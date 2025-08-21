Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1461/UBND-NLN ngày 21/8/2025 về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh. Văn bản gửi các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng như Sở Công an, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục Hỉa quan khu vực VII; Chi cục Quản lý thị trường; Trạm Kiểm dịch động vật Lào Cai và UBND các xã, phường biên giới, yêu cầu vào cuộc quyết liệt để giải quyết vấn nạn cá tầm nhập lậu.

Động thái này được đưa ra sau khi nhận được kiến nghị từ Hội Cá nước lạnh tỉnh Lào Cai và đề xuất của Sở Công Thương, cũng như sự vào cuộc, phản ánh thực trạng của một số cơ quan báo chí, trong đó có báo Dân Việt.

Từ đầu năm đến nay, giá cá tầm thịt nuôi tại Lào Cai liên tục giảm, xuống dưới giá thành sản xuất khiến một số cơ sở sản xuất con giống tiêu thụ chậm, cá giống phải để nuôi thành cá thịt. Ảnh: T.H

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển cá tầm trái phép, không rõ nguồn gốc trên thị trường nội địa.

Giao Chi cục Hải quan khu vực VII chủ trì, phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Lào Cai và các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu cá tầm theo quy định, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển cá tầm nhập lậu qua các đường mòn, lối mở biên giới và các hành vi buôn bán, tiêu thụ cá tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dẫn tinh các biện pháp quản lý, hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng cá tầm ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, phát triển các dự án sản xuất theo chuỗi liên kết, nhằm thúc đẩy ngành nuôi cá tầm nội địa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững hơn.

Công văn của UBND tỉnh Lào Cai cũng giao UBND các xã, phường biên giới chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại các khu vực đường mòn, lối mở biên giới nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép cá tầm qua biên giới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân không tham gia, tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển cá tầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Trang trại nuôi cá tầm, cá hồi của gia đình chị Phạm Thị Mai, chủ hộ kinh doanh cá nước lạnh Thức Mai ở xã Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai). Ảnh: NVCC

Trước đó, Hội Cá nước lạnh tỉnh Lào Cai đã có văn bản kiến nghị gửi các bộ ngành liên quan, phản ánh về việc cá tầm nhập khẩu ồ ạt với giá thấp đang đẩy các hộ nông dân vào tình trạng thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản.

"Cá tầm nhập khẩu số lượng lớn chủ yếu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, được tiêu thụ dưới dạng tươi sống và có giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nội địa, khiến giá cá trên thị trường trong nước giảm nhanh. Giá thấp không đủ bù đắp chi phí sản xuất khiến nhiều cơ sở nuôi phải thu hẹp quy mô hoặc ngừng hoạt động, dẫn đến thua lỗ, phá sản; ngành cá nước lạnh trong nước đứng trước nguy cơ bị xóa sổ", Hội Cá nước lạnh Lào Cai nêu rõ.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là tình trạng "đánh tráo" thương hiệu. Một số sản phẩm cá tầm nhập khẩu được tiêu thụ nhập nhèm dưới mác "cá tầm Lào Cai", gây ra sự bất ổn và làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa.

Đại diện Hội Cá nước lạnh Lào Cai cho rằng, nếu tiếp tục cho phép nhập khẩu cá tầm ồ ạt, không cân đối sản lượng nhập khẩu phù hợp, thì ngành cá nước lạnh trong nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mất động lực sản xuất và có nguy cơ phá sản.

Ngay sau đó, Báo Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu thực tế, ghi nhận giá cá tầm tại các trang trại ở Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ đã giảm từ mức 170.000 - 200.000 đồng/kg (năm 2024), xuống chỉ còn từ 100.000 - 110.000 đồng/kg và tiêu thụ chậm khiến người chăn nuôi vô cùng lo lắng.

Theo tìm hiểu, giá thành cá tầm Trung Quốc chỉ khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg, trong khi giá thành cá tầm nuôi trong nước lên tới 110.000 đồng/kg do thời gian nuôi dài gấp đôi. Đáng nói, khi cá tầm qua cửa khẩu về nội địa, lại thường được gắn mác "cá tầm Sa Pa" hoặc "cá tầm Việt"; người tiêu dùng cũng không có cách nào phân biệt, truy xuất nguồn gốc cá. Từ đó, cá tầm nội địa Việt Nam khó tiêu thụ, giá lao dốc.