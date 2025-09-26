Ông Zelensky gửi cảnh báo lạnh người tới lãnh đạo Nga, tiết lộ ông Trump đã duyệt kế hoạch tấn công của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cảnh báo các nhà lãnh đạo Điện Kremlin rằng họ nên tìm hầm trú ẩn bom gần nhất. Ảnh Fox News

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Axios hôm 25/9 sau bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã nhận được sự cho phép trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để tấn công các mục tiêu năng lượng và hạ tầng bên trong lãnh thổ Nga.

Ông cũng tiết lộ đã đề nghị Mỹ cung cấp một hệ thống vũ khí mà theo ông sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán, nhưng từ chối nêu cụ thể loại vũ khí này.

“Họ phải biết chỗ các hầm trú bom”, ông Zelensky cảnh báo giới lãnh đạo Điện Kremlin.

“Họ sẽ cần đến chúng. Nếu họ không dừng chiến tranh, thì dù sao đi nữa họ cũng sẽ cần đến chúng. Họ phải hiểu rằng ở Ukraine, mỗi ngày, chúng tôi sẽ đáp trả. Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ trả đũa", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Trong khi nói về loại vũ khí mong muốn từ Mỹ, ông Zelensky vẫn giữ sự mơ hồ.

“Tổng thống Trump biết, tôi đã nói với ông ấy hôm qua rằng, chúng tôi cần gì, chỉ một thứ thôi. Chúng tôi cần nó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dùng nó. Bởi nếu chúng tôi có, tôi tin đó sẽ là sức ép bổ sung buộc Tổng thống Putin phải ngồi xuống và đối thoại", ông Zelensky tiết lộ.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận với Fox News Digital về phát biểu của ông Zelensky.

Ông Zelensky và ông Trump đã gặp nhau tại Liên Hợp Quốc đầu tuần này. Trong cuộc gặp, Trump gây bất ngờ cho cộng đồng quốc tế khi thay đổi hoàn toàn quan điểm về chiến tranh Ukraine. Trái ngược với những phát ngôn trước đây, ông nói tin rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Ông Trump viết trên mạng xã hội hôm thứ Ba rằng: “Tôi tin Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình như ban đầu".

“Với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO, việc khôi phục lại các đường biên giới gốc – nơi cuộc chiến bắt đầu – hoàn toàn khả thi. Tại sao không?”, ông chủ Nhà Trắng viết thêm.

Quan điểm này đánh dấu một sự đảo ngược hoàn toàn so với khi ông mới trở lại Nhà Trắng, khi đó ông từng nói với Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 rằng Ukraine “không có lá bài nào” để đối đầu Nga, và nhiều lần ám chỉ Kiev sẽ phải nhượng bộ đáng kể để kết thúc chiến tranh.