Người xưa dặn: "3 cây cảnh vào nhà, Thần Tài vui tới cửa", sắp Tết, rước ngay để đón lộc, cầu may

Người xưa rất coi trong việc trồng cây trong nhà và sân vườn. Cha ông ta thường lựa chọn các cây cảnh mang lại may mắn, thịnh vượng, trường thọ, hạnh phúc, cũng như sự hòa thuận và bình an cho gia đình.

Người xưa thường có quan điểm: Cha ông trồng cây để các thế hệ tương lai được hưởng lợi, gia đình thêm thịnh vượng nhiều đời.

Khi trồng cây trong nhà, người xưa thường chọn những cây mang ý nghĩa tốt lành, tin rằng chúng sẽ xua đuổi tà ma và mang lại may mắn.

Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, để chuẩn bị đón năm mới, người xưa thường mua các cây cảnh có ý nghĩa tài lộc và may mắn để bày trong nhà, hy vọng 1 năm mới làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, gia đình may mắn, bình an.

Dưới đây là 3 cây cảnh được người xưa coi là "Thần Tài" trong nhà, mang lại sự che chở và may mắn, đặc biệt thích hợp trưng bày vào dịp năm mới. Cây cảnh này cũng có dáng nhỏ xinh, rất phù hợp với nhà phố.

1. Người xưa dặn: Trồng Phật thủ trong nhà, tiền lăn tới cửa

Phật thủ là cây cảnh độc đáo, với hình dạng quả giống như bàn tay vàng, rất giống bàn tay của Đức Phật. Màu vàng rực rỡ của quả rất nổi bật. Nhìn thấy quả phật thủ vàng óng tuyệt đẹp như vậy, rất nhiều người yêu thích.

Theo người xưa, Phật thủ tượng trưng cho phước lành cho con cháu, sức khỏe dồi dào cho gia đình và sự giàu có sung túc.

Hơn nữa, quả lưu lại trên cành rất lâu, và một chậu cây trong nhà sẽ lan tỏa hương thơm dễ chịu khắp phòng. Nó cũng rất tốt cho sức khỏe của gia đình bạn.

Trồng một cây phật thủ trong phòng khách sẽ mang đến không khí lễ hội và may mắn cho ngôi nhà. Quan trọng nhất, nó thực sự bổ dưỡng.

Còn được gọi là cam bergamot, Phật thủ là một loại quả thơm được nhiều người ưa chuộng để sử dụng trong nhà. Quả của nó trông giống như bàn tay, chuyển sang màu vàng óng khi chín, trông giống như bàn tay của Đức Phật.



Giá trị trang trí của cây phật thủ khác với các loại cây bonsai thông thường. Hoa màu trắng tinh khiết, hương thơm thoang thoảng, nở thành chùm rất hấp dẫn.

Khi quả chín chúng có hình thủ rất đa dạng. Có quả giống như những ngón tay xòe rộng, có quả lại như một nắm đấm nắm chặt, có quả ngón nắm ngón xòe, có quả lại như hai bàn tay ôm vào nhau, vô cùng sống động.

Quả phật thủ màu vàng óng, tỏa hương thơm ngát, khử mùi hôi, thanh lọc không khí trong nhà và ức chế vi khuẩn.

Quả chín tồn tại trên cành rất lâu, từ 3-4 tháng hoặc thậm chí lâu hơn, giúp bạn có cây đẹp, hương thơm để thưởng thức trong thời gian dài.

Người xưa cho rằng, trồng cây phật thủ làm bonsai và trưng bày trong nhà sẽ mang đến không khí lễ hội. Một cây phật thủ trong sân vườn có tính trang trí cao, mang ý nghĩa cát tường, và có thể được chăm sóc để phát triển thành một cây trưởng thành lớn.

Người xưa còn cho rằng, cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma

Theo người xưa, quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Cách chăm sóc: Có thể trồng phật thủ ở sân vườn hoặc trong chậu. Để tránh lá vàng trong quá trình chăm sóc, có thể thêm sắt sunfat khi tưới nước trong thời kỳ ra hoa và đậu quả để thúc đẩy ra hoa và đậu quả nhiều hơn.

2. Người xưa dặn: Trồng hồng đá trong nhà, gia đình thêm tài lộc, thịnh vượng

Cây cảnh hồng đá có hình dáng cây đẹp và thanh lịch, mang vẻ ngoài cổ kính. Rễ và thân cây có màu đen xám, lá dai màu xanh đậm và bóng.

