Nền kinh tế số Thái Lan: Đông Nam Á cần học hỏi

Tại California, Varayuth "James" Yenbamroong đã lãnh đạo nhóm hệ thống vệ tinh tại nhà thầu quốc phòng và hàng không vũ trụ Northrop Grumman. Tại Boston, Aukrit Unahalekhaka theo học cao học tại Học viện Công nghệ Massachusetts danh tiếng, sau đó làm việc tại Thung lũng Silicon với Cisco Systems và với tư cách là nhà tư vấn công nghệ và hệ thống tiên tiến cho các dịch vụ chuyên nghiệp khổng lồ Accenture.

Thực tế, triển vọng tương lai của cả hai người đàn ông ở một đất nước mà họ đã học tập và làm việc trong hơn một thập kỷ như tại Mỹ có thể được đảm bảo. Nhưng cuối cùng, thay vào đó, họ quyết định trở về Thái Lan để tham gia đội tiên phong của cuộc cách mạng kỹ thuật số đang biến đổi nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Nền kinh tế kỹ thuật số của Thái Lan: "Vị trí ngọt ngào độc nhất vô nhị" của Châu Á. Ảnh: @AFP.

Tại Thái Lan, Aukrit, 32 tuổi, đồng sáng lập Ricult, một công ty khởi nghiệp sử dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo, máy học và các giải pháp kỹ thuật số dựa trên tài chính để phá vỡ một trong những ngành công nghiệp có giá trị nhất thế giới, cùng ngành nông nghiệp và trồng trọt trị giá 5 nghìn tỷ USD. Còn Varayuth, 37 tuổi, sáng lập công ty MU Space, sau đó công ty này đã thành lập một trung tâm dữ liệu không gian ở Bangkok và sẵn sàng phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 2021.

Ngoài hai nhân vật trên, bên cạnh đó, không thể phủ nhận các khoản đầu tư lớn của các gã khổng lồ công nghệ và kỹ thuật số như Switch của Mỹ, Bosch của Đức, Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu NTT của Nhật Bản và Huawei của Trung Quốc cũng đang giúp Thái Lan đi tắt đón đầu trong nền kinh tế kỹ thuật số và trở thành trung tâm đổi mới của châu Á.

Có thể thấy, đại dịch toàn cầu không cản trở tham vọng kỹ thuật số của Thái Lan, mà chỉ khiến họ trở nên hợp thời hơn. Joseph Hong, Giám đốc điều hành của Bosch Thái Lan và Lào cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Sự bùng nổ của Covid-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và biến nó trở thành mệnh lệnh kinh doanh rõ nét".

Theo chiến lược đôi khi được gọi là Thái Lan 4.0, các cơ quan Chính phủ đã làm việc với khu vực tư nhân để tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật số chưa từng có trong khu vực. Sau khi thành lập một khu công nghệ cao quy mô 13.000 km2 bên ngoài Bangkok được gọi là Hành lang Kinh tế phía Đông, Thái Lan hiện có thể tự hào với mạng viễn thông 5G rộng lớn nhất Đông Nam Á, và có trung tâm dữ liệu tiên tiến nhất, mạng cáp quang biển, nhà máy số hóa và đã bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên của một mạng lưới các thành phố thông minh sử dụng Internet of Things.

Kết quả là người Thái đã trở thành một trong những công dân có kết nối kỹ thuật số tiên tiến nhất trên thế giới. Vào năm 2020, 84% dân số mua sắm trực tuyến so với mức trung bình toàn cầu là 77%, theo Báo cáo kỹ thuật số toàn cầu năm 2021 do các công ty nghiên cứu We Are Social và Hootesuite biên soạn. Nhìn chung, nền kinh tế kỹ thuật số của Thái Lan sẽ tăng gấp ba lần giá trị lên 53 tỷ USD trong vòng 4 năm, báo cáo e-Conomy SEA 2020 do Google, Singapore Sovereign Wealth Fund Temasek và Công ty tư vấn Bain & Co của Mỹ ước tính.

Những cơ hội như vậy đã truyền cảm hứng cho cả các doanh nhân Thái Lan và các nhà đầu tư tài trợ cho họ. Aukrit của Ricult và Varayuth của MU Space đã thu hút được những người ủng hộ nổi tiếng từ Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản và tin rằng các công ty của họ đang trên đà trở thành "kỳ lân" - biệt danh dành cho các công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Nếu họ thành công, họ sẽ không phải là người đầu tiên ở Thái Lan. Flash Group, một công ty hậu cần và thương mại điện tử được thành lập bởi Komsan Lee, 29 tuổi, một doanh nhân tự thân sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc Thái Lan đã vượt qua cột mốc tài trợ hàng tỷ đô la đó.

