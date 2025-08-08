Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, giúp bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, nấu canh thịt ngon ngọt

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.
Củ mài, còn gọi là hoài sơn là loại củ, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe theo cả y học cổ truyền và hiện đại.
Ngoài ra, củ mài còn giúp tăng cường tiêu hóa, giảm ho, ổn định đường huyết, tăng cường sức đề kháng và có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh như tiểu đường, mụn nhọt, viêm loét da.
Với nguồn dinh dưỡng phong phú và những tác dụng vượt trội, củ mài đã trở thành một “thần dược” tự nhiên mà bạn không nên bỏ qua. Trong Đông y, loại củ này có tính bình, vị ngọt, thường được sử dụng để bổ thận, kiện tỳ và dưỡng phổi, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện.
Thường dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, chữa suy nhược cơ thể, bệnh đường ruột, tiêu chảy, lỵ, tiêu khát; thận suy, mỏi lưng, chóng mặt, hoa mắt, ra mồ hôi trộm.
Dân Việt giới thiệu món canh thịt bằm, củ mài, trứng gà phù hợp cho các bé nhỏ, phụ nữ, mẹ bầu, mẹ sau sinh, người già như sau:
Nguyên liệu làm canh củ mài thịt bằm:
- Thịt bằm
- Củ mài
- Trứng gà
- Hành lá (hoặc rau thơm, ngò,...)
Cách làm:
- Ướp thịt bằm với xíu muối, nước tương, hạt nêm, dầu mè và chút bột bắp – trộn đều, dàn xuống đáy bát.
- Củ mài gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn, cho vào bát.
- Đập trứng vào bát, thêm một ít nước.
- Hấp cách thủy trong 20–30 phút, rắc hành lá (rau thơm, ngò,...) lên là xong.
*Thành phẩm:
- Thịt bằm ngọt mềm tan trong miệng
- Trứng gà mềm mịn
- Củ mài giòn sật – lạ mà mê
- Nước canh ngọt thanh, thơm nức mùi dầu mè.
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại củ này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Trúc Vy thực hiện.