Khi nở hoa, hoa có hình dạng giống như những chiếc bình, quả của nó có hình dạng như những quả bóng bàn hoặc hình trứng dài, tồn tại rất lâu.

Khi quả chín, chúng chuyển sang màu đỏ cam, tươi sáng và đẹp mắt. Với lá xanh và quả đỏ, cây cảnh có giá trị trang trí rất cao và là một giống cây cảnh bonsai quả quý hiếm và tuyệt vời.

Cây cảnh hồng đá không chỉ có giá trị trang trí cao mà còn là một loại cây phong thủy tuyệt vời. Người xưa cho rằng, những quả vàng cam, tượng trưng cho sự giàu có tràn vào nhà!

Người xưa cho rằng, cây cảnh này tượng trưng cho sự sum vầy, may mắn, trường thọ và thịnh vượng. Người xưa tin rằng cây có tác dụng phong thủy, thu hút năng lượng, mang lại tài lộc và thịnh vượng cho gia đình.

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Cây cảnh hồng đá còn có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Người xưa còn có câu: "Trồng hồng đá trong nhà, gia đình thêm tài lộc, thịnh vượng". Trồng một hoặc hai chậu cây hồng đá trong nhà, với những quả mọng tươi tốt, sum suê, sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc, đồng thời cũng có thể mang lại may mắn và thịnh vượng.

Cách chăm sóc: Cây hồng đá thường có khả năng kháng sâu bệnh, nên tương đối dễ trồng. Chúng cũng có tuổi thọ cao, và nếu được chăm sóc đúng cách, thậm chí có thể trở thành vật gia truyền, mang lại may mắn cho gia đình nếu được giữ lâu.

Hồng đá có tuổi thọ cao và có khả năng thích ứng cao với môi trường. Cây cảnh này thích môi trường ấm áp, ẩm ướt, nhiều nắng và thông thoáng. Chúng ưa ánh sáng và có thể chịu được nhiệt độ sinh trưởng thích hợp nhất là 28 đến 33 độ.

Cây cảnh hồng đá cũng thích môi trường tơi xốp, màu mỡ và ẩm ướt. Đất có thể chịu được việc cắt tỉa và nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn, chịu được cằn cỗi và tương đối chịu được hạn hán.

3. Người xưa dặn: Trồng táo gai trong nhà mang lại tài lộc cho con cháu

Nhiều người mua táo gai về để trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán để năm mới có tài lộc dồi dào, mùa màng bội thu.

Theo người xưa, màu đỏ của quả táo gai đặc biệt đẹp, nhìn đặc biệt sung túc, có ý nghĩa tài lộc, bội thu được mọi người đặc biệt thích.

Một cây táo gai có thể cho hàng trăm quả đỏ rực, tượng trưng cho hàng trăm niềm vui, may mắn, tài lộc sẽ đến với gia đình vào đầu năm mới.

Quả màu đỏ tươi của cây tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn trong những ngày sắp tới. Người xưa dặn: "Trồng táo gai trong nhà mang lại tài lộc cho con cháu", ngụ ý về ý nghĩa may mắn của cây cảnh trong việc thu hút tài lộc.

Cây cảnh bonsai táo gai có chức năng làm đẹp và xanh môi trường rất tốt. Trái cây có thể bám lâu trên cành hơn nữa táo gai có khả năng hấp thụ mạnh và chống lại chất độc hại như sulfur dioxide.

Các nghiên cứu cho thấy, táo gai không phải cây cảnh bình thường mà là loài cây đặc trưng có tác dụng thanh lọc không khí. Nếu những người cây cảnh trồng táo gai trước cửa thì cây có thể phát triển rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, có điều cần lưu ý là quả táo gai tuy đẹp nhưng không ăn được. Nếu nhà có trẻ nhỏ hái quả, hãy nhớ dặn dò các bé không được ăn nhầm để tránh bị thương.

Cách chăm sóc: Cây cảnh này cần nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Chúng ta có thể trồng cây táo gai ngay gần nhà, nơi thường có ánh sáng mặt trời vào buổi sáng hoặc buổi chiều, rất thích hợp cho sự phát triển của cây táo gai.

Điều này sẽ kích thích cây táo gai ra nhiều nụ, nụ hoa, cành và lá mới, giúp cây phát triển mạnh mẽ hơn và tăng giá trị trang trí.

