hóa.

Những vụ án như ở Ninh Bình là lời cảnh báo rõ ràng, bất kỳ sự dễ dãi nào trong quản lý hay nhận thức của người dân cũng có thể trở thành mảnh đất cho tội phạm sinh sôi.