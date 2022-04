Sân bay Nội Bài ứng phó tình trạng quá tải tại khu vực làm thủ tục hàng không

Thông tin từ sân bay Nội Bài cho biết, mặc dù sản lượng khách quốc tế qua sân bay này chưa cao, chỉ đạt khoảng trung bình 6 ngàn lượt khách/ngày, tương đương 20% thời điểm trước dịch Covid-19.



Tuy nhiên, tại các khung giờ cao điểm, lượng khách và người nhà đưa tiễn rất đông, vì vậy sân bay Nội Bài quyết định kích hoạt phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Khách đến sân bay Nội Bài tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Đình Quang

Sân bay Nội Bài triển khai bố trí lực lượng an ninh hàng không và các lực lượng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phân tách hành khách, người nhà đưa tiễn tại cửa D1 và D2, tầng 3 nhà ga hành khách T2.

Đồng thời, kiểm soát tại khu vực cầu thang máy từ tầng 2 lên tầng 3 khu vực công cộng tầng 3, trong nhà ga T2. Linh hoạt thực hiện đóng 1 cửa tại D1, D2 (chỉ khai thác 01 cửa còn lại) trong trường hợp lưu lượng hành khách và người nhà đưa tiễn không nhiều.

Trong khung giờ từ 19h30 - 24h00 hàng ngày, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không; người đón/tiễn hành khách đi tàu bay không được phép vào khu vực này.

Sân bay Nội Bài cũng đã làm việc với các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất để phối hợp cử nhân viên hỗ trợ hành khách (là người già, người khuyết tật, trẻ em…) ngay từ khu vực cửa D1, D2 và phân luồng hành khách tại các đảo check-in; mở tối đa quầy check-in phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng của cảng, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách…

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ (ngày 30/4), sản lượng hành khách nội địa dự kiến đạt xấp xỉ 70.000 khách, con số này giảm 8.000 khách so với ngày 29/4.

Đối với chặng nội địa đi, trong ngày 30/4 có 9 khung giờ cao điểm bao gồm trong buổi sáng có 5 khung giờ cao điểm liên tục từ 6 giờ sáng đến 11 giờ, buổi trưa từ 12 - 14 giờ, buổi chiều từ 15 - 16 giờ và buổi tối từ 18-19 giờ với hơn 2.000 khách/giờ cao điểm.

Đối với chặng nội địa đến, trong ngày hôm nay cũng có tới 5 khung giờ cao điểm, tập trung vào khung giờ trưa (10 giờ đến 13 giờ), chiều (16 - 17 giờ) và buổi tối từ 19 - 20 giờ, với hơn 2.500 khách/giờ cao điểm.