Aukrit nói: "Khi tôi trở về từ Mỹ, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy kết nối kỹ thuật số đã lan rộng khắp đất nước như thế nào. Thái Lan đang ở một vị trí ngọt ngào độc nhất vô nhị. Chúng tôi đã sẵn sàng cho nền kinh tế kỹ thuật số vì chúng tôi đã tạo ra cơ sở hạ tầng".

Varayuth cũng nhấn mạnh vị trí chiến lược của Thái Lan như một ngã tư trong khu vực và đội ngũ nhân tài hùng hậu là những yếu tố bổ sung thuyết phục anh thành lập công ty khởi nghiệp của mình tại nơi sinh ra anh. Anh nói: "Thái Lan là trung tâm của Đông Nam Á - một con đường nối Thái Bình Dương ở phía Đông với châu Âu ở phía Tây. "Người Thái cũng thực sự sáng tạo. Đối với tôi, khởi nghiệp ở Thái Lan là sự lựa chọn hoàn hảo".

Năm 2017, SUPERNAP (Thái Lan), một liên doanh giữa Switch có trụ sở tại Hoa Kỳ, công ty hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các nhà đầu tư hàng đầu của Thái Lan đã mở một trung tâm dữ liệu công suất 20 megawatt trị giá hàng triệu đô la giống hệt với cái được đánh giá cao nhất là Trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn vàng Tier IV Switch được xây dựng tại thị trường nội địa của nó. Hơn nữa, công ty đang có kế hoạch trong tương lai để tăng gấp ba công suất đó bằng cách xây dựng thêm hai trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Giám đốc điều hành SUPERNAP (Thái Lan) Sunita Bottse cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Sunita Bottse đồng thời cho biết thêm rằng, các yếu tố khác thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng quy mô kỹ thuật số bao gồm sự gần gũi và kết nối của quốc gia xứ Chùa Vàng này với các nước láng giềng Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, mạng lưới viễn thông và cáp tuyệt vời, cũng như cơ hội kinh doanh để chứa dữ liệu hỗ trợ các dự án thành phố thông minh của Thái Lan.

Sunita Bottse nói thêm: "Thái Lan 4.0, sự đón nhận của công dân Thái Lan trong cuộc cách mạng kỹ thuật số và vị trí địa lý chiến lược của đất nước ở trung tâm Đông Nam Á đã dễ dàng định vị đất nước là trung tâm kỹ thuật số của khu vực".

Abel Deng, Giám đốc điều hành của Huawei Technologies (Thái Lan), một đơn vị của công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc và là chủ sở hữu danh mục bằng sáng chế 5G lớn nhất thế giới, mô tả Thái Lan là quốc gia tiên tiến nhất trong số 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong điều khoản triển khai công nghệ 5G. Ông nói: "Bangkok là thành phố có số lượng lớn nhất và mật độ dùng điện thoại di động iPhone 12 5G cao nhất là hơn 1 triệu; Điều này vượt xa kỳ vọng của ngành".

Còn Bosch, tập đoàn kỹ thuật và công nghệ khổng lồ của Đức đã kinh doanh tại Thái Lan từ năm 1923, cho biết họ muốn trở thành một phần của sự tăng trưởng đó. Là nhà sản xuất phụ tùng ô tô lớn nhất thế giới, đơn vị của Bosch tại Thái Lan là công ty đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô rất thành công của đất nước, nơi xuất khẩu xe sang tất cả các nơi trên toàn cầu.

Bosch cũng là công ty tiên phong trong việc phát triển sản xuất thông minh và cái gọi là Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) - sự kết hợp giữa công nghệ Trí tuệ nhân tạo với cơ sở hạ tầng Internet vạn vật. Tại Thái Lan, họ đã hợp tác với nhà khai thác viễn thông 5G hàng đầu của Thái Lan AIS để thử nghiệm công nghệ kỹ thuật số nhà máy thông minh và đang khám phá tiềm năng thị trường cho các giải pháp kết nối thông minh. Hong nói: "Bosch có tầm nhìn trở thành một trong những công ty AIoT toàn cầu hàng đầu. Hành trình kỹ thuật số của Thái Lan chắc chắn sẽ giúp nhận ra tiềm năng thị trường cho Bosch".