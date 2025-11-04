Khu rừng này ở TP.HCM có nhiều loài động vật quý hiếm, thỉnh thoảng chạy ngang đường khiến người dân giật mình

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ (Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ) được xem là “lá phổi xanh” của TP.HCM, đồng thời là một trong những vùng có hệ sinh thái đa dạng và phong phú bậc nhất khu vực Đông Nam Á với nhiều loài động vật quý hiếm. Theo thống kê mới nhất, nơi đây hiện có 318 loài thực vật bậc cao, trong đó có 37 loài cây ngập mặn chủ yếu, 56 loài cây tham gia rừng ngập mặn và 225 loài cây du nhập.

Không chỉ giàu về thảm thực vật, khu vực này còn sở hữu hệ động vật đặc trưng của vùng ven biển – ngập mặn. Toàn khu ghi nhận 89 loài côn trùng, 282 loài cá, 36 loài lưỡng cư, 36 loài bò sát, 164 loài chim và 35 loài thú.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là nơi có nhiều động vật quý hiếm. Trong ảnh là loài dơi ngựa. Ảnh: BQL rừng phòng hộ Cần Giờ

Trong Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, có ba khu bảo tồn động vật tiêu biểu. Khu bảo tồn chim Vàm Sát – nơi sinh sống của khoảng 2.000 cá thể chim thuộc 33 loài, trong đó có 26 loài định cư và 7 loài di cư theo mùa. Khu bảo tồn dơi Đầm Dơi – nơi trú ngụ của hơn 500 cá thể dơi, chủ yếu là loài Dơi ngựa (Pteropus lylei). Khu bảo tồn khỉ Đảo Khỉ – nơi đàn Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) đã phát triển lên hơn 1.000 cá thể, trở thành điểm nhấn đặc trưng của Cần Giờ.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.D

Đặc biệt, khu dự trữ còn là nơi cư trú của nhiều thực vật, động vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Về thực vật, có Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) và Chùm lé (Azima sarmentosa).

Về động vật, có tới 9 loài quý hiếm, gồm: Rái cá thường (Lutra lutra), Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus), Mèo cá (Prionailurus viverrinus), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis); nhóm chim có Bồ nông chân xám (Pelecanus philippensis), Cổ rắn (Anhinga melanogaster), Choắt mỏ vàng (Tringa guttifer); nhóm bò sát có Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah) và Cá mang rổ (Toxotes chatareus).

Khỉ đuôi dài thường xuyên xuất hiện ven đường Rừng Sác, người dân có thể dễ dàng bắt gặp. Ảnh: BQL rừng phòng hộ Cần Giờ

Nhờ được bảo tồn tốt, những động vật trong Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thường xuyên di chuyển ra gần đường dân sinh, đặc biệt trong đó là khỉ và nai. Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ từng nhiều lần phát đi cảnh báo về việc xuất hiện khỉ, nai và một số động vật khác chạy băng qua đường Rừng Sác - con đường độc đạo chạy xuyên Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, nai là loài động vật bán hoang dã có giá trị lớn về mặt sinh thái, chúng đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sự cân bằng trong thế giới tự nhiên. Sự xuất hiện của nai tại đây cho thấy môi trường này đã được phục hồi, tái tạo và phát triển mạnh mẽ và trở thành nơi cư trú an toàn cho các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Việc bảo vệ loài nai nói riêng và các loài động vật rừng nói chung không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người. Tuy nhiên, việc các động vật hoang dã ra đường kiếm ăn vào lúc chiều tối, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cho cả người tham gia lưu thông trên đường và chính loài động vật này.

Nai chạy ngang qua đường Rừng Sác. Ảnh: BQL rừng phòng hộ Cần Giờ

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ khuyến cáo người dân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Rừng Sác đoạn từ cầu Long Giang Xây đến cầu Dần Xây cần nâng cao cảnh giác.

Người đi đường cần chú ý quan sát, giảm tốc độ phương tiện, đặc biệt tại khu vực có biển cảnh báo thú băng qua đường. Khi phát hiện thú rừng nên giữ khoảng cách. Tuyệt đối không cố tiếp cận, rượt đuổi hoặc gây tiếng động lớn làm động vật hoảng loạn.

Duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác để dễ xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Không xả rác, không phá hoại cây cối, góp phần bảo vệ môi trường sống của động vật.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận vào ngày 21/1/2000. Địa điểm này thuộc khu vực hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn, nằm ở phía Đông Nam của TP.HCM.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ có tổng diện tích 70.445,34ha, bao gồm toàn bộ diện tích của rừng phòng hộ Cần Giờ và diện tích hành chính còn lại của huyện Cần Giờ (cũ). Nơi đây có rất nhiều động vật quý hiếm nhờ đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn.