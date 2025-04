Huyện An Minh của Kiên Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều nông thôn giảm còn 2,39%

Năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện An Minh có xuất phát điểm thấp, hạ tầng cơ sở còn thiếu nhiều so với yêu cầu của tiêu chí xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; mức thu nhập bình quân đầu người thấp, chỉ đạt 21,83 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 12,99%...

Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện An Minh đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Ảnh: HC

Trước những khó khăn đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Minh đã ban hành nghị quyết về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm thay đổi diện mạo nông thôn.

Giai đoạn 2011-2023, An Minh đã cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, lồng ghép với nguồn vốn các chương trình mục tiêu, vốn vay tín dụng, doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp với tổng kinh phí 1.970 tỷ đồng.

Huyện An Minh có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, có thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ảnh: HC

Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo huyện An Minh có nhiều đổi thay rõ rệt, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng; sản xuất phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều nông thôn giảm còn 2,39%; cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã được quan tâm đầu tư xây dựng, Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn hạng III; hệ thống điện liên xã và hệ thống điện từng xã được đầu tư, nâng cấp.

Toàn huyện có 59 hợp tác xã, có nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, nhiều mô hình đem lại thu nhập cho người dân; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định gần 26.000 hộ, đạt tỷ lệ trên 86%; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền cùng sự cần cù, sáng tạo của nhân dân An Minh. Ảnh: HC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền cùng sự cần cù, sáng tạo của nhân dân An Minh trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Minh tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển mình mạnh mẽ, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế so sánh để tạo ra những động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ giới hóa, tự động hóa và sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông dân An Minh trên thị trường; phát triển du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng, tận dụng cảnh quan thiên nhiên kết hợp với làng nghề truyền thống để thu hút du khách.

Ông Giang Thanh Khoa trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ảnh: HC

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.