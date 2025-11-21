Hà Nội hỗ trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 21/11, Thành ủy Hà Nội phát đi công văn hỏa tốc xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra.

Hà Nội hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra

Theo công văn do Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thanh Hà ký, những ngày qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đọc lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, chiều 21/11. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Về việc này, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP phối hợp với tỉnh Gia Lai rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hai và đề xuất phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng, các công trình hạ tầng, tái sản xuất…

“Trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch của Thành ủy Hà Nội để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra, bao gồm hỗ trợ từ nguồn của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và từ nguồn ngân sách TP; riêng đối với tỉnh Gia Lai cần có dự kiến nội dung, đối tượng, kinh phí và lộ trình cụ thể”, công văn nêu rõ.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phát động lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Thủ đô tại nước ngoài phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.



Hà Nội ủng hộ 10 tỷ đồng, tiếp tục đồng hành cùng đồng bào vùng lũ



Chiều cùng ngày, ngay sau Lời kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lễ Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, TP Hà Nội thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, sẵn sàng chung tay cùng đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp nhận số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng từ đại diện lãnh đạo TP Hà Nội - bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Theo đó, với trách nhiệm của Thủ đô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ bước đầu tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng nhằm góp phần khắc phục ngay hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

TP Hà Nội sẽ tiếp tục cùng tỉnh Gia Lai thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút.

Cùng với đó, TP Hà Nội thống nhất trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của TP gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trao số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả bão, lũ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng từ đại diện lãnh đạo TP Hà Nội.



Đây là đợt hỗ trợ mới nhất của Hà Nội. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chi 188 tỷ đồng hỗ trợ người dân 21 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó nhiều địa phương như Nghệ An (20 tỷ đồng), Hà Tĩnh (15 tỷ đồng), Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Bình… mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; Sơn La 8 tỷ đồng; Điện Biên, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh (mỗi tỉnh 5 tỷ đồng). Như vậy, tổng kinh phí Hà Nội đã dành cho hoạt động cứu trợ mưa lũ lên tới 198 tỷ đồng.





