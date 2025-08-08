Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, giúp bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, nấu canh thịt ngon ngọt

Củ mài, còn gọi là hoài sơn là loại củ, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe theo cả y học cổ truyền và hiện đại.

Loại củ này có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, ích tâm phế, bổ thận.

Ngoài ra, củ mài còn giúp tăng cường tiêu hóa, giảm ho, ổn định đường huyết, tăng cường sức đề kháng và có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh như tiểu đường, mụn nhọt, viêm loét da.

Với nguồn dinh dưỡng phong phú và những tác dụng vượt trội, củ mài đã trở thành một “thần dược” tự nhiên mà bạn không nên bỏ qua. Trong Đông y, loại củ này có tính bình, vị ngọt, thường được sử dụng để bổ thận, kiện tỳ và dưỡng phổi, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện.



Trong Đông y, loại củ này có tính bình, vị ngọt, thường được sử dụng để bổ thận, kiện tỳ và dưỡng phổi

Thường dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, chữa suy nhược cơ thể, bệnh đường ruột, tiêu chảy, lỵ, tiêu khát; thận suy, mỏi lưng, chóng mặt, hoa mắt, ra mồ hôi trộm.

Dân Việt giới thiệu món canh thịt bằm, củ mài, trứng gà phù hợp cho các bé nhỏ, phụ nữ, mẹ bầu, mẹ sau sinh, người già như sau:

Nguyên liệu làm canh củ mài thịt bằm:

- Thịt bằm

- Củ mài

- Trứng gà

- Hành lá (hoặc rau thơm, ngò,...)

Củ mài rất tốt cho các em bé, phụ nữ và người già, vừa là một nguyên liệu trong nấu ăn, vừa là một vị thuốc đông y

Cách làm:

- Ướp thịt bằm với xíu muối, nước tương, hạt nêm, dầu mè và chút bột bắp – trộn đều, dàn xuống đáy bát.

- Củ mài gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn, cho vào bát.

- Đập trứng vào bát, thêm một ít nước.

Đập trứng vào bát rồi thêm nước. Nước thêm tuỳ ý nhiều hay ít

- Hấp cách thủy trong 20–30 phút, rắc hành lá (rau thơm, ngò,...) lên là xong.

*Thành phẩm:

- Thịt bằm ngọt mềm tan trong miệng

- Trứng gà mềm mịn

Rắc hành lá (hoặc rau thơm, ngò,...) bát canh thơm nức

- Củ mài giòn sật – lạ mà mê

- Nước canh ngọt thanh, thơm nức mùi dầu mè.

Thịt mềm ngọt tan trong miệng, củ mài giòn sật, nước canh thì ngọt thanh vừa miệng

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại củ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trúc Vy thực hiện.