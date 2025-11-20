Hội thảo về "hiến kế" nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân ở Quảng Ninh

Đề xuất giải pháp xây dựng người nông dân mới

Trong những năm qua, các phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phát động đã có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào nông dân tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Ảnh: Bùi My

Tuy nhiên trước yêu cầu ngày càng cao của tỉnh Quảng Ninh, cũng như sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, các phong trào thi đua của Hội Nông dân cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, gắn với đặc điểm từng địa phương, phát huy khả năng sáng tạo, ý chí vươn lên của hội viên nông dân. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, triển khai thực hiện...

Do đó, ngày 18/11, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào nông dân tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Việc tổ chức hội thảo trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu, chuyên gia, cán bộ Hội thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân trong tình hình mới. Từ đó góp phần đưa các phong trào thực sự trở thành động lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quảng Ninh.



Bà Bùi Thị Huyền - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đề xuất giải pháp xây dựng người nông dân mới. Ảnh: Bùi My

Chia sẻ tại hội thảo, bà Bùi Thị Huyền - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên cho rằng, những thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường và công nghệ đã tạo ra nhiều yếu tố mới, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân phải kịp thời nắm bắt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Do đó, bà Bùi Thị Huyền đề xuất các cấp Hội Nông dân cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân.



Đồng thời, các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh tập huấn, phổ biến nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản; về nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thông minh, chính xác; an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng máy móc cơ giới, phân bón, thuốc hóa học đúng cách trong sản xuất; khoa học - kỹ thuật, kinh tế, thị trường, pháp luật, chuyển đổi số, kinh tế số.



Ngoài ra, trang bị cho nông dân các kỹ năng sản xuất, marketing, bán hàng, sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công; nâng cao trình độ, năng lực tham gia thị trường, hội nhập quốc tế và năng lực quản trị cho hội viên, nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã của hội viên, nông dân...

Đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân

Bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Yên chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, khi Quảng Ninh đang phát triển mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại, người nông dân cần được trang bị kiến thức mới, kỹ năng mới để thích ứng.

Bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đề xuất một số đề án nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân. Ảnh: Bùi My

Do đó, Hội Nông dân các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đồng thời, cần tăng cường chuyển đổi số trong công tác Hội, quản lý hội viên bằng dữ liệu điện tử, cung cấp thông tin, hướng dẫn, kết nối thị trường qua môi trường mạng.

Ngoài ra, cần mở rộng hình thức tập hợp nông dân, phát huy vai trò của các câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi, nông dân trẻ khởi nghiệp, nông dân chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao giá trị lao động và năng suất nông nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, bà Nguyễn Thị Hà đề xuất Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì xây dựng 4 đề án trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Các đề án gồm: Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp thời kỳ chuyển đổi số”; đề án “Phát triển phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số nông nghiệp”; đề án “Phát huy vai trò nông dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” và đề án “Đổi mới phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”.

Ông Nguyễn Năng Năm – Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) đề xuất giải pháp góp phần xây dựng Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới. Ảnh: Bùi My

Bên cạnh đó, tại hội thảo, ông Nguyễn Năng Năm – Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Tử cũng đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới.

Trong đó, Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Tử đề xuất các cấp Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Theo đó, khuyến khích, động viên đội ngũ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ nông dân khác cùng vươn lên phát triển, từng bước hình thành cộng đồng nông dân hợp tác, liên kết bền vững.

Đồng thời, quan tâm phát triển chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất đặc thù ở địa phương, chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh kết luận tại hội thảo. Ảnh: Bùi My

Kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, các ý kiến đã phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh đối với sự nghiệp phát triển tổ chức Hội và phong trào nông dân trong kỷ nguyên mới.

Những ý kiến quý báu tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quan trọng góp phần hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI. Đồng thời là cơ sở thực tiễn để Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu, chọn lọc, tổng hợp đầy đủ những nội dung, các đề xuất, hiến kế của đại biểu nhằm cụ thể hóa thành Chương trình hành động, kế hoạch triển khai phù hợp với thực tiễn của địa phương…