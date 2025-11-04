Hàng chục nghìn người đi xem giải đua ghe ngo lớn nhất miền Tây năm 2025

Mẹ chồng chia tài sản mà tôi không được 1 đồng, đến khi mở phong bì mỏng bà đưa làm tôi "nghẹn đắng"
Trưa 4/11, lễ khai mạc giải đua ghe ngo trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng đã được tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất của lễ hội Ok Om Bok TP Cần Thơ năm 2025.
Theo ghi nhận, giải đua ghe ngo ở TP Cần Thơ thu hút hàng chục nghìn người từ khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đến xem, cổ vũ.
Giải đua ghe ngo ở TP Cần Thơ diễn ra đến hết ngày mai (5/11). Năm nay, có 61 đội ghe ngo tham gia. Trong đó, có 53 đội ghe nam (tranh tài cự ly 1.200 mét) và 8 đội ghe nữ (tranh tài cự ly 1.000 mét).
Theo thống kê, TP Cần Thơ có 45 đội ghe nam và 3 đội ghe nữ, tỉnh Cà Mau có 8 đội ghe nam và 5 đội ghe nữ.
53 đội ghe ngo nam chia thành 13 bảng đấu, chọn 32 đội vào vòng tiếp theo. Còn 8 đội ghe ngo nữ chia làm 2 bảng, chọn 4 đội vào bán kết.
Phát biểu khai mạc giải đua ghe ngo, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đây là giải truyền thống và một nét văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer.
Với tinh thần trên, ông đề nghị tất cả các đội ghe ngo thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, vui tươi trong giao lưu, thi đấu, đem hết khả năng để phục vụ khán giả.
Đồng thời, ông mong người dân, du khách hãy nhiệt tình cổ vũ để động viên, khích lệ tinh thần cho các vận động viên trong suốt thời gian thi đấu giải đua ghe ngo năm 2025.
