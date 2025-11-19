Hà Nội chen lấn mua nhà ở xã hội: “Rớt” CT3 Kim Chung, người dân còn cơ hội ở những dự án nào?

Nhìn lại cảnh hàng trăm người thức trắng đêm những ngày đầu nhận hồ sơ tại CT3 Kim Chung

Tối 16/11, khu vực tiếp nhận hồ sơ tại xã Thiên Lộc (Đông Anh, Hà Nội) trở thành điểm nóng khi hàng trăm người dân túc trực xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung.

Nhiều người mang theo chăn chiếu, thậm chí nằm nghỉ ngay trên bãi cỏ đối diện cổng để giữ chỗ. Cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí trèo tường xảy ra khi đám đông nôn nóng lọt vào nhóm đầu tiên được nộp hồ sơ.



Nhiều người dân "mất kiên nhẫn" chen lấn, xô đẩy, thậm chí trèo tường để mong được nộp hồ sơ. Ảnh: Anh Văn

Sang ngày 18/11, dù trời mưa lạnh từ rạng sáng, lượng người đến CT3 Kim Chung vẫn rất đông. Dòng người xếp hàng từ 3 - 4 giờ sáng kéo dài từ cổng chính đến tận cổng sau dự án. Một phụ huynh phải đưa theo con nhỏ 11 tháng tuổi vì không có người trông, chấp nhận vất vả dưới mưa lạnh để cố gắng hoàn tất hồ sơ, mong có được một căn hộ ổn định cho tương lai của con.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tới hết ngày 18/11, chủ đầu tư đã phát hơn 2.100 số thứ tự và hẹn thời điểm nộp hồ sơ. Về việc mỗi ngày chỉ tiếp nhận 50 bộ hồ sơ, theo đại diện liên danh chủ đầu tư là do quá trình kiểm tra hồ sơ rất tốn thời gian. Tuy nhiên, với số lượng người dân có nhu cầu nộp hồ sơ lớn con số này có thể nâng lên 70 - 80 hồ sơ/ngày.



Thậm chí, vị này còn cho biết, nếu lượng người nộp hồ sơ tăng cao, liên danh chủ đầu tư sẽ báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để xem xét gia hạn nếu hồ sơ tồn quá nhiều. Khách hàng nộp hồ sơ ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng đều có giá trị như nhau, chủ đầu tư sẽ mở rộng thời gian hoặc tăng nhân lực hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi người dân.



Hàng nghìn bộ hồ sơ nộp về CT3 Kim Chung với mong muốn có được một căn nhà ổn định cho tương lai. Ảnh: Anh Văn

N01 Hạ Đình: Dự án nhà ở xã hội sắp nhận hồ sơ sớm nhất

Ngoài CT3 Kim Chung, dự án sớm nhất chuẩn bị mở nhận hồ sơ là N01 Hạ Đình, tọa lạc tại phường Thanh Liệt (trước đây là xã Tân Triều, huyện Thanh Trì). Đây là dự án do liên danh UDIC, Haweicco và DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án gồm một tòa nhà cao 25 tầng, với các tầng 1 - 5 bố trí văn phòng dịch vụ, khu để xe và không gian kỹ thuật; từ tầng 6 trở lên là khu căn hộ. Tổng cộng dự án có 440 căn, gồm 365 căn hộ nhà ở xã hội và 75 căn thương mại. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2027 và mở nhận hồ sơ từ quý 4/2025 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Khu đô thị mới Hạ Đình.

Giá dự kiến khoảng 25 triệu đồng/m2 với căn hộ bán; 150.000 đồng/m2/tháng với căn hộ cho thuê và 390.000 đồng/m2/tháng đối với căn hộ thuê mua.



Phối cảnh dự án nhà ở xã hội N01 Hạ Đình

Từ đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến tiếp tục nhận hồ sơ ở nhiều dự án nhà ở xã hội khác, gồm các dự án tại Đại Kim - Nguyễn Xiển, Thanh Hà B Cienco5, Vĩnh Hưng, Tây Nam Kim Giang, Vân Canh, Trần Phú, Tây Nam Mễ Trì, Tiên Dương, Đặng Xá 2 và Thuận An.

Những dự án này trải rộng tại nhiều phường, xã cung cấp thêm hàng nghìn căn hộ, góp phần giải tỏa tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở xã hội đang diễn ra tại Hà Nội.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội cao gấp nhiều lần nguồn cung, mỗi đợt mở bán đều thu hút lượng lớn người dân quan tâm. Những cảnh tượng chen lấn tại CT3 Kim Chung cho thấy nhu cầu an cư của người thu nhập thấp đang vô cùng bức thiết.

Tuy nhiên, với danh sách các dự án sắp mở bán trong năm 2025 - 2026, người dân chưa may mắn và “rớt” CT3 Kim Chung vẫn còn nhiều lựa chọn khác để tiếp tục hành trình tìm kiếm mái ấm phù hợp với khả năng tài chính.