HĐND tỉnh Điện Biên: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Tại kỳ họp 23, HĐND tỉnh Điện Biên đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Phương; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô.

Cũng tại kỳ họp, với 43/43 phiếu bầu (đạt 100% đại biểu dự họp), ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026; Đồng thời, 43/43 đại biểu (đạt 100% đại biểu dự họp) bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh Vinh Duy.

Chúc mừng ông Lê Thành Đô, ông Lê Văn Lương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng đồng thời đề nghị: Ngay sau kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào công việc để tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 đã đề ra. Tích cực chuẩn bị các nội dung để tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thường lệ cuối năm 2025 để quyết định các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2026 trên cơ sở quán triệt, chuyển tải đầy đủ các quyết tâm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã ban hành để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thể hiện khát vọng và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, đưa Điện Biên phát triển Xanh - Thông minh - Bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn tới Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đã tin tưởng, tín nhiệm.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Vinh Duy.

Ông Lê Thành Đô xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; và hứa cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tuân thủ pháp luật, không ngừng đổi mới và phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh trong điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung ban hành các nghị quyết kịp thời, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn địa phương; tăng cường giám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân.

Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Vinh Duy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Lương, tân Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cảm ơn đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm. ông Lê Văn Lương nói rằng: "Với cá nhân tôi ý thức rằng, đây vừa là vinh dự lớn lao vừa là trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên giao phó".

Với trách nhiệm được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, ông Lê Văn Lương nguyện xin kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả của UBND, mà người đứng đầu là ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. ông Lê Văn Lương cũng nguyện cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh điều hành và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.