Thể thao
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 18:10 GMT+7

Hà Nội FC chia tay ngoại binh “xịn” người Croatia chỉ sau nửa mùa giải

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 09/08/2025 18:10 GMT+7
Hà Nội FC vừa đưa ra thông báo tạm biệt tiền vệ tấn công người Croatia là Luka Bobicanec dù cầu thủ này từng được đánh giá cao và mới gia nhập đội bóng cách đây hơn 6 tháng.
Hà Nội FC chấm dứt hợp tác với Luka Bobicanec

Hà Nội FC ký hợp đồng với Luka Bobicanec vào tháng 1/2025. Hà Nội FC rất kỳ vọng Bobicanec sẽ tạo ra những nét mới trong lối chơi của đội, nhưng thực tế sân cỏ lại không được như CLB này kỳ vọng.

Bobicanec sinh năm 1993, từng gắn bó nhiều năm với CLB Celje (Slovenia). Cầu thủ này cũng đã có cơ hội thi đấu tại Champions League và Europa League. Bobicanec có lối chơi kỹ thuật, khá đa năng và là nhân tố rất dày dạn kinh nghiệm.

Hà Nội FC đã chia tay Luka Bobicanec. Ảnh: Hanoi Football Club

Nhưng ở đấu trường V.League, Bobicanec không phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình. Cầu thủ này ra sân 15 trận cho Hà Nội FC, ghi được 3 bàn thắng và chưa đáp ứng được hết sự mong đợi từ ban huấn luyện.

Hôm qua (8/8), trên trang chủ của Hà Nội FC đã phát đi thông báo: “Cảm ơn 3 bàn thắng, 3 pha kiến tạo cùng những đóng góp trong lối chơi của Luka Bobicanec cho mùa giải 2024/2025. Chúc tiền vệ người Croatia gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường tiếp theo của sự nghiệp”.

Sau khi chia tay Bobicanec, lực lượng ngoại binh của Hà Nội FC lúc này còn Daniel Passira, Adriel và Maranhao. Ngoài ra, một ngoại binh khác là Hendrio chưa được đăng ký. Lý do dẫn tới điều này rất có thể là Hà Nội FC chờ đợi Hendrio được nhập quốc tịch Việt Nam rồi mới đăng ký anh với tư cách nội binh.

Ở mùa giải 2025/2026, mội đội bóng thi đấu tại V.League được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và sử dụng 3 cầu thủ ngoại cùng lúc trên sân trong mỗi trận. Chính vì vậy, Hendrio vẫn có thể được Hà Nội FC đăng ký là ngoại binh thứ 4.

