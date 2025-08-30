Ninh Bình thu hồi đất cho khu đô thị tỷ USD của Sun Group

Mới đây, UBND phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Diện tích đất thu hồi khoảng 6.040 m2 do UBND phường quản lý tại số 5 phường Quang Trung (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ).

Diện tích đất thu hồi bao gồm 133,3 m2 đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác); 386 m2 đất NTS (đất nuôi trồng thủy sản); 65,8 m2 đất BCS (đất bằng chưa sử dụng); 2.600 m2 đất DGT (đất giao thông trong các bản đồ quy hoạch); 2.855 m2 đất DTL (đất công trình thủy lợi).

Dự án này được Tập đoàn Sun Group khởi công vào tháng 8/2024 trên diện tích khoảng 202 ha và có tổng mức đầu tư 9.625 tỷ đồng, thuộc Tổ hợp Đô thị thời đại - Sun Urban City.

Theo quy hoạch, khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo sẽ gồm nhà biệt thự thấp tầng, nhà liền kề, với mật độ xây dựng 60 - 90%. Công trình hỗn hợp khu ở bố trí ở phía Tây Nam khu đất có chiều cao 9 tầng. Khu thương mại, dịch vụ cao 3 - 20 tầng, mật độ xây dựng 40 - 60%.

Khu nhà ở xã hội, tái định cư nằm ở phía Bắc dự án, có chiều cao 9 tầng. Ngoài ra, dự án còn có khu tái định cư và các công trình dịch vụ công cộng, lần lượt tối đa 5 và 3 tầng.

Dự án Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo có quy mô dân số khu nhà ở 17.110 người.

Dự án này trước đó đã được Tập đoàn Sun Group khởi công vào tháng 8/2024. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, hồi đầu tháng 7/2025, Tập đoàn Sun Group thông qua các công ty thành viên chính thức được chọn làm nhà đầu tư cho ba dự án khu đô thị tại Duy Tiên, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) với tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng. Cả ba dự án dự kiến vận hành vào năm 2032.

Dẫn đầu về quy mô là Khu đô thị Đọi Sơn với diện tích 237 ha, đầu tư với tổng vốn hơn 14.100 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư lên tới 953 tỷ đồng.

Tiếp theo là Khu đô thị Đông Nam Tiên Sơn có quy mô gần 154 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng, cung cấp 1.745 căn biệt thự, liền kề cho khoảng 5.500 cư dân tương lai.

Cuối cùng là Khu đô thị Châu Sơn với tổng diện tích 124 ha và mức vốn hơn 6.300 tỷ đồng, dự án này sẽ phát triển gần 1.700 căn biệt thự, liền kề và đón khoảng 5.000 người đến sinh sống.