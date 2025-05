Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025: Top 14 thí sinh tranh tài

Chia sẻ với Dân Việt, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 (Miss International Queen Vietnam) cho biết, thí sinh Nikkie Song Phúc - học trò của huấn luyện viên Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã giành chiến thắng vòng bình chọn "Học viên được yêu thích nhất".

Nhờ vậy, Nikkie Song Phúc có được tấm vé trở lại tranh tài tại đêm thi quan trọng này cùng 13 thí sinh gồm: Nguyễn Thủy Tiên - Hải Dương; Tô Ngọc Bảo Linh - Bắc Giang; Phạm Thư Kỳ - Trà Vinh; Lê Tuệ Vy - Thủ đô Hà Nội; Hoàng Bảo Anh - Thủ đô Hà Nội; Trần Quân - An Giang; Trần Mẫn Nhi - Đà Nẵng; Lộ Lộ - Kiên Giang; Bùi Phạm Phương Nhã - Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Cao Minh Anh - Thủ đô Hà Nội; Trần Khởi My - TP.HCM; Hà Tâm Như - Vĩnh Long; Huỳnh My - Bến Tre.

Nikkie Song Phúc chính thức được trở lại tranh tài cùng Top 13 thí sinh tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. (Ảnh: FBNV)

Trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, BTC cuộc thi công bố thành viên Ban giám khảo (BGK) quyền lực gồm: Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Như Vân - đương kim Miss Global 2025, Lê Linh, Thái Hoàng Sơn, Gavin Nguyễn, nhà sản xuất Huỳnh Như; Dược sĩ Tiến, siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Minh Tú - người từng dẫn dắt học trò Phùng Trương Trân Đài đăng quang Miss International Queen Vietnam 2020, lọt Top 6 Miss International Queen 2022 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế).

BTC cho biết thêm, MC Phan Trung Hậu và MC Thanh Thanh Huyền sẽ dẫn dắt chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025.

Link xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và tiếng nói của cộng đồng LGBTQ+, đồng thời tạo cơ hội để những người chuyển giới thể hiện bản thân và chinh phục ước mơ. Với chủ đề "Power Of Green", cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia, trong đó có những gương mặt ở mùa giải trước như: Mỹm Trần, Song Phúc…

Theo BTC cho hay, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h tối nay (10/5) tại Phan Thiết (Bình Thuận) và được phát sóng trên Fanpage cuộc thi và kênh YouTube Hương Giang Entertainment. Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025:

https://www.facebook.com/MissInternationalQueenVietnam

https://www.youtube.com/@HuongGiangOfficial



Trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo trao vương miện cho người kế nhiệm. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Hà Dịu Thảo sinh năm 2000, quê Hải Dương. Người đẹp từng tốt nghiệp cấp 3 tại trường THPT Bình An và thi đỗ vào Đại học Công nghệ Đồng Nai. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô ngừng học để mưu sinh.

Theo Dịu Thảo cho biết, cô từng làm công nhân, làm phục vụ, làm nhân viên bán hàng... Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với người đẹp sinh năm 2000. "Từ những công việc tay chân, vượt qua những lời dị nghị, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ. Hy vọng mọi người hãy luôn tin vào bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi", Dịu Thảo chia sẻ.

Thời điểm đăng quang, Hoa hậu Dịu Thảo sống cùng gia đình ở Bình Dương và cô theo học ngành du lịch tại một trường cao đẳng. Cô từng giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Beauty Queen 2022.

Tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 (Miss International Queen) diễn ra tại Thái Lan, Dịu Thảo đứng Top 11 chung cuộc. Chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi này, người đẹp sinh năm 2000 cho biết, cô tham gia với tư cách cá nhân. "Miss International Queen 2023 là một cuộc thi dành cho những người chuyển giới lớn nhất thế giới. Đây là nơi những người chuyển giới sẽ có cơ hội chứng minh bản thân mình. Việc nói lên tiếng nói của mình luôn luôn là giấc mơ lớn nhất của tôi. Và ngày nay giấc mơ ấy đã thành sự thật.

Tôi đăng ký đi thi với tư cách cá nhân, không đại diện cho quốc gia Việt Nam, nhưng tôi hy vọng rằng rất nhiều người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam ủng hộ cho hành trình của tôi tại cuộc thi này".

Kết quả chung kết Miss International Queen 2023, Dịu Thảo dừng chân ở Top 11 cùng 3 giải thưởng phụ Best National Costume, Most Poppular Vote và giải thưởng Wonder Woman.