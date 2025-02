Hà Nội: Thay đổi địa điểm cấp giấy phép lái xe

Thay đổi địa điểm nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Kể từ ngày 05/3/2025, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (hợp nhất với Sở Xây dựng) chuyển đến hoạt động tại địa điểm mới tại Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Tây Hồ:

Địa điểm tiếp nhận: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Tòa nhà liên cơ số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Địa điểm trả kết quả: Số 657 Lạc Long Quận, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đối các thủ tục hành chính liên quan công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chuyển giao sang Công an thành phố Hà Nội thực hiện:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại địa điểm: số 02 Phùng Hưng, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội và 16 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình Hà Nội thực hiện tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến trên Cổng DVC đến hết ngày 28/2/2025.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được Sở ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính cấp, đổi giấy phép lái xe (gồm 13 quận, huyện, thị xã: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Đông Anh, thị xã Sơn Tây, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Long Biên, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Quốc Oai, Ba Vì) sẽ tiếp nhận trực tiếp đến hết 11h00 ngày 28/2/2025 và đồng bộ dữ liệu, bàn giao hồ sơ về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước 14h00 cùng ngày để thực hiện công tác bàn giao sang Công an Thành phố.

Sáng 18/2, dù chưa đến giờ làm việc, người dân xếp hàng dài trước cổng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để cấp đổi giấy phép lái xe (Ảnh minh họa)Ban . Ảnh: Khổng Chí.

Dừng tiếp nhận các thủ tục liên quan công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng thông báo dừng thực hiện 12 thủ tục hành chính tại đây, bao gồm:

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sang giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp sang giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang giấy phép giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp;

Cấp lại giấy phép lái xe; Cấp giấy phép lái xe; Cấp giấy phép lái xe quốc tế; Cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 3; Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe;

Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2; Cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2; Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô.