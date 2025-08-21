"Ông Zelensky giấu ông Trump điều gì đó", phân tích của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp tại Nhà Trắng. Ảnh Getty

Điều này được chỉ ra trong bài phân tích của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, nhà tâm lý học Mikhail Dementyev. Những người tham gia cuộc họp ở Washington đã gửi tín hiệu gì cho nhau - trong tài liệu của RIA Novosti.

Một sự tương phản rõ rệt với Alaska

Theo Dementyev, cách tổng thống Mỹ chào đón ông Zelensky rất khác so với cuộc gặp với ông Putin ở Alaska vài ngày trước đó.

Khi tiếp đón ông Putin, phía Mỹ đã thể hiện "phép màu hiếu khách" thực sự, bằng chứng là thảm đỏ, tiếng vỗ tay của Donald Trump và bàn tay dang rộng của tổng thống Mỹ.

Theo chuyên gia, ông Donald Trump đã thể hiện sự tôn trọng và kiểm soát không gian nhiều hơn trong cuộc gặp với ông Putin.

Và nếu cuộc gặp với Tổng thống Nga có thể được coi là cuộc gặp giữa các đối tác bình đẳng, thì liên quan đến nhà lãnh đạo Ukraine, ông Donald Trump ngay lập tức chiếm ưu thế.

"Họ túm lấy gáy tôi"

Hành vi của ông Zelensky chịu ảnh hưởng từ các cuộc đàm phán thất bại vào ngày 28/2, khi ông rời khỏi Nhà Trắng mà không có gì trong tay.

Và nếu khi đó người đứng đầu chính quyền Kiev đã tham gia xung đột và cho phép mình mâu thuẫn với phía Mỹ, thì giờ đây một ông Zelensky hoàn toàn khác, dễ tính và không xung đột đã xuất hiện tại các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ ngay lập tức kéo ông Zelensky về phía mình trong lúc bắt tay, cho thấy "ai là ông chủ" và ai sẽ là người nắm quyền điều khiển trong các cuộc đàm phán.

Chuyên gia này đặc biệt lưu ý đến cách ông Trump thân mật với ông Zelensky khoác vai trong một buổi chụp ảnh, và sau đó bằng một động tác nhanh chóng, không hề khách sáo, đã "đẩy" ông Zelensky vào Nhà Trắng.

Lặp lại các chuyển động của tổng thống Mỹ

Sau khi tính toán tỷ lệ thời lượng phát biểu trong video có sẵn về cuộc gặp của hai tổng thống, Mikhail Dementyev lưu ý rằng ông Trump phát biểu 83,6%, ông Zelensky - 16,4%. Tổng thống Mỹ đã hoàn toàn chủ động.

Ông Zelensky đã bắt chước Donald Trump hết mức có thể tại cuộc gặp, thậm chí còn bắt chước tư thế và cử chỉ của ông ấy, cố gắng thích nghi với ông ấy bằng mọi cách có thể. Ví dụ, nhà lãnh đạo Mỹ cúi đầu - ông Zelensky ngay lập tức bắt chước ông ấy.

Phân tích vị trí của hình thể trong quá trình đàm phán, chuyên gia lưu ý rằng ông Zelensky tỏ ra bồn chồn, "liếc mắt" sang hai bên, mấp máy môi, trong khi ông Trump trông ổn định và bình tĩnh so với bối cảnh xung quanh.

Rút kinh nghiệm từ cuộc họp hồi tháng 2, khi bị cáo buộc là không muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ được cung cấp, ông Zelensky đã có thể nói lời cảm ơn 8 lần chỉ trong 55 giây.

Trump nắm bắt sáng kiến ​​trong khi ông Zelensky "du hành" trong tâm trí

Chuyên gia lưu ý rằng ông Trump đã chủ động đến mức thậm chí còn trả lời các câu hỏi của báo chí dành cho tổng thống Ukraine. Cả hai đều tránh trả lời trực tiếp các câu hỏi.

Khi trả lời một trong những câu hỏi khó chịu này dành cho một chính trị gia, ông Zelensky đã nói về một đứa trẻ đã chết, và biểu cảm trên khuôn mặt của ông cho thấy sự chuẩn bị tự nhiên của một diễn viên giỏi.

Nhìn chung, theo Mikhail Dementyev, ông Zelensky thường "du hành" qua những suy nghĩ của mình, bất chấp tất cả sự nghiêm túc của các cuộc đàm phán đang diễn ra, biểu cảm trên khuôn mặt của ông Zelensky "dường như đến từ một vở opera khác".

Ông nhíu mày, cắn môi, nhăn mặt, hoàn toàn trao quyền chủ động cho tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, đôi khi, ông Trump, với những cử chỉ "như chủ nhà", lại để Zelensky trả lời.

Dành thời gian để thảo luận về trang phục

Mặc dù tình hình nghiêm trọng, cuộc họp vẫn có thời gian để thảo luận về trang phục của Tổng thống Zelensky.

Vào tháng 2, khi một nhà báo Mỹ hỏi ông: "Tại sao ông không mặc vest?", ông Zelensky trả lời rằng ông sẽ mặc vest "khi chiến tranh kết thúc".

Tuy nhiên, ông vẫn mặc vest khi tham gia các cuộc đàm phán này.

Cũng nhà báo đó giờ lại khen ông Zelensky, nói rằng ông ấy trông thật tuyệt vời trong bộ vest. Nghe vậy, người đứng đầu chính quyền Kiev mỉm cười và bắt đầu nói đùa đáp lại.

Mọi người đều mỉm cười và cười lớn, mặc dù tình hình liên quan đến bộ đồ của tổng thống Ukraine có mối liên hệ rất xa với chủ đề đàm phán.

Và dư luận chỉ có thể hy vọng rằng tại cuộc họp kín, các tổng thống đã cố gắng tìm ra giải pháp mang tính xây dựng để thoát khỏi xung đột và không thảo luận về trang phục của nhau.