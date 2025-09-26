Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:53 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Minh Anh Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:53 GMT+7
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ niềm xúc động khi tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển, người nổi danh với một loạt tác phẩm như "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Dấu chấm hỏi"...
"Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển gầy đi nhiều so với trước"

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của các ca khúc nổi tiếng như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nhật ký của mẹ... đã tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển, người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển vui mừng khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm và trò chuyện. (Ảnh: FBNV)

Anh xúc động chia sẻ: "Nhạc sĩ Thế Hiển là tác giả của rất nhiều bài hát hay mà tôi đã nghe từ thuở ấu thơ như Nhong Nhong Nhong, sau này là những ca khúc về quê hương, đất nước như Nhánh lan rừng, Hát về anh, Dấu chấm hỏi...

Chú cũng là một trong những anh, những chú nhạc sĩ gần gũi, thân thiết và luôn động viên tôi từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm nhạc TP.HCM. Ở chú luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự vui vẻ, với hình ảnh một người nghệ sĩ “không tuổi”, sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng chất giọng hào sảng, vô tư".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh bùi ngùi, xót xa khi nhìn thấy Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển gầy đi rất nhiều so với trước kia, tuy nhiên cảm động khi tinh thần của ông vẫn mạnh mẽ, nhiệt huyết: "Chú vẫn nhớ “thằng Chung con của Hiếu Văn Nghệ”, vẫn say sưa nói về những ca khúc của mình với đôi mắt ánh lên đầy đam mê. Có lẽ, âm nhạc chính là ngọn lửa sự sống giúp người nhạc sĩ tồn tại và cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cuộc đời này" - anh viết.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển sinh năm 1955 tại TP. HCM, quê gốc tại Nam Định. Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thưở bé, năm 11 tuổi đã chơi thành thạo đàn guitar và thường xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ. Năm 20 tuổi, NSND Thế Hiển trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường Luật khoa Sài Gòn. Sau đó, ông được NSƯT Mỹ An động viên đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tham gia lớp trung cấp thanh nhạc ở Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Bông Sen.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển có hàng loạt thành tựu ở cả hai lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. (Ảnh: FBNV)

Cùng với nhiều nghệ sĩ trong đoàn, Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển từng cùng thầy Quốc Hương vào tận rừng sâu để hát phục vụ thanh niên xung phong trong những ngày tháng đất nước vừa giải phóng. Ông được quân dân yêu mến với giọng hát đầy nội lực, phong cách nhiệt thành.

Năm 1983, Nghệ sĩ Thế Hiển chính thức ghi dấu ấn ở lĩnh vực sáng tác khi tác phẩm Hát về anh ra đời. Các sáng tác sau đó của Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển tiếp tục gặt hái nhiều thành công, không ít ca khúc sau đó trở thành bản "hit" trên bảng xếp hạng Làn sóng xanh suốt một thời gian dài như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa- Chuyện đời nay, Dấu chấm hỏi... Ông cũng có hàng loạt tác phẩm nổi tiếng về người lính như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca…

Chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Thế Hiển từng tâm sự: "Thứ tôi muốn truyền đạt cho thế hệ sau không chỉ là kiến thức về thanh nhạc, mà còn là cái tâm, cái đức với nghề. Với tôi, không gì đẹp bằng người nghệ sĩ sống hòa mình, khiêm tốn, chân thành với cuộc sống, với khán giả. Chỉ khi có một tâm hồn đẹp đứng bên cạnh tài năng, họ mới là người nghệ sĩ chân chính".

Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn cách đây một năm và hiện căn bệnh đã di căn khắp cơ thể.

Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển đang ở thời kỳ cuối của căn bệnh, sức khỏe vô cùng yếu. Ông chỉ nằm liệt một chỗ, không thể ngồi dậy, hầu như không còn khả năng trò chuyện. Tinh thần không còn minh mẫn, đôi mắt lờ đờ, cơ thể gầy rộc và suy kiệt khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa lần đầu đóng phim điện ảnh

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa lần đầu đóng phim điện ảnh

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh nói điều này về Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh nói điều này về Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc

Nghệ sĩ Nhân dân là con nhà nông, từng làm Giám đốc tới 3 nhiệm kỳ

Nghệ sĩ Nhân dân là con nhà nông, từng làm Giám đốc tới 3 nhiệm kỳ

