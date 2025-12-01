Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 (International Innovation Awards – IIA 2025), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á do Enterprise Asia tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB đại diện nhận giải thưởng (Ảnh: BTC).

Thành tựu này đến từ giải pháp phát hành thẻ tín dụng siêu tốc trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân (MSB Ultra-Fast Digital Card Issuance Solution). Việc được ghi nhận bởi Enterprise Asia - tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo không chỉ thể hiện nỗ lực của MSB trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Ngân hàng Bán lẻ MSB trong hành trình nâng tầm trải nghiệm tài chính số cho người Việt.

Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế IIA 2025 tập trung tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật về đổi mới sáng tạo trong sản phẩm, dịch vụ, vận hành hay văn hóa doanh nghiệp. Năm nay, hội đồng giám khảo đã đánh giá hàng trăm hồ sơ đến từ nhiều tổ chức trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ, việc MSB một lần nữa khẳng định dấu ấn tại giải thưởng quốc tế cho thấy sự hiệu quả trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt ở mảng bán lẻ – lĩnh vực mà MSB xác định là trọng tâm phát triển dài hạn.

Với giải pháp phát hành thẻ tín dụng siêu tốc trực tuyến, khách hàng cá nhân của MSB có thể nhận thẻ và sử dụng ngay (Ảnh: MSB).

Không chỉ dừng lại ở tốc độ, giải pháp của MSB còn được đánh giá cao nhờ khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của từng nhóm khách hàng. MSB hiện cung cấp danh mục thẻ tín dụng phong phú, từ thẻ chuyên về hoàn tiền du lịch, mua sắm online đến thẻ tối ưu cho nhu cầu gia đình hoặc rút tiền mặt. Mỗi dòng thẻ được thiết kế với hệ ưu đãi riêng biệt, mang đến giá trị cao trong sử dụng thực tế và phù hợp với phong cách chi tiêu của người Việt hiện đại. Sự đa dạng này giúp MSB tiếp cận nhiều phân khúc người dùng, củng cố vị thế là một trong những ngân hàng có hệ sinh thái sản phẩm thẻ toàn diện hàng đầu.

Sau thời gian ngắn đưa vào triển khai, luồng mở thẻ tín dụng trực tuyến siêu tốc đã mang lại những kết quả kinh doanh nổi bật cho Ngân hàng Bán lẻ MSB. Hơn 180.000 khách hàng đã đăng ký mở thẻ trực tuyến, trong đó trên 34.000 thẻ được phê duyệt thành công. Tỷ lệ khách hàng sử dụng thẻ sau phê duyệt đạt gần 90%. Tổng hạn mức tín dụng được cấp thông qua luồng này đã vượt 1000 tỷ đồng, khẳng định đây là một trong những giải pháp đóng góp tích cực cho tăng trưởng của MSB trong mảng thẻ.

Giải pháp này đồng thời cho thấy cam kết mạnh mẽ của MSB trong việc đảm bảo an toàn giao dịch, yếu tố được coi là cốt lõi khi khách hàng ngày càng ưu tiên hoạt động tài chính số. Ngân hàng áp dụng công nghệ EMV 3D Secure và xác thực sinh trắc học để bảo vệ thông tin và giao dịch của khách hàng. Trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank, người dùng có thể chủ động tăng cường lớp bảo mật bằng cách bật hoặc tắt các loại giao dịch như rút tiền ATM, thanh toán POS hay thanh toán trực tuyến; điều chỉnh hạn mức giao dịch theo ngày; hoặc giám sát lịch sử sử dụng theo thời gian thực.

Một ưu điểm nổi bật khác của hệ thống MSB là khả năng hỗ trợ thanh toán một chạm thông qua liên kết với các nền tảng quốc tế như Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và Garmin Pay. Việc tích hợp này giúp rút ngắn thời gian thanh toán, nâng cao trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Điều này cũng khẳng định cho nỗ lực của MSB trong việc bắt kịp xu hướng thanh toán số đang bùng nổ tại Việt Nam và toàn cầu.

Trong tháng 12 tới, MSB sẽ giới thiệu phiên bản nâng cấp của luồng thẻ tín dụng số siêu tốc trên ứng dụng MSB mobile mới (new MSB Mobile App) với trải nghiệm tối ưu, trực quan và được cá nhân hóa ở mức độ cao hơn.

Giải thưởng IIA 2025 không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là động lực để MSB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số. Ngân hàng hướng đến xây dựng các giải pháp linh hoạt, tối giản và cá nhân hóa sâu sắc, phù hợp đặc thù của từng phân khúc khách hàng, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố vị thế trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

