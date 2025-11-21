Imperia Holiday Hạ Long và câu chuyện cảm hứng bên bờ di sản

Từ sự đồng điệu…

Nikken Sekkei là một trong những công ty kiến trúc – quy hoạch – kỹ thuật hàng đầu thế giới, nổi tiếng với khả năng tạo nên những công trình mang tính biểu tượng. Năng lực của đơn vị Nhật Bản này được khẳng định qua loạt dự án tầm cỡ như Tokyo Skytree, Osaka Stadium, Dubai Creek Harbour, Saitama Super Arena hay các tổ hợp đô thị tại Singapore, Hong Kong và Seoul. Với 124 năm lịch sử, hơn 20.000 dự án tại 50 quốc gia và đội ngũ 3.000 kiến trúc sư – kỹ sư, Nikken Sekkei được xem là “người khổng lồ” mà nhiều nhà phát triển bất động sản lớn trên thế giới mong muốn hợp tác.

Osaka Stadium – siêu dự án được thực hiện bởi Nikken. Nguồn Nippon.com

Mang trong mình sự nghiêm túc, chính xác và chuẩn mực của các chiến binh Samurai, nhưng Nikken Sekkei lại cũng khiến giới chuyên môn và người yêu cái đẹp toàn cầu thực sự cảm thấy thú vị với triết lý thiết kế “Architecture for people – Kiến trúc hài hòa con người, thiên nhiên và tương lai”.

Công trình kiến trúc xanh của Nikken tại Thượng Hải. Nguồn nikken.co.jp

Đồng điệu trong triết lý phát triển sản phẩm “vị nhân sinh” này, cùng với mong muốn tạo nên một di sản bên bờ di sản cho cộng đồng người dùng trong nước, MIK Group và Nikken Sekkei đã tìm thấy nhau, cùng bắt tay để tạo nên một dự án tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ tầm cỡ nhất ngay tại phố biển Hạ Long.

…đến biểu tượng kiến trúc mới bên bờ di sản

MIK Group luôn theo đuổi tiêu chuẩn sống ngày càng cao trong mỗi dự án. Imperia Holiday Hạ Long tiếp tục là bước tiến mới, đánh dấu sự đầu tư nghiêm túc vào kiến trúc và trải nghiệm an cư. Việc hợp tác cùng Nikken Sekkei thể hiện định hướng nâng chuẩn sản phẩm, đồng thời đặt kỳ vọng về một công trình mang dấu ấn riêng tại Hạ Long.

Lấy cảm hứng từ địa hình núi đá vôi – sóng nước – đường cong địa mạo của vịnh, tại Imperia Holiday Hạ Long , mỗi chi tiết kiến trúc là một “lát cắt địa hình”, vừa là “phép ẩn dụ” của những núi đá vôi trùng điệp, vừa lại sự sắp xếp khéo léo các mảng, khối và không gian để tạo ra ấn tượng thị giác, tạo nhịp điệu cho công trình. Biến công trình vượt qua giới hạn của cấu trúc chức năng đơn thuần để trở thành một tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa.

MIK Group và Nikken Sekkei, bằng tài năng, tâm huyết của mình đang chuẩn bị gửi tặng đến những tín đồ yêu cái đẹp một không gian sống, làm việc như nghỉ dưỡng, nơi mà tính độc nhất và sự khan hiếm sẽ trở thành một di sản truyền đời mãi về sau. Sự kết hợp giữa MIK Group và Nikken Sekkei mở ra một biểu tượng kiến trúc mới bên bờ di sản – nơi cư dân được tận hưởng trọn vẹn sự giao hòa giữa thiên nhiên, thiết kế và trải nghiệm sống.