Dòng tiền “rẻ” thổi bùng cơn sốt bất động sản

Dịp đầu 2025, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho biết, dòng tiền “rẻ” được bơm ra nền kinh tế chắc chắn sẽ tìm đến những kênh đầu tư có khả năng tích trữ tài sản và sinh lời tốt. Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, bất động sản cùng chứng khoán trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn này.

Thực tế cho thấy, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025 có hơn 1,56 triệu tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế, tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, tốc độ tăng tín dụng cho bất động sản và chứng khoán cao hơn nhiều so với mức bình quân toàn hệ thống.

Một phần nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp sản xuất còn dè dặt mở rộng do chi phí đầu vào cao và sức mua yếu, trong khi nhiều dự án bất động sản được tháo gỡ pháp lý, cần vốn triển khai. Bên cạnh đó, không ít khoản vay vốn ngân hàng cũng bị “hút” sang thị trường địa ốc thay vì phục vụ mục tiêu kinh doanh ban đầu.

Theo VARS IRE, ngoài lượng vốn dồi dào, các chính sách ưu đãi tài chính “miễn lãi – ân hạn gốc” kéo dài kỷ lục từ 12 tháng đến 5 năm đã trở thành động lực lớn khiến giá bất động sản liên tục thiết lập mặt bằng mới. Cơ chế thanh toán linh hoạt, chỉ cần trả trước 10 - 30% giá trị sản phẩm, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư tận dụng vốn nhỏ để hưởng lợi nhuận vượt trội.

Vòng xoáy “giữ hàng - khan cung - giá tăng”

Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động là nguy cơ tiềm ẩn. Lợi nhuận lớn kéo dòng tiền đổ vào bất động sản ngày càng mạnh, hình thành vòng xoáy “giữ hàng - khan cung - giá tăng”. Nhà đầu tư lớn tận dụng ưu đãi để gom nhiều sản phẩm, trong khi người mua ở thực khó có đủ sức tham gia cuộc chơi.

Lịch sử cho thấy, khi thị trường đảo chiều, những người mua sau - thường là cá nhân nhỏ lẻ - mới là đối tượng gánh chịu hậu quả. Tài sản hạ tầng không đổi nhưng giá bị đẩy phi mã, tạo nên các “cơn sốt giả”. Khi thanh khoản giảm, nhiều người buộc phải bán tháo, kéo giá chung đi xuống, thậm chí lan sang hệ thống tài chính - ngân hàng.

Theo VARS IRE, nếu lượng lớn nhà đầu tư cùng sử dụng đòn bẩy tài chính, việc bán tháo có thể làm rung chuyển toàn thị trường. Ngân hàng khi đó buộc phải tăng lãi suất để kiểm soát rủi ro, khiến bất động sản dù cắt lỗ cũng khó thoát hàng.

Điều đáng lo ngại là trong vòng xoáy này, người có nhu cầu an cư chính đáng trở thành nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thu nhập của phần lớn hộ gia đình không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Một căn hộ 2 phòng ngủ tại thành phố lớn hiện có giá trung bình khoảng 5 tỷ đồng, vượt ngoài tầm với của đa số cặp vợ chồng trẻ, ngay cả khi có thu nhập khá.

Khi bất động sản bị lũng đoạn, lợi nhuận tập trung vào một nhóm nhỏ, còn rủi ro lại dồn lên vai đại đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ và người mua nhà ở thực. Nếu không có giải pháp kiểm soát, thị trường có thể lặp lại kịch bản bong bóng - vỡ bong bóng, gây thiệt hại nặng cho cả nền kinh tế.

“Hơn nữa, dòng tiền ồ ạt chảy vào bất động sản mà không được kiểm soát không chỉ tạo rủi ro cho thị trường này, mà còn làm méo mó nền kinh tế. Khi bất động sản trở thành ‘cỗ máy làm giàu nhanh’, nhiều doanh nghiệp và cá nhân sẽ bỏ qua lĩnh vực sản xuất, thương mại, những ngành tạo giá trị thực. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lệch pha dòng vốn, làm giảm sức cạnh tranh và tính bền vững của toàn bộ nền kinh tế”, VARS IRE cảnh báo.