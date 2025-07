Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo "nóng" nhiều giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 WIPHA

Từ ngày 19/7/2025 đến nay, cơn bão số 3 (WIPHA) đổ bộ với phạm vi và cường độ ảnh hưởng rộng, làm thiệt hại đến người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 6459/NHNN-TD ngày 25/7/2025 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là các tổ chức tín dụng) và NHNN chi nhánh tại các Khu vực 1, Khu vực 3, Khu vực 4, Khu vực 5, Khu vực 6, Khu vực 7, Khu vực 8, Khu vực 12 thực hiện các giải pháp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3.

Nhiều xã tại Nghệ An chìm sâu trong nước lũ. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại Nghệ An đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 417 nhà bị thiệt hại và 3.237 nhà bị ngập nước. Ảnh: Nguyễn Tình.

Cụ thể, đối với các tổ chức tín dụng, NHNN chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, đánh giá tình hình của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, hướng dẫn khách hàng đang vay vốn hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định (nếu phát sinh).

Đối với NHNN chi nhánh tại các Khu vực, NHNN yêu cầu đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ khách hàng để góp phần khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hải Phòng: Bão số 3 gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Ngoài ra, phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, các Khu vực bị thiệt hại do cơn bão số 3.

NHNN yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

"Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tại các Khu vực kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý", cơ quan này nhấn mạnh.

Các tỉnh, thành phố thuộc NHNN Khu vực 1, Khu vực 3, Khu vực 4, Khu vực 5, Khu vực 6, Khu vực 7, Khu vực 8, Khu vực 12 quản lý gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội;

Xã Mỹ Lý, Nghệ An tan hoang sau trận lũ kinh hoàng. Ảnh: Nguyễn Tình.

Trước đó, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng ngày 23/7/2025, ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 1 người mất tích do lũ cuốn (tại Nghệ An), 1 người bị thương (tại Nghệ An); 420 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái; 119.408 ha lúa bị ngập; hơn 3.200 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3.