Lại sắp mở bán nhà ở xã hội ở Hà Nội giá gần 15 triệu đồng/m2

Mê Linh sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 831 triệu đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo về tiến độ hai khối nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, nằm trên địa bàn xã Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ), cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Theo cơ quan quản lý, dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư đang được thi công theo đúng kế hoạch. Hai tòa nhà dự kiến hoàn thiện và bàn giao trong quý 4/2026, hồ sơ đăng ký mua nhà sẽ được tiếp nhận từ tháng 12 tới.

Mỗi tòa CT-05 và CT-06 cao 6 tầng, tổng diện tích sàn hơn 15.400 m2, bố trí 89 căn để bán cùng 33 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05 và CT-06 có diện tích hơn 15,400 m2, nằm tại xã Quang Minh, dự kiến mở bán trong tháng 12, với giá căn thấp nhất từ 830 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Phương Thảo

Tại CT-05, giá bán dự kiến khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Theo đó, căn nhỏ nhất hơn 56 m2 có giá khoảng 835 triệu đồng; căn lớn nhất 68,3 m2 vượt mốc 1 tỷ đồng. CT-06 có mức giá nhỉnh thấp hơn, khoảng 14,79 triệu đồng/m²; căn nhỏ nhất khoảng 831 triệu đồng, căn lớn nhất cũng chỉ hơn 1 tỷ đồng. Giá thuê lần lượt là 48.766 đồng/m2/tháng và 47.918 đồng/m2/tháng.

Trong khi dự án tại Mê Linh đang thu hút sự chú ý nhờ mức giá “dễ tiếp cận”, khu nhà ở xã hội Kim Hoa cũng ghi nhận tiến độ tích cực. Dự án này được khởi công từ tháng 5/2023 với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng trên diện tích hơn 3,4 ha, gồm 4 block nhà từ CT01 đến CT04. Mỗi khối cao 9 tầng nổi, có tầng hầm và tum thang, với tổng chiều cao gần 37,4 m. Chủ đầu tư đang triển khai đồng loạt các hạng mục, đảm bảo mục tiêu bàn giao cuối năm 2026.

Ngay từ đầu tháng 11, dự án Kim Hoa đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà. Mức giá bán được chốt ở khoảng 20,2 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/m2 so với mức ước tính đưa ra hồi tháng 4. Đợt mở bán đầu tiên cung cấp ra thị trường 480 căn trong tổng số 720 căn.

Việc đồng thời triển khai cả hai dự án được đánh giá sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu mở rộng quỹ nhà ở xã hội của thành phố. Hiện Hà Nội được Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 56.200 căn từ nay đến năm 2030, nằm trong nhóm địa phương có nhiệm vụ nặng nhất cả nước. Riêng trong năm nay, thành phố dự kiến hoàn thiện 6 dự án với tổng cộng hơn 4.700 căn, vượt mức kế hoạch ban đầu, tạo tín hiệu tích cực cho quá trình thực hiện chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc.