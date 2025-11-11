Lãnh đạo một quốc gia NATO cảnh báo cuộc chiến Ukraine có thể kéo dài thêm 2 năm

Một hệ thống MLRS Grad đang hoạt động tại Quân khu Đông Bắc. Ảnh: RN.

Tờ The European Conservative dẫn lời Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói: "Chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh hay đang tiếp tay cho nó? Chúng ta sẽ cấp cho Ukraine 140 tỷ euro để duy trì chiến tranh. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Rằng chiến tranh sẽ còn tiếp diễn ít nhất 2 năm nữa" - tờ báo trích lời Thủ tướng Slovakia.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Bratislava "sẽ không tham gia vào bất kỳ chương trình pháp lý hoặc tài chính nào" nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho chi tiêu quân sự của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/11 cho biết, Mỹ "không còn chi tiền" để tài trợ cho Ukraine nữa mà ngược lại đã bắt đầu nhận tiền thông qua việc bán vũ khí cho NATO.

"Hãy nhìn vào thiệt hại mà Nga và Ukraine đã gây ra cho đất nước chúng ta. Chúng ta đã chi 350 tỷ USD. Chúng ta sẽ không chi thêm nữa. Giờ họ trả tiền cho chúng ta thông qua NATO" - ông Trump nói.

Sau khi chiến tranh Ukraine bùng phát, Mỹ và các nước G7 khác cũng như EU, đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương khoảng 300 tỷ euro. Khoảng 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear của Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi những hành động này là trộm cắp, nhấn mạnh rằng EU không chỉ nhắm tiền của tư nhân mà cả tài sản nhà nước.

Để đối phó với lệnh đóng băng tài sản, Nga đã áp dụng các hạn chế riêng: tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch và thu nhập từ chúng được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt "C". Chúng chỉ có thể được rút ra khi có quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ trả đũa việc tịch thu này. Ông nói thêm rằng Nga cũng có quyền không trả lại số tiền mà các nước phương Tây đang nắm giữ tại Nga